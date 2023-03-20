Гаттузо сравнил Хвичу с легендой «Манчестер Юнайтед»

Экс-тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо высоко отозвался об игре Хвичи Кварацхелии.
«Это как снова увидеть Джорджа Беста. Он делает невероятные вещи с невероятной лeгкостью.
«Наполи» – команда, которая меня впечатляет, они играют в футбол мечты», – сказал Гаттузо.
- В этом сезоне грузин забил 14 голов и сделал 16 ассистов в 30 матчах.
- До «Наполи» Хвича играл в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин».
- Джордж Бест – легенда «Манчестер Юнайтед». Он выступал за клуб с 1963 по 1974 год, в 1968-м выигрывал «Золотой мяч».
Источник: Football Italia