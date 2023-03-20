Гаттузо сравнил Хвичу с легендой «Манчестер Юнайтед»

Экс-тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо высоко отозвался об игре Хвичи Кварацхелии.

«Это как снова увидеть Джорджа Беста. Он делает невероятные вещи с невероятной лeгкостью.

«Наполи» – команда, которая меня впечатляет, они играют в футбол мечты», – сказал Гаттузо.