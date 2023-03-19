Солист «Руки Вверх» Жуков отреагировал на победу ЦСКА над «Зенитом»

Солист группы «Руки Вверх» Сергей Жуков остался доволен победой ЦСКА над «Зенитом» в матче 20-го тура РПЛ.

Жуков – болельщик ЦСКА.

Он дружит с капитаном московской команды Игорем Акинфеевым.

«Прекрасный результат. Спустя четыре года выиграли. Еще одно напоминание, что непобедимых команд не существует.

В этот раз, мне кажется, все отработали. Хорошая работа всех вместе. Нет каких-то ярких персонажей, которые взяли на себя игру. Все работали, пахали, и это приятно, даже удивительно. Умеют порадовать игроки своих фанатов.

Написал ли Акинфееву после игры? Да. Я уже написал. Жду ответов», – сказал Жуков.