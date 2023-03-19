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    «Искать заговоры бессмысленно»: агент Головина – о неприезде игрока в сборную

    Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, прокомментировал травму игрока, которая помешала ему прибыть в сборную России.

    «Дмитрий Губерниев, безусловно, большой специалист в футболе. Тонко в нем разбирается. Сложно сказать, что у него творится в голове. Да и нет желания этим заниматься. Могу только сказать, что у Саши действительно травма, из-за которой он пропускает сегодняшнюю игру чемпионата Франции с «Аяччо». Он даже не полетел с командой на игру. Приступить к тренировкам в общей группе он сможет не ранее чем через неделю. Его отсутствие в сборной согласовано с главным тренером и медицинским штабом.

    Вчера Саша разговаривал по телефону с Валерием Карпиным, они постоянно на связи. Все необходимые документы и медицинские заключения «Монако» отправил врачам сборной России. Искать какие-то заговоры бессмысленно, потому что для Александра Головина является огромной честью выступать за сборную России. Он всегда с удовольствием едет в команду, будь то товарищеская, официальная игра или тренировочный сбор», – сказал Клюев.

    • Помимо Головина также из-за травмы в сборную не приедет Алексей Миранчук из «Торино».
    • В марте Россия сыграет с Ираном и Ираком.
    • Игра в Тегеране состоится 23 марта.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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    19.03.2023 17:28
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