Губерниев считает странным одновременное получение травм Головиным и Миранчуком перед поездкой в сборную

а как им в Россию добираться ,прямых рейсов больше нет ,а добираться через Иран трое суток никто не захочет
Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев усомнился в травмах россиян Алексея Миранчука и Александра Головина перед поездкой в сборную России.
«Если у них есть заключение докторов, то такое бывает – трагические, нелепые случайности. Будем желать им выздоровления. Я не сторонник того, чтобы сейчас строить какие-то заговоры. Но согласимся, что совпадение странное и было бы неплохо, чтобы РФС и тренер сборной Карпин имели заключение врачей», – сказал Губерниев.
- Сборная России начнет сбор сегодня.
- В марте команда сыграет с Ираном и Ираком.
- Сборная России отстранена от официальных матчей решениями ФИФА и УЕФА.