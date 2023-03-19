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    Губерниев считает странным одновременное получение травм Головиным и Миранчуком перед поездкой в сборную

    Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев усомнился в травмах россиян Алексея Миранчука и Александра Головина перед поездкой в сборную России.

    «Если у них есть заключение докторов, то такое бывает – трагические, нелепые случайности. Будем желать им выздоровления. Я не сторонник того, чтобы сейчас строить какие-то заговоры. Но согласимся, что совпадение странное и было бы неплохо, чтобы РФС и тренер сборной Карпин имели заключение врачей», – сказал Губерниев.

    • Сборная России начнет сбор сегодня.
    • В марте команда сыграет с Ираном и Ираком.
    • Сборная России отстранена от официальных матчей решениями ФИФА и УЕФА.

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    Источник: телеграм-канал Metaratings

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    19.03.2023 13:45
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +798

      borusse 13 часов назад

      а как им в Россию добираться ,прямых рейсов больше нет ,а добираться через Иран трое суток никто не захочет

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      Рейтинг: +10

      lakhmaturin 14 часов назад

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      Рейтинг: +4938

      polt 14 часов назад

      "Путин виноват".

      2
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      Рейтинг: +1456

      Freyd 14 часов назад

      Я до сих пор считаю,что в топку матчи сборной и саму сборную,до восстановления.

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      Рейтинг: +153

      dauzhhhhh > Freyd 14 часов назад

      Прикольный ты поц...Против сборной...за Губера )))

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      Рейтинг: +798

      borusse > Freyd 13 часов назад

      до восстановления чего ,ссср ?

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      Рейтинг: +378

      eugen-han 15 часов назад

      Губерниев начал таки мозгами шевелить, а то всё языком без раздумья и рассуждения.
      Да действительно, весьма странная и сомнительная история. Сами игроки то чего скажут(?),- это во-первых интересно, а во-вторых - это ключевой момент, который в будущем может стать явным и конкретным вердиктом.

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      Рейтинг: +1494

      Fialet > eugen-han 13 часов назад

      Я бы их в сборную больше не взял, лучше готовить тех, кто хочет играть.

      2
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      Рейтинг: +12406

      DeStar > Fialet 5 часов назад

      играть товорняки не хотят и те кто в эту сборную поедут.

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      Рейтинг: +153

      dauzhhhhh 15 часов назад

      Губерниева за его поддержку в.ойны законопатить бы в бочку, да и пустить плыть по течению Волги матушки...Заслужил чмырдяй.

      4
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      Рейтинг: +1456

      Freyd > dauzhhhhh 14 часов назад

      Ты ч м о ш н ик кастрюлеголовый ссайта валил,бы.

      0
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      Рейтинг: +153

      dauzhhhhh > Freyd 14 часов назад

      А чо не так ? Все знают что военная агрессия против соседней страны принесла России ОГРОМНЫЕ проблемы..Спасибо пукину.

      3
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      ...
      Рейтинг: +1494

      Fialet > dauzhhhhh 14 часов назад

      Пока проблем у России не видно, только бананы подорожали. Но это видимо чтобы не бросали их в ни геров.

      3
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      ...
      Рейтинг: +153

      dauzhhhhh > Fialet 13 часов назад

      Пока проблем у России не видно=====..Если не считать 160 тысяч россиян, которые уже груз 200...Ну если это не проблема , то значит что Россия конченая страна.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1494

      Fialet > dauzhhhhh 13 часов назад

      А не песдёж ли это? У нас в городе пока только пара случаев. И один с ранением.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +153

      dauzhhhhh > Fialet 13 часов назад

      У нас в городе пока только пара случаев=====Эх фиалетыч..В каком городе живешь? Видно что в маленьком --если пара случаев ...А в миллионном городе как ты узнаешь сколько ?
      Ты никогда не узнаешь правду от минобороны...

      0
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      ...
      Рейтинг: +1494

      Fialet > dauzhhhhh 13 часов назад

      У каждого своя правда, я говорю о том, что вижу. А город действительно маленький.

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      Рейтинг: +153

      dauzhhhhh > Fialet 13 часов назад

      Такие дела фиалетыч ...160 тысяч россиян, которые уже груз 200
      А россиянам правду никогда не расскажут в России

      0
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      Рейтинг: +7210

      Из Твери Леха 15 часов назад

      В случайности не верю. Всё и так ясно.

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      Рейтинг: +4095

      raritet 15 часов назад

      Неужели и до Губерниева снизошло откровение...

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      Рейтинг: +12454

      Вомбат 16 часов назад

      Ничего странного нет. Ехать они не собирались, это очевидно из того, что интервью по поводу вызова давать отказались. Надеялись, что клубы их не отпустят, но в обоих чемпионатах с понедельника объвлен 10 дневный перерыв, а потому, по правилам УЕФА, клубы не отпустить их не могли. Отсюда и "травмы".

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      Рейтинг: +592

      эд100 16 часов назад

      ой, да ладно..., всем должно быть всё понятно. им приходится подстраиваться под атмосферу, в которой они находятся. конечно никаких травм нет, но и осуждать их нельзя.

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      Рейтинг: +12406

      DeStar > эд100 5 часов назад

      плюсую. Они там играют, у них там своя жизнь личная имею ввиду. Понятно ,что найдутся те кто их за это притянут ,но их притянут из любой из сторон, поедут в сборную - притянут там, не поедут, притянут здесь
      но думаю человек который живет и работает в Х стране, будет делать так чтобы ему в этой Х было хорошо.

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