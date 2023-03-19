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  • Губерниев считает странным одновременное получение травм Головиным и Миранчуком перед поездкой в сборную

Губерниев считает странным одновременное получение травм Головиным и Миранчуком перед поездкой в сборную

19 марта 2023, 13:45
12

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев усомнился в травмах россиян Алексея Миранчука и Александра Головина перед поездкой в сборную России.

«Если у них есть заключение докторов, то такое бывает – трагические, нелепые случайности. Будем желать им выздоровления. Я не сторонник того, чтобы сейчас строить какие-то заговоры. Но согласимся, что совпадение странное и было бы неплохо, чтобы РФС и тренер сборной Карпин имели заключение врачей», – сказал Губерниев.

  • Сборная России начнет сбор сегодня.
  • В марте команда сыграет с Ираном и Ираком.
  • Сборная России отстранена от официальных матчей решениями ФИФА и УЕФА.

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Источник: телеграм-канал Metaratings
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Россия Монако Торино Миранчук Алексей Головин Александр Губерниев Дмитрий
Комментарии (12)
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эд100
1679224691
ой, да ладно..., всем должно быть всё понятно. им приходится подстраиваться под атмосферу, в которой они находятся. конечно никаких травм нет, но и осуждать их нельзя.
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Вомбат
1679224857
Ничего странного нет. Ехать они не собирались, это очевидно из того, что интервью по поводу вызова давать отказались. Надеялись, что клубы их не отпустят, но в обоих чемпионатах с понедельника объвлен 10 дневный перерыв, а потому, по правилам УЕФА, клубы не отпустить их не могли. Отсюда и "травмы".
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raritet
1679226501
Неужели и до Губерниева снизошло откровение...
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Из Твери Леха
1679227128
В случайности не верю. Всё и так ясно.
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eugen-han
1679229021
Губерниев начал таки мозгами шевелить, а то всё языком без раздумья и рассуждения. Да действительно, весьма странная и сомнительная история. Сами игроки то чего скажут(?),- это во-первых интересно, а во-вторых - это ключевой момент, который в будущем может стать явным и конкретным вердиктом.
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Freyd
1679229735
Я до сих пор считаю,что в топку матчи сборной и саму сборную,до восстановления.
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polt
1679230070
"Путин виноват".
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lakhmaturin
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