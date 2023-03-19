Губерниев считает странным одновременное получение травм Головиным и Миранчуком перед поездкой в сборную

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев усомнился в травмах россиян Алексея Миранчука и Александра Головина перед поездкой в сборную России.

«Если у них есть заключение докторов, то такое бывает – трагические, нелепые случайности. Будем желать им выздоровления. Я не сторонник того, чтобы сейчас строить какие-то заговоры. Но согласимся, что совпадение странное и было бы неплохо, чтобы РФС и тренер сборной Карпин имели заключение врачей», – сказал Губерниев.