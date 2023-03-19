Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Вы уникальные, мы вас любим»: глава «Локомотива» призвал фанатов приходить на стадион

    Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ждет болельщиков на стадионе, о чем он сказал после матча 20-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:2).

    – Театральным языком, это была драма. Наверное, всегда драму лучше видеть вживую. Дорогие болельщики «Локомотива», мы вас любим, вы уникальные. Приходите на стадион.

    – То есть «Локомотив» не считает, что нужно отменять Fan ID?

    – У нас есть закон, мы законопослушные граждане и следуем исполнению законодательства.

    • Нагорных принял клуб в октябре.
    • При нем он покинул зону переходных матчей РПЛ.
    • Ранее Нагорных был чиновником Минспорта.

    Новости по теме
    Смородская считает, что трансфер Дзюбы в «Локо» уже оправдал себя 1
    ⚽ РПЛ. ЦСКА примет «Зенит» и другие матчи 9
    Баринов ответил, нравится ли ему самоотдача «Локомотива»: осенью он говорил, что игрокам «до ***»
    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.03.2023 14:32
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11