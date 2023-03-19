«Вы уникальные, мы вас любим»: глава «Локомотива» призвал фанатов приходить на стадион

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ждет болельщиков на стадионе, о чем он сказал после матча 20-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:2).

– Театральным языком, это была драма. Наверное, всегда драму лучше видеть вживую. Дорогие болельщики «Локомотива», мы вас любим, вы уникальные. Приходите на стадион.

– То есть «Локомотив» не считает, что нужно отменять Fan ID?

– У нас есть закон, мы законопослушные граждане и следуем исполнению законодательства.