«Это проверка, готов ли ты ради команды сходить в МФЦ»: игрок «Оренбурга» выступил в защиту Fan ID

Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьев видит позитив в индивидуальных паспортах болельщиков (Fan ID).
– Fan ID – добро или зло?
– Этот закон сделан в целях безопасности болельщиков. Сейчас сами знаете, какое время. Недоброжелательные ребята могут прийти на стадион и сотворить большое зло. Fan ID процентов на 80-90 предотвращает страшные вещи.
– То есть, скорее, добро?
– Как бы мы ни хотели, чтобы Fan ID не было, нужно с ним смириться и задуматься, что он идет на пользу.
– Если бы Дмитрий Воробьев был болельщиком, а не футболистом, он оформил бы себе Fan ID?
– Естественно. Есть люди, которые думают: «Блин, да чего я буду тратить на это время?» Но ты либо любишь ходить на футбол, либо нет. Fan ID – как раз проверка на то, как болеешь за свою команду: готов ли ради нее сходить на пару минут в МФЦ и оформить паспорт болельщика.
У каждого свои мысли, но те, кто все сделал, чувствуют себя на стадионе в безопасности.
- С весны Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.
- С начала сезона система работала на 5 аренах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
- Активные фанаты большинства клубов объявили о бойкоте игр.