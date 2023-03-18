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    «Это проверка, готов ли ты ради команды сходить в МФЦ»: игрок «Оренбурга» выступил в защиту Fan ID

    Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьев видит позитив в индивидуальных паспортах болельщиков (Fan ID).

    – Fan ID – добро или зло?

    – Этот закон сделан в целях безопасности болельщиков. Сейчас сами знаете, какое время. Недоброжелательные ребята могут прийти на стадион и сотворить большое зло. Fan ID процентов на 80-90 предотвращает страшные вещи.

    – То есть, скорее, добро?

    – Как бы мы ни хотели, чтобы Fan ID не было, нужно с ним смириться и задуматься, что он идет на пользу.

    – Если бы Дмитрий Воробьев был болельщиком, а не футболистом, он оформил бы себе Fan ID?

    – Естественно. Есть люди, которые думают: «Блин, да чего я буду тратить на это время?» Но ты либо любишь ходить на футбол, либо нет. Fan ID – как раз проверка на то, как болеешь за свою команду: готов ли ради нее сходить на пару минут в МФЦ и оформить паспорт болельщика.

    У каждого свои мысли, но те, кто все сделал, чувствуют себя на стадионе в безопасности.

    • С весны Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.
    • С начала сезона система работала на 5 аренах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
    • Активные фанаты большинства клубов объявили о бойкоте игр.

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    Источник: Sport24

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    18.03.2023 19:51
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    Комментарии23
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    • ...
      Рейтинг: +10

      янераб 1 час назад

      Всё это: FanID, цифровые деньги, жижа, намордники, всё это путь в тотальное РАБство и могилу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7869

      BarStep 2 часа назад

      Ай молодца!
      Как хорошо сказал!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7938

      FanatSerj 2 часа назад

      А ещё и перекупов можно всех прикрыть, это вообще сказка и мечта любого нормального болельщика.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10

      янераб > FanatSerj 1 час назад

      каких перекупов, пустые трибуны

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3961

      Ziklop 2 часа назад

      некоторые футболисты хотят в депутаты очень, когда в футбол играть не перестанет, всё равно работать не будет.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12400

      DeStar 3 часа назад

      можно мне Mag ID чтобы в магазин меня пускали?
      или TC ID для посещения торговиков. тоже ведь могут что-то плохое там сделать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12400

      DeStar 3 часа назад

      а в задницу когда насиловать будут на входе ради проверки преданности?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +23

      gerrra555 > DeStar 2 часа назад

      Не дождешься?..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      Fialet 3 часа назад

      Потом скажут, если ты настоящий патриот, то должен чипироваться. Выбирай, ты со страной или против.

      1
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      Рейтинг: +10

      янераб > Fialet 1 час назад

      или иди на сво

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3892

      minaev23 3 часа назад

      С паспортом болельщика чувствуешь себя безопаснее на стадионе- бред! А полиция нам для чего?

      1
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      Рейтинг: +2494

      serglider 3 часа назад

      Бред сивой кобылы! Безопасность, можно легко обеспечить размещением видеокамер на стадионе и работой стюартов. В России заполняемость стадионов по сравнению с Европой - слезы. Вся эта бодяга с Fan ID затеяна с одной целью, срубить бабла, кто продавливает эту тему. Хотеть участвовать в этом цирке личное дело каждого, почему для этого нужно переться в МФЦ - непонятно. Если для людей этот вопрос принципиальный, то пусть тогда игрок Оренбурга играет при пустых трибунах.

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      Рейтинг: +23

      gerrra555 > serglider 2 часа назад

      А в чем проблема дойти до МФЦ? Сильно занят? Или ехать 300 км.?

      2
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      Рейтинг: +10

      янераб > gerrra555 1 час назад

      мфц это частная контора, которая стригет с баранов бабки

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      Рейтинг: +1272

      Suvorov51 3 часа назад

      Ну что тут скажешь, видимо он так действительно думает, правда есть сомнения, что это он сказал

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      Рейтинг: +2494

      serglider > Suvorov51 3 часа назад

      Нет сомнения, что ему настоятельно посоветовали так сказать))) Так же как на матчи ходят три калеки, за то Fan ID оформили несколько десятков тысяч человек))) Как это делается в России, давно известно: Руководству бюджетных учреждений спускают разнарядку на количество Fan ID, которых необходимо оформить. А врачи, учителя, школьники, студенты и т.д. стройными рядами идут оформлять Fan ID, что бы отчитаться перед руководством)))

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      Рейтинг: +1272

      Suvorov51 > serglider 3 часа назад

      Ты это серьёзно или прикол, как я прикалываю питерских, у нас в Туле не таких забот, но мы и играем на первество колхозов

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