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  • «Это проверка, готов ли ты ради команды сходить в МФЦ»: игрок «Оренбурга» выступил в защиту Fan ID

«Это проверка, готов ли ты ради команды сходить в МФЦ»: игрок «Оренбурга» выступил в защиту Fan ID

18 марта 2023, 19:51
17

Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьев видит позитив в индивидуальных паспортах болельщиков (Fan ID).

– Fan ID – добро или зло?

– Этот закон сделан в целях безопасности болельщиков. Сейчас сами знаете, какое время. Недоброжелательные ребята могут прийти на стадион и сотворить большое зло. Fan ID процентов на 80-90 предотвращает страшные вещи.

– То есть, скорее, добро?

– Как бы мы ни хотели, чтобы Fan ID не было, нужно с ним смириться и задуматься, что он идет на пользу.

– Если бы Дмитрий Воробьев был болельщиком, а не футболистом, он оформил бы себе Fan ID?

– Естественно. Есть люди, которые думают: «Блин, да чего я буду тратить на это время?» Но ты либо любишь ходить на футбол, либо нет. Fan ID – как раз проверка на то, как болеешь за свою команду: готов ли ради нее сходить на пару минут в МФЦ и оформить паспорт болельщика.

У каждого свои мысли, но те, кто все сделал, чувствуют себя на стадионе в безопасности.

  • С весны Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.
  • С начала сезона система работала на 5 аренах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
  • Активные фанаты большинства клубов объявили о бойкоте игр.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Оренбург Воробьев Дмитрий
Комментарии (17)
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qzma
1679158867
лизнул, так лизнул
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qzma
1679158899
25 лет, а ума как у ребёночка
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serglider
1679160885
Бред сивой кобылы! Безопасность, можно легко обеспечить размещением видеокамер на стадионе и работой стюартов. В России заполняемость стадионов по сравнению с Европой - слезы. Вся эта бодяга с Fan ID затеяна с одной целью, срубить бабла, кто продавливает эту тему. Хотеть участвовать в этом цирке личное дело каждого, почему для этого нужно переться в МФЦ - непонятно. Если для людей этот вопрос принципиальный, то пусть тогда игрок Оренбурга играет при пустых трибунах.
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deinego77@yandex.ru
1679160926
С паспортом болельщика чувствуешь себя безопаснее на стадионе- бред! А полиция нам для чего?
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Fialet
1679161117
Потом скажут, если ты настоящий патриот, то должен чипироваться. Выбирай, ты со страной или против.
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DeStar
1679163297
можно мне Mag ID чтобы в магазин меня пускали? или TC ID для посещения торговиков. тоже ведь могут что-то плохое там сделать
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Ziklop
1679164183
некоторые футболисты хотят в депутаты очень, когда в футбол играть не перестанет, всё равно работать не будет.
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FanatSerj
1679165613
А ещё и перекупов можно всех прикрыть, это вообще сказка и мечта любого нормального болельщика.
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BarStep
1679166777
Ай молодца! Как хорошо сказал!
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янераб
1679167277
Всё это: FanID, цифровые деньги, жижа, намордники, всё это путь в тотальное РАБство и могилу
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