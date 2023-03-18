«Локомотив» и «Краснодар» назвали стартовые составы на матч 20-го тура РПЛ.
- Встреча пройдет на стадионе «РЖД-Арена» в Москве в субботу, 18 марта.
- Начало – в 19:30 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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«Локомотив»: Лантратов, Смольников, Тикнизян, Кузьмичeв, Конти, Баринов, Миранчук, Карпукас, Дзюба, Пиняев, Камано.
«Краснодар»: Агкацев, Рамирес, Волков, Кайо, Алонсо, Сперцян, Баньяц, Кади, Кордоба, Олусегун, Дэвид.
Коэффициенты:
- Победа «Локомотива» – 2.39
- Ничья – 3.50
- Победа «Краснодара» – 3.05
Где смотреть матч Локомотив – Краснодар
Источник: телеграм-канал «Локомотива»