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    «Локомотив» – «Краснодар»: стартовые составы на 20-й тур РПЛ

    «Локомотив» и «Краснодар» назвали стартовые составы на матч 20-го тура РПЛ.

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    «Локомотив»: Лантратов, Смольников, Тикнизян, Кузьмичeв, Конти, Баринов, Миранчук, Карпукас, Дзюба, Пиняев, Камано.

    «Краснодар»: Агкацев, Рамирес, Волков, Кайо, Алонсо, Сперцян, Баньяц, Кади, Кордоба, Олусегун, Дэвид.

    Коэффициенты:

    • Победа «Локомотива» – 2.39
    • Ничья – 3.50
    • Победа «Краснодара» – 3.05

    Где смотреть матч Локомотив – Краснодар

    Прогноз на матч Локомотив – Краснодар

    Источник: телеграм-канал «Локомотива»

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    18.03.2023 18:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +550

      CSKA №1 5 часов назад

      Болеем за дрочера!

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