«Локомотив» и «Краснодар» сыграют в матче 20-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «РЖД-Арена» в Москве. Начало – в 19:30 мск.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Стартовые составы:
- Локомотив: Лантратов, Смольников, Тикнизян, Кузьмичeв, Конти, Баринов, Миранчук, Карпукас, Дзюба, Пиняев, Камано.
- Краснодар: Агкацев, Рамирес, Волков, Кайо, Алонсо, Сперцян, Баньяц, Кади, Кордоба, Олусегун, Дэвид.
Судья: Кирилл Левников (Россия)
- Матчей в сезоне: 12
- Желтые карточки: 48 (4 в среднем за матч)
- Красные карточки: 4
- Фолы в среднем за матч: 23
Игра первого круга закончилась минимальной победой краснодарцев – 1:0. Гол забил Ильзат Ахметов.
Коэффициенты:
- Победа «Локомотива» – 2.39
- Ничья – 3.50
- Победа «Краснодара» – 3.05
Прогноз на матч: фора «Локо» (0)
Источник: «Бомбардир»