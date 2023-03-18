«Локомотив» и «Краснодар» сыграют в матче 20-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «РЖД-Арена» в Москве. Начало – в 19:30 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Знаешь, кто победит? Получи бесплатный бонус в 17000 рублей и ставь на матч

Стартовые составы:

Локомотив: Лантратов, Смольников, Тикнизян, Кузьмичeв, Конти, Баринов, Миранчук, Карпукас, Дзюба, Пиняев, Камано.

Лантратов, Смольников, Тикнизян, Кузьмичeв, Конти, Баринов, Миранчук, Карпукас, Дзюба, Пиняев, Камано. Краснодар: Агкацев, Рамирес, Волков, Кайо, Алонсо, Сперцян, Баньяц, Кади, Кордоба, Олусегун, Дэвид.

Судья: Кирилл Левников (Россия)

Матчей в сезоне: 12

Желтые карточки: 48 (4 в среднем за матч)

Красные карточки: 4

Фолы в среднем за матч: 23

Игра первого круга закончилась минимальной победой краснодарцев – 1:0. Гол забил Ильзат Ахметов.

Коэффициенты:

Победа «Локомотива» – 2.39

Ничья – 3.50

Победа «Краснодара» – 3.05

Прогноз на матч: фора «Локо» (0)

Где смотреть матч Локомотив – Краснодар