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    Прогнозы и коэффициенты на матч «Локомотив» – «Краснодар»: 20 тур РПЛ, 18 марта 2023

    «Локомотив» и «Краснодар» сыграют в матче 20-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «РЖД-Арена» в Москве. Начало – в 19:30 мск.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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    Ориентировочные составы:

    Судья: Кирилл Левников (Россия)

    • Матчей в сезоне: 12
    • Желтые карточки: 48 (4 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 4
    • Фолы в среднем за матч: 23

    Игра первого круга закончилась минимальной победой краснодарцев – 1:0. Гол забил Ильзат Ахметов.

    Коэффициенты:

    • Победа «Локомотива» – 2.39
    • Ничья – 3.50
    • Победа «Краснодара» – 3.05

    Прогноз на матч: фора «Локо» (0)

    Где смотреть матч Локомотив – Краснодар

    Источник: «Бомбардир»

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