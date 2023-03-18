«Локомотив» и «Краснодар» сыграют в матче 20-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «РЖД-Арена» в Москве.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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«Локомотив» занимает 12-е место в чемпионате, имея на счету 19 очков. «Краснодар» с 29 очками идет на седьмом месте.

Игра первого круга закончилась минимальной победой краснодарцев – 1:0. Гол забил Ильзат Ахметов.

Игра состоится в субботу, 18 марта.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Игру также будет транслировать «Фонбет».

Начало – в 19:30 мск.

Букмекеры не видят в этом матче явного фаворита. Коэффициент на победу «Локо» составляет 2,50. На ничью – 3,60. На выигрыш «Краснодара» можно поставить за 2,80.

Прогноз на матч Локомотив – Краснодар