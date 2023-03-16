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    Где смотреть матч «Локомотив» – «Краснодар»: 20 тур РПЛ, 18 марта 2023

    «Локомотив» и «Краснодар» сыграют в матче 20-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «РЖД-Арена» в Москве.

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    «Локомотив» занимает 12-е место в чемпионате, имея на счету 19 очков. «Краснодар» с 29 очками идет на седьмом месте.

    Игра первого круга закончилась минимальной победой краснодарцев – 1:0. Гол забил Ильзат Ахметов.

    • Игра состоится в субботу, 18 марта.
    • Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
    • Игру также будет транслировать «Фонбет».
    • Начало – в 19:30 мск.

    Букмекеры не видят в этом матче явного фаворита. Коэффициент на победу «Локо» составляет 2,50. На ничью – 3,60. На выигрыш «Краснодара» можно поставить за 2,80.

    Источник: «Бомбардир»

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    16.03.2023 23:39
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