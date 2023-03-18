Йоканович прокомментировал победу «Динамо» над «Уралом»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович подвел итоги выигранного матча с «Уралом».

Москвичи добыли гостевую победу со счетом 1:0.

Единственный гол был забит на 90-й минуте.

Прервалась серия уральцев из 16 матчей подряд без поражений.

«Нужно отдать должное «Уралу». Это одна из лучших команд в чемпионате, они не проигрывали 16 матчей.

Также нужно отдать должное моим игрокам, которые выдержали такой напор, они выложились на полную.

У нас достаточно хороших игроков в команде. И сегодня те игроки, которые имели не так много игрового времени, получили шанс проявить себя. Я ими очень доволен», – сказал Йоканович.