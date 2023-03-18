Йоканович прокомментировал победу «Динамо» над «Уралом»

По игре и ничья был бы справедливый результат, но Динамо уже второй раз после перерыва вытягивает максимальный результат из не самой лучшей игры. Причем без привлечения судей как недавно показывал один клуб из второй столицы, а по честному на поле в борьбе и на волевых.
Вот сейчас больше интересно что это какое то везение или мы сейчас проглядываем первые ростки работы Йокановича как тренера.... посмотрим, тем интереснее наблюдать за РПЛ где каждый может проиграть каждому.
Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович подвел итоги выигранного матча с «Уралом».
- Москвичи добыли гостевую победу со счетом 1:0.
- Единственный гол был забит на 90-й минуте.
- Прервалась серия уральцев из 16 матчей подряд без поражений.
«Нужно отдать должное «Уралу». Это одна из лучших команд в чемпионате, они не проигрывали 16 матчей.
Также нужно отдать должное моим игрокам, которые выдержали такой напор, они выложились на полную.
У нас достаточно хороших игроков в команде. И сегодня те игроки, которые имели не так много игрового времени, получили шанс проявить себя. Я ими очень доволен», – сказал Йоканович.