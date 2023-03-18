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    Йоканович прокомментировал победу «Динамо» над «Уралом»

    Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович подвел итоги выигранного матча с «Уралом».

    • Москвичи добыли гостевую победу со счетом 1:0.
    • Единственный гол был забит на 90-й минуте.
    • Прервалась серия уральцев из 16 матчей подряд без поражений.

    «Нужно отдать должное «Уралу». Это одна из лучших команд в чемпионате, они не проигрывали 16 матчей.

    Также нужно отдать должное моим игрокам, которые выдержали такой напор, они выложились на полную.

    У нас достаточно хороших игроков в команде. И сегодня те игроки, которые имели не так много игрового времени, получили шанс проявить себя. Я ими очень доволен», – сказал Йоканович.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    18.03.2023 16:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7938

      FanatSerj 5 часов назад

      По игре и ничья был бы справедливый результат, но Динамо уже второй раз после перерыва вытягивает максимальный результат из не самой лучшей игры. Причем без привлечения судей как недавно показывал один клуб из второй столицы, а по честному на поле в борьбе и на волевых.
      Вот сейчас больше интересно что это какое то везение или мы сейчас проглядываем первые ростки работы Йокановича как тренера.... посмотрим, тем интереснее наблюдать за РПЛ где каждый может проиграть каждому.

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      Рейтинг: +5421

      neim > FanatSerj 1 час назад

      Никаких ростков. В прошлой игре с Зенитом, комментатор же сказал, что если Динамо не победит, то это будет последняя игра тренера. Вот и "встрепенулся" серб.
      По мне, так метлой поганой пора его гнать. Ничего примечательного за год он не сделал. Обычный, как у нас любят некоторые говорить, "тренеришка". А в Динамо нужен ТРЕНЕР !

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