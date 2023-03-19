В Госдуме отреагировали на недопуск на матч «Урал» – «Динамо» семьи из-за отсутствия Fan ID у семимесячного ребенка

А ничего ведь не случилось. Сотрудники стадиона сделали всё по закону. Сказано, что надо всем иметь Fan ID, значит всем. Для детей, видимо, исключений никаких нет. Все претензии к Госдуме и составителям закона, и ещё к сайту Госуслуг, который не принимает детские фотографии.
Вот так бывает. Сначала Министерство спорта отчитывается, что с введением Fan ID в РПЛ на трибунах значительно увеличилась доля детей. А потом семью не пускают на стадион из-за отсутствия Fan ID у семимесячного ребенка.
Министерство спорта жидко и сильно обосрались. Это прост позор и смешно.
Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев отреагировал на вчерашний инцидент перед матчем 20-го тура РПЛ между «Уралом» и «Динамо». На игру не пустили семью из-за отсутствия Fan ID у семимесячного ребенка.
«Это ужасное событие! Нельзя очень формально относиться к вопросам. Это неправильно. Нужно обязательно разобраться в этой ситуации. Если будет обращение болельщиков или прессы, мы обязательно отреагируем и проведем свою проверку данного инцидента.
Более того, мы готовы отправить запрос в Минцифры с просьбой объяснить, что же произошло на самом деле. Такие моменты должны фиксироваться в обязательном порядке.
Понятно, что мы все должны исполнять закон, но в данной ситуации много вопросов к недопуску на стадион семьи с семимесячным ребенком», – сказал Свищев.
- «Урал» проиграл с минимальным счетом.
- Fan ID действует в РПЛ на всех стадионах с марта.
- Введение индивидуальных паспортов болельщика привело к снижению посещаемости.