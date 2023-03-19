В Госдуме отреагировали на недопуск на матч «Урал» – «Динамо» семьи из-за отсутствия Fan ID у семимесячного ребенка

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев отреагировал на вчерашний инцидент перед матчем 20-го тура РПЛ между «Уралом» и «Динамо». На игру не пустили семью из-за отсутствия Fan ID у семимесячного ребенка.

«Это ужасное событие! Нельзя очень формально относиться к вопросам. Это неправильно. Нужно обязательно разобраться в этой ситуации. Если будет обращение болельщиков или прессы, мы обязательно отреагируем и проведем свою проверку данного инцидента.

Более того, мы готовы отправить запрос в Минцифры с просьбой объяснить, что же произошло на самом деле. Такие моменты должны фиксироваться в обязательном порядке.

Понятно, что мы все должны исполнять закон, но в данной ситуации много вопросов к недопуску на стадион семьи с семимесячным ребенком», – сказал Свищев.