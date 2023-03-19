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    В Госдуме отреагировали на недопуск на матч «Урал» – «Динамо» семьи из-за отсутствия Fan ID у семимесячного ребенка

    Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев отреагировал на вчерашний инцидент перед матчем 20-го тура РПЛ между «Уралом» и «Динамо». На игру не пустили семью из-за отсутствия Fan ID у семимесячного ребенка.

    «Это ужасное событие! Нельзя очень формально относиться к вопросам. Это неправильно. Нужно обязательно разобраться в этой ситуации. Если будет обращение болельщиков или прессы, мы обязательно отреагируем и проведем свою проверку данного инцидента.

    Более того, мы готовы отправить запрос в Минцифры с просьбой объяснить, что же произошло на самом деле. Такие моменты должны фиксироваться в обязательном порядке.

    Понятно, что мы все должны исполнять закон, но в данной ситуации много вопросов к недопуску на стадион семьи с семимесячным ребенком», – сказал Свищев.

    • «Урал» проиграл с минимальным счетом.
    • Fan ID действует в РПЛ на всех стадионах с марта.
    • Введение индивидуальных паспортов болельщика привело к снижению посещаемости.

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    Источник: Sport24

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    19.03.2023 15:03
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    Комментарии50
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    • ...
      Рейтинг: +12136

      BRO_football 6 часов назад

      А ничего ведь не случилось. Сотрудники стадиона сделали всё по закону. Сказано, что надо всем иметь Fan ID, значит всем. Для детей, видимо, исключений никаких нет. Все претензии к Госдуме и составителям закона, и ещё к сайту Госуслуг, который не принимает детские фотографии.
      Вот так бывает. Сначала Министерство спорта отчитывается, что с введением Fan ID в РПЛ на трибунах значительно увеличилась доля детей. А потом семью не пускают на стадион из-за отсутствия Fan ID у семимесячного ребенка.
      Министерство спорта жидко и сильно обосрались. Это прост позор и смешно.

      0
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      Рейтинг: +5426

      neim 8 часов назад

      А был ли мальчик ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2475

      шахта Заполярная 11 часов назад

      Не , но это уже клиника полнейшая, не пустить семимесячного младенца. Просто нет слов, дебилы и .....

      0
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      Рейтинг: +153

      dauzhhhhh > шахта Заполярная 11 часов назад

      Клиника полнешая была 24 февраля.....А сейчас просто НАГНЕТАНИЕ

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +126

      egraf > шахта Заполярная 11 часов назад

      Вообще-то надо спрашивать не с тех кто рьяно исполняет закон, а с тех, кто его таким принял

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +353

      Romeo 123 12 часов назад

      Так то правильно а вдруг ребёнок бросит бананом в игрока

      4
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      Рейтинг: +17675

      NewLife 12 часов назад

      Дармоеды, толку от вас, как от козла молока. А как же ? А если бы этот без фанайди начал бы буянить, стулья выламывать и бутылками бросаться ? Вот для этого и нужен fan id, чтобы знать всех семимесячных, которые так себя ведут. Дебильный закон, принятый и подписанный известно кем, с дебильным исполнением.

      6
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      Рейтинг: +2758

      BlackMurder 12 часов назад

      Не, ну бред канешь с fun id , но опять же зачем переться на матч с семимесячным ребенком , это ж че за измывательство? Я как отец сам начал возить сына на футбол в 3 года, а в 7месяцев че он там понимает

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +153

      dauzhhhhh > BlackMurder 12 часов назад

      И чо ? Запрет с любыми детьми ?Фашистская диктатура ?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21540

      Persona_non_Grata > BlackMurder 12 часов назад

      Оставить не с кем, а матч очень хотелось посмотреть ...

      1
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      Рейтинг: +12454

      Вомбат 13 часов назад

      "...много вопросов к недопуску на стадион семьи с семимесячным ребенком»
      А последние слова Свистова: "Был бы восьмимесячный - другое дело!" Бомбардир опустил.

      1
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      Рейтинг: +10629

      ivany4 13 часов назад

      А чему удивляться?!
      Город первого президента, ельцин-центр - мекка поклонения пиндосам. Идеями пиндосовской дерьмократии и либерализма пропитаны половина Урала. Палки в колеса преобразований еще долго будут вставлять не только на Урале, но и в других местах, где есть такие приблуды.
      А вот пример поинтересней. В одном из городов, при наборе 02, можно было услышать - Оставайтесь на линии, ваш звонок очень важен для нас .... и далее по стандарту. Но как только сняли начальника городского ОМВД, сразу работа наладилась.
      А депутатам надо принимать законы с расчетом на таких дебилов.

      1
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      Рейтинг: +153

      dauzhhhhh > ivany4 13 часов назад

      Идеями пиндосовской дерьмократии и либерализма пропитаны половина Урала.=====
      Вот сейчас уральцы тебя козла найдут и покажут кто и что )))

      2
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      Рейтинг: +10629

      ivany4 > dauzhhhhh 13 часов назад

      Иди окопы копай, дебил.
      Что это ты уральцами прикрываешься. Недавно только гости с Урала уехали.

      2
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      Рейтинг: +153

      dauzhhhhh > ivany4 12 часов назад

      Ты сученыш уральцев оскорбил....И чо ты ждал в ответ ?

      2
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      Рейтинг: +10629

      ivany4 > dauzhhhhh 11 часов назад

      Ты, тваренышь зеленского, каким боком к Уралу относишься?.
      Иди штаны снимай, пришли пиндосы и поляки к тебе, пора платить "дорогим гостям" за свою свободу. Вазелин не забудь!

      2
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      Рейтинг: +153

      dauzhhhhh > ivany4 11 часов назад

      Штаны тебе надо снимать.Уральцы тебе вспомнят как ты их опускал, козлина ты такая

      1
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      Рейтинг: +633

      garet12222 > ivany4 32 минуты назад

      я с Урала и считаю вас недалеким, ибо оскорбляете всех жителей Урала из-за одного ельцин-центра

      0
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      Рейтинг: +3234

      Опорник84 13 часов назад

      Вот мы здесь болельщики разных кубов. А нас всех вместе хотЯт загнать в один сарай. Потом электронные паспорта. Потом еще какая гадость. А в итоге , мы все под колпаком у мюллера.

      3
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      Рейтинг: +153

      dauzhhhhh > Опорник84 13 часов назад

      А нас всех вместе хотЯт загнать в один сарай.=====Вас уже загнали.В в.ойну...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +10629

      ivany4 > Опорник84 13 часов назад

      Ты уже давно под колпаком.
      Сдав экзамен в школе, обратившись за паспортом, получив диплом, оформив пенсионные документы, получив банковскую карту, заполнив мед карту в поликлинике - ты автоматически попадаешь в базу данных. Объединение баз данных по прогнозам должно быть закончено к 25-27 году.

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      Рейтинг: +10629

      ivany4 > dauzhhhhh 13 часов назад

      Что, на хохлобандеровщине электричество появилось. Марш в окопы, клоуна зе защищать.

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      Рейтинг: +153

      dauzhhhhh > ivany4 12 часов назад

      Иваныч почему не на фронте ?

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      Рейтинг: +316

      vek410 13 часов назад

      После слов депутата о разбирательствах, сразу вспомнились слова консьержа из нашей раши: "ай-ай-ай, а кто это сделал?" когда он сам насрал в лифте

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