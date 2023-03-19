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  • В Госдуме отреагировали на недопуск на матч «Урал» – «Динамо» семьи из-за отсутствия Fan ID у семимесячного ребенка

В Госдуме отреагировали на недопуск на матч «Урал» – «Динамо» семьи из-за отсутствия Fan ID у семимесячного ребенка

19 марта 2023, 15:03
38

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев отреагировал на вчерашний инцидент перед матчем 20-го тура РПЛ между «Уралом» и «Динамо». На игру не пустили семью из-за отсутствия Fan ID у семимесячного ребенка.

«Это ужасное событие! Нельзя очень формально относиться к вопросам. Это неправильно. Нужно обязательно разобраться в этой ситуации. Если будет обращение болельщиков или прессы, мы обязательно отреагируем и проведем свою проверку данного инцидента.

Более того, мы готовы отправить запрос в Минцифры с просьбой объяснить, что же произошло на самом деле. Такие моменты должны фиксироваться в обязательном порядке.

Понятно, что мы все должны исполнять закон, но в данной ситуации много вопросов к недопуску на стадион семьи с семимесячным ребенком», – сказал Свищев.

  • «Урал» проиграл с минимальным счетом.
  • Fan ID действует в РПЛ на всех стадионах с марта.
  • Введение индивидуальных паспортов болельщика привело к снижению посещаемости.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Динамо Урал
Комментарии (38)
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порт
1679227669
Более того, мы готовы отправить запрос в Минцифры с просьбой объяснить, что же произошло на самом деле. ====================================== ...лять, сами натворили с проходом на стадион, и сами же спрашивают, а что случилось. Идиоты.
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Artemka444
1679227790
Дебилы конченные!!!
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eugen-han
1679229983
Он дурака что ли включил. Так по идеи им или ему надо разбираться с самими и самим собою. Они значит намутили и замутили вместе с мин.цифрой, а теперь ищат,,виновника" со стороны, возможно того, кто этот грёбаный закон рьяно исполнил и стало быть выполнил. То ли ещё будет, цифровой хаос от дьявола, который смеётся над всеми,- это реалии современного мира.
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Добрый Бобер
1679231322
На ю-туб канале Максима Каца вышел отличный видос по Fan-ID. Всё по полочкам разложил, какая это бесполезная хрень.
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Nesterenko
1679232020
Ну а что вы хотели? Если такой закон ввели, то его будут требовать от любого человека независимо от возраста, как посадка в самолет.
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Enter2006
1679232555
У себя в ГосДуре проверки устраивайте. А лучше к психиатрам всем составом. Такие е*анутые законы как FAN ID ещё нужно постараться родить, может таблетки выпишут какие нить...
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vek410
1679233942
После слов депутата о разбирательствах, сразу вспомнились слова консьержа из нашей раши: "ай-ай-ай, а кто это сделал?" когда он сам насрал в лифте
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Опорник84
1679234095
Вот мы здесь болельщики разных кубов. А нас всех вместе хотЯт загнать в один сарай. Потом электронные паспорта. Потом еще какая гадость. А в итоге , мы все под колпаком у мюллера.
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NewLife
1679238012
Дармоеды, толку от вас, как от козла молока. А как же ? А если бы этот без фанайди начал бы буянить, стулья выламывать и бутылками бросаться ? Вот для этого и нужен fan id, чтобы знать всех семимесячных, которые так себя ведут. Дебильный закон, принятый и подписанный известно кем, с дебильным исполнением.
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Romeo 123
1679238596
Так то правильно а вдруг ребёнок бросит бананом в игрока
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