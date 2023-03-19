Григорий Иванов прокомментировал недопуск на матч с «Динамо» семьи из-за отсутствия Fan ID у семимесячного ребенка

Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на вчерашний инцидент перед матчем 20-го тура РПЛ против «Динамо». На игру не пустили семью из-за отсутствия Fan ID у семимесячного ребенка.

«Клуб разбирается с данной ситуацией. Пока нет никакой конкретики. Сообщим, как появится информация», – сказал Иванов.