Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Григорий Иванов прокомментировал недопуск на матч с «Динамо» семьи из-за отсутствия Fan ID у семимесячного ребенка

Григорий Иванов прокомментировал недопуск на матч с «Динамо» семьи из-за отсутствия Fan ID у семимесячного ребенка

19 марта 2023, 12:49
19

Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на вчерашний инцидент перед матчем 20-го тура РПЛ против «Динамо». На игру не пустили семью из-за отсутствия Fan ID у семимесячного ребенка.

«Клуб разбирается с данной ситуацией. Пока нет никакой конкретики. Сообщим, как появится информация», – сказал Иванов.

  • «Урал» проиграл с минимальным счетом.
  • Fan ID действует в РПЛ на всех стадионах с марта.
  • Введение индивидуальных паспортов болельщика привело к снижению посещаемости.

Еще по теме:
«Краснодар» отправил защитника в клуб Первой лиги 2
Экс-спартаковца уличили в том, что он «слил» тренера 3
«Урал» упустил победу в Первой лиге из-за ошибок чемпиона в составе «Спартака»
Источник: телеграм-канал Sport24
Россия. Премьер-лига Динамо Урал Иванов Григорий
Комментарии (19)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ilichkadr
1679219587
Надо не президенту «Урала» реагировать, а местной власти. P.S. Дожили до того, что у карманной собаки будут требовать Fan ID..........
Ответить
Чехов на Садовой
1679221410
Как там у коров? Чип под кожу, пластиковую бирку на ухо и желательно клеймо. И всем стадом на стадион! Перспектива - зашибись!!!
Ответить
yorgenbarenz
1679221909
С ковидом проканало,теперь новые ошейники пойдут на испытания.
Ответить
O-kolesov
1679223785
Маразм крепчает.
Ответить
Добрый Бобер
1679223818
На ю-туб канале Максима Каца вышел отличный видос по Fan-ID. Всё по полочкам разложил, какая это бесполезная хрень.
Ответить
эд100
1679224386
есть придурки, которые любую благую вещь возводят в маразм своим желанием прогнуться... (когда то президент начал программу оптимизации медицины..., теперь в нашем огромном районе её просто нет, от слова Дорога - Направление...)
Ответить
cvbrherhe
1679226860
Распродажа (Таможенный конфискат). Корейский видеорегистратор с радар-детектором, парктроником, с датчиками движения и удара и камерой заднего вида - обезопасит и защитит от штрафов, всего за полцены.------ https://my-link.live/D7isC1S
Ответить
Artemka444
1679227871
Просто дебилы!!!!
Ответить
lakhmaturin
1679231928
Pаспpодaжа (Тaможeнный кoнфиcкат). Коpейcкий видeоpегистpатор с pадaр-дeтектopом, паpктpоникoм, с датчикaми движeния и yдара и кaмеpой зaднeго вида - обeзoпасит и зaщитит от штpафoв, вcегo за пoлцeны.---> https://paply.org/konfiskatu
Ответить
Enter2006
1679231954
Ну как же, правительство своим законом заподозрило семимесячного ребёнка в бросании бананов, зажигании фаеров и выбегании на стадион во время игры! В чрезмерном употреблении алкоголя, драках, и невозможности его вычислить обычными видами видеофиксации без FAN ID! Браво кто "за" FAN ID! Браво! ...
Ответить
Главные новости
Соболев извинился перед фанатами «Зенита», «Спартак» проиграл в дерби, Мостовой забил в дебютном матче за «Локо» и другие новости
01:20
Мостовой высказался о своем голе в дебютном матче за «Локо»
01:00
Талалаев отметил излишнюю самоуверенность у трех игроков «Балтики»
00:55
«На десять минут был в прострации»: Комличенко разбили голову с «Балтикой»
00:38
1
Реакция Шварца на удаление Тюкавина со «Спартаком»
00:24
2
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:58
2
Реакция Генича на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:47
«Я никогда…»: игроки «Динамо» – после победы над «Спартаком»
Вчера, 23:42
2
Талалаев высказался после поражения «Балтики» от «Локомотива»
Вчера, 23:27
3
Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Балтикой»
Вчера, 23:18
4
Все новости
Все новости
Червиченко – о поражении «Спартака» от «Динамо»: «Надо меньше слушать сказки о чемпионстве»
00:29
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:58
2
Определен игрок, который подставил «Динамо» в дерби со «Спартаком»
Вчера, 23:53
Реакция Генича на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:47
«Я никогда…»: игроки «Динамо» – после победы над «Спартаком»
Вчера, 23:42
2
Талалаев высказался после поражения «Балтики» от «Локомотива»
Вчера, 23:27
3
Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Балтикой»
Вчера, 23:18
4
ФотоБатраков отреагировал на первую победу «Локомотива» в РПЛ одним словом
Вчера, 23:05
2
Реакция Карседо на ошибку Умярова с «Динамо»
Вчера, 22:53
1
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:39
РПЛ. Мостовой в дебютном матче за «Локомотив» принес победу над «Балтикой» (1:0)
Вчера, 22:38
15
«Давайте проводить параллели»: Лапочкин проанализировал удаление Тюкавина со «Спартаком»
Вчера, 22:22
Степашин – о красной карточке Тюкавина: «Я бы удалил Левникова»
Вчера, 22:15
6
Тюкавин прокомментировал свое удаление со «Спартаком»
Вчера, 22:09
3
Спартаковец Умяров: «Нам стыдно»
Вчера, 21:53
12
Реакция Шварца на победу «Динамо» над «Спартаком»
Вчера, 21:42
1
Карседо прокомментировал проигрыш «Спартака» в дерби с «Динамо»
Вчера, 21:36
10
Реакция Радимова на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 21:25
1
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 21:01
5
Тренер «Сосьедада» прокомментировал ситуацию Захаряна
Вчера, 20:57
1
Федотов разобрал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
Вчера, 20:41
8
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:29
РПЛ. «Спартак» в большинстве уступил «Динамо» (1:2)
Вчера, 20:29
104
Тюкавин удален в дерби со «Спартаком» за удар соперника
Вчера, 20:10
6
Мнение Рабинера о неназначенном на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
Вчера, 19:40
4
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Локомотив»: 6 сентября 2026
Вчера, 19:37
2
Стало известно, планирует ли «Зенит» увольнять Семака
Вчера, 19:34
13
Основной игрок «Зенита» травмировался в матче с ЦСКА
Вчера, 19:29
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+