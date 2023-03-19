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    Григорий Иванов прокомментировал недопуск на матч с «Динамо» семьи из-за отсутствия Fan ID у семимесячного ребенка

    Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на вчерашний инцидент перед матчем 20-го тура РПЛ против «Динамо». На игру не пустили семью из-за отсутствия Fan ID у семимесячного ребенка.

    «Клуб разбирается с данной ситуацией. Пока нет никакой конкретики. Сообщим, как появится информация», – сказал Иванов.

    • «Урал» проиграл с минимальным счетом.
    • Fan ID действует в РПЛ на всех стадионах с марта.
    • Введение индивидуальных паспортов болельщика привело к снижению посещаемости.

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    Источник: телеграм-канал Sport24

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    19.03.2023 12:49
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +6142

      Enter2006 14 часов назад

      Ну как же, правительство своим законом заподозрило семимесячного ребёнка в бросании бананов, зажигании фаеров и выбегании на стадион во время игры! В чрезмерном употреблении алкоголя, драках, и невозможности его вычислить обычными видами видеофиксации без FAN ID! Браво кто "за" FAN ID! Браво! ...

      1
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      Рейтинг: +153

      dauzhhhhh > Enter2006 14 часов назад

      Ну и чо ты возбухаешь ? Забыл в какой стране живешь ?
      Надо будет--тебе про фейки про СВО вчинят.

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      Рейтинг: +10

      lakhmaturin 14 часов назад

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      Рейтинг: +153

      dauzhhhhh 14 часов назад

      недопуск на матч с «Динамо» семьи из-за отсутствия Fan ID у семимесячного ребенка====Это ж Расея.)))

      0
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      ...
      Рейтинг: +18257

      ilichkadr > dauzhhhhh 14 часов назад

      Опять визжишь, план по срачу выполняешь?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +153

      dauzhhhhh > ilichkadr 14 часов назад

      Опять визжишь,======
      ВиктОр ну не солидно тебе в твоем возрасте опускаться до такой вульгарности...Не я канеш понимаю---ты насмотрелся всяких там опущенных расейских СМИ ...Но это не значит что ты ОБЯЗАН опускаться на дно.

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      Рейтинг: +18257

      ilichkadr > dauzhhhhh 13 часов назад

      Я же тебе оказываю посильную помощь, а ты сразу "насмотрелся всяких там опущенных..."?
      Тебе же твой пост не зачтётся, если никто не среагирует на него?
      P.S. За 2 дня (8-9.03) до бана ты настучал 50 постов. Интересуюсь ценой вопроса?

      0
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      ...
      Рейтинг: +153

      dauzhhhhh > ilichkadr 12 часов назад

      Интересуюсь ценой вопроса?=====Цена вопроса всегда одна----Когда правду рассказывают...И когда ложь против.
      Вот и рассуди ВиктОр --когда тебе рассказывают про "освобождениеУ территорий Украины , а они не соглпсны с этим "освобождением" ...По ходу это захват территорий.
      Я канеш знаю что ты ВиктОр старый путинист, и ваще твои мозги заточены на соловейпропаганду.....Но КАКОГО Х.УЯ ТЫ с.ука ПОПЕР ПРОТИВ СВОИХ РОДИЧЕЙ В УКРАИНЕ ? Тебе дебилу внушили что там все фошисты ?...)))
      Знаю твой ответ---да, там все фошисты.
      Знатно поработала пропаганда---всех в zомби превратила.

      0
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      ...
      Рейтинг: +18257

      ilichkadr > dauzhhhhh 12 часов назад

      Это хто ОНИ, которые "не согласны с этим "освобождением"?
      "знаю что ты ВиктОр старый путинист"
      Не, я патриот своей страны, а ты хто? Я член КПСС с 1980 года. тТы уже родился в 80-х, пионером был или ещё не?
      "да, там все фошисты."
      Опять не угадал. Фашисты на Западной Украине, но вочему то лезут в Восточную. Они в Донбассе и на куй не нужны. Не хотят их , поскольку от них толку никакого окромя вреда, ферштейн?
      "Знатно поработала пропаганда---всех в zомби превратила."
      С этим пожалуй соглашусь. Поработали так, что человек, проживший в СССР полжизни за пенсию в 1500 грн. орёт с утра до вечера "Слава дяде Сэму". Башню напрочь снесло.......

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      ...
      Рейтинг: +153

      dauzhhhhh > ilichkadr 9 часов назад

      Фашисты на Западной Украине, но вочему то лезут в Восточную.======Я и говорю----"КАКОГО Х.УЯ ТЫ с.ука ПОПЕР ПРОТИВ СВОИХ РОДИЧЕЙ В УКРАИНЕ ? Тебе дебилу внушили что там все фошисты ?...)))
      Знаю твой ответ---да, там все фошисты."

      0
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      ...
      Рейтинг: +153

      dauzhhhhh > ilichkadr 8 часов назад

      Я член КПСС с 1980 года====И чо ?ты этим хвалишься ? )))

      0
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      ...
      Рейтинг: +18257

      ilichkadr > dauzhhhhh 8 часов назад

      Я не куда не пёр. Я у себя дома, а ты лезешь в мой огород и яблоки тыришь. С тобой усё понятно. Свои яблоки ты продаешь пшекам, а сам тыришь у своего соседа.
      Это всё от того, что укры - исключительно ленивая нация. У них даже в гимне так и написано: «Згынуть наши вороженьки как роса на сонци, запануем и мы браття на своей сторонци».
      P.S. Не суй свой нос туда, куда собака свой куй не совала и будет тебе счастье. Интересуюсь, сегодня хотя бы 100 грн. накалядовал или опять не за что расслабиться?

      0
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      ...
      Рейтинг: +153

      dauzhhhhh > ilichkadr 8 часов назад

      Я у себя дома, а ты лезешь в мой огород=====
      Ты ******* забыл кто 24.02.2022 начал бомбить другую страну ? У тебя у.***** память отшибло ?

      0
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      ...
      Рейтинг: +18257

      ilichkadr > dauzhhhhh 8 часов назад

      "ты этим хвалишься ? "
      Ага......., а ты чем можешь похвалиться? Ну, давай признавайся. Колоски с поля тырил, партии "слуги народа" бабло отсылал, а dauzhhhhh?
      Предлагаю тебе Ник подправить: dauNhhhhh. Ну, как, нравится?

      0
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      Рейтинг: +18257

      ilichkadr > dauzhhhhh 8 часов назад

      Ты ******* забыл кто 02.05.2014 сжёг заживо 42 человека в доме Профсоюзов Одессы? у тебя дауна совсем серое вещество вытекло от скакания!?

      0
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      Рейтинг: +1697

      Artemka444 15 часов назад

      Просто дебилы!!!!

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      Рейтинг: 0

      cvbrherhe 15 часов назад


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      Рейтинг: +592

      эд100 16 часов назад

      есть придурки, которые любую благую вещь возводят в маразм своим желанием прогнуться... (когда то президент начал программу оптимизации медицины..., теперь в нашем огромном районе её просто нет, от слова Дорога - Направление...)

      0
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      Рейтинг: +153

      dauzhhhhh > эд100 14 часов назад

      когда то президент начал программу=====К президенту не обращался ?

      0
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      Рейтинг: +592

      эд100 > dauzhhhhh 13 часов назад

      не время...

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      Рейтинг: +153

      dauzhhhhh > эд100 12 часов назад

      Понимаю...После победы / поражения обращение вострубишь ?

      0
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      Рейтинг: +592

      эд100 > dauzhhhhh 11 часов назад

      не понимаю сарказма. судя по всему ты просто не очень умный персонаж, или просто сволочь. поэтому не засоряй эфир своей падалью.

      0
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      Рейтинг: +153

      dauzhhhhh > эд100 9 часов назад

      Гыыы...Эдик обиделся )))

      0
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      Рейтинг: +6335

      Добрый Бобер 16 часов назад

      На ю-туб канале Максима Каца вышел отличный видос по Fan-ID. Всё по полочкам разложил, какая это бесполезная хрень.

      2
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      Рейтинг: +6142

      Enter2006 > Добрый Бобер 14 часов назад

      Это не бесполезная хрень, на неё потрачено дохрена денег из бюджета и распилено по карманам. А ещё её нужно обслуживать, т.ч. постоянный поток денег в карманы чинушам обеспечены!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +153

      dauzhhhhh > Enter2006 13 часов назад

      Прикольно...Enter2006 тебе Добрый Бобер говорит одно....Ты--типа зомбированный чо то свое пихаешь )))
      Или ты таки видео посмотрел ?

      0
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      Рейтинг: +877

      O-kolesov 16 часов назад

      Маразм крепчает.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2630

      yorgenbarenz 17 часов назад

      С ковидом проканало,теперь новые ошейники пойдут на испытания.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +993

      Чехов на Садовой 17 часов назад

      Как там у коров? Чип под кожу, пластиковую бирку на ухо и желательно клеймо. И всем стадом на стадион! Перспектива - зашибись!!!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13748

      Алексей З > Чехов на Садовой 16 часов назад

      Корова , стадо , ты и так весь зацифрован от телефона до ИНН, вся информация есть .
      Меня смущает лишь одно , в МФЦ не пойду, в падло , а по мобиле на убой с радостью .
      Страна дураков !!!
      Вопросов не задавайте , ФАН ИД сделал , потратил на всё про всё 15-20 минут.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +972

      Mr Green > Алексей З 16 часов назад

      да это псевдо борцы за свободу. когда на чемпионат мира надо было попасть, все сделали, никто не кричал. а через пару лет это стало "другое"

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +378

      eugen-han > Алексей З 15 часов назад

      Ты не прав, потому что цифровой хаос действует по своим законам. Особо пока ещё не так кто-то как-то зацыфрован из-за возни с передачей персональных данных. Если по твоему всё так просто, то и оформление просто было бы не нужно, так как достаточно было бы формальности в виде галочки. Если глобально, то это нужно в большей степени банкирам и фармацевтам или даже им вместе(т.е. за одно), в меньшей степени ITишникам, ну и потом всем остальным и другим в медийном (сейчас цифровом) бизнесе для осуществления рекламы(двигателя торговли) по классической формуле : ,,товар-деньги-товар" в сопровождении формулы : ,,время-деньги"...P.S. И всё это с оговоркой или уточнением, что товар=эл.паспорт(персоналка) человека и он сам в натуре в физ.мире.

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      Рейтинг: +13748

      Алексей З > eugen-han 13 часов назад

      Я не шарю в "цифровом хаосе", так мне и не надо. Я оформил через госуслуги паспорт болельщика, потратив на всё 15-20 минут.
      Всё остальное меня мало интересует и не беспокоит.

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