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    История с недопуском семьи на матч «Урал» – «Динамо» из-за отсутствия Fan ID у 7-месячного ребенка оказалась выдумкой

    Семья Максименюк с тремя детьми все-таки попала на игру 20-го тура РПЛ между «Уралом» и «Динамо» (0:1).

    Ранее сообщалось, что их не пустили на матч из-за отсутствия Fan ID у семимесячного ребенка.

    Однако камеры наблюдения раскрыли обман. Илья и Кристина Максименюк заходили на стадион с разницей в десять минут. При этом коляску с младенцем пропустили без досмотра.

    У семьи действительно были проблемы с Fan ID на входе, но стюард их пропустил под свою ответственность.

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    Источник: Baza

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +5427

      neim 6 минут назад

      Вот для этого и нужен FAN ID, чтобы подобные личности на стадион не попадали.
      Надеюсь и не попадут, это был их первый и последний матч с FAN ID.

      0
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      Рейтинг: +1500

      Fialet 49 минут назад

      Кто знает, как там было. Может их действительно не пустили, а потом запугали, нашли левое видео с чужой коляской, и типа всё пучком.

      0
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      Рейтинг: +5427

      neim > Fialet 4 минуты назад

      Да все знают. Просто нужно было подкинуть говна на вентилятор,
      Некоторым саботажникам это выгодно, вот и лезут из кожи.

      0
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      Рейтинг: +3982

      Ziklop 52 минуты назад

      ну во первых , они могли это написать когда их не пускали и это было сразу, а затем их всё же пустили, но кто-то разогнал первый пост.

      1
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      Рейтинг: +6143

      Enter2006 4 часа назад

      Всё равно Fan ID - какашка.

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      Рейтинг: +13753

      Алексей З 4 часа назад

      Они могли выдумать что угодно , но кто не проверив выложил в информационное поле ?
      Страна 2 дня это обсуждала , депутат ГД...
      Везде ложь и обман , а кто ответит за это ?

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      Рейтинг: +5534

      Дядя Серёжа 4 часа назад

      Кто про них ранее слыхал? А теперь... даже в телевизор попали...
      Всё равно тупизм какой-то

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      Рейтинг: +28869

      JTherry 4 часа назад

      так это сразу читалось между строк, не могли не пропустить с 7-месячным ребенком на стадион из-за фан-уйди, только гнилые болелы бом.жей такую провокацию могли сочинить...

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      Рейтинг: +1699

      Artemka444 5 часов назад

      Отмазы левые!!!

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      Рейтинг: +433

      Ниф-Ниф 5 часов назад

      Нехорошо.

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      Рейтинг: +365

      dragoff 5 часов назад

      Посадить за дискредитацию фануйди!))))

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