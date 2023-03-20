История с недопуском семьи на матч «Урал» – «Динамо» из-за отсутствия Fan ID у 7-месячного ребенка оказалась выдумкой

Семья Максименюк с тремя детьми все-таки попала на игру 20-го тура РПЛ между «Уралом» и «Динамо» (0:1).

Ранее сообщалось, что их не пустили на матч из-за отсутствия Fan ID у семимесячного ребенка.

Однако камеры наблюдения раскрыли обман. Илья и Кристина Максименюк заходили на стадион с разницей в десять минут. При этом коляску с младенцем пропустили без досмотра.

У семьи действительно были проблемы с Fan ID на входе, но стюард их пропустил под свою ответственность.