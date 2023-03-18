Стало известно расписание 21-го и 22-го туров РПЛ

Российская Премьер-лига утвердила календарь 21-го и 22-го туров.
РПЛ возобновится после паузы на матчи сборных в субботу, 1 апреля.
21-й тур
1 апреля (суббота)
14:00 «Пари НН» – «Локомотив»
14:00 «Динамо» – «Сочи»
16:30 «Спартак» – «Ахмат»
19:00 «Зенит» – «Урал»
2 апреля (воскресенье)
14:00 «Крылья Советов» – «Оренбург»
14:00 «Химки» – «Краснодар»
16:30 «Факел» – ЦСКА
19:00 «Ростов» – «Торпедо»
22-й тур
8 апреля (суббота)
9 апреля (воскресенье)
14:00 «Сочи» – «Крылья Советов»
16:30 ЦСКА – «Химки»
19:00 «Краснодар» – «Пари НН»
20:00 «Локомотив» – «Зенит»
10 апреля (понедельник)
17:00 «Оренбург» – «Ростов»
Источник: телеграм-канал РПЛ