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    Стало известно расписание 21-го и 22-го туров РПЛ

    Российская Премьер-лига утвердила календарь 21-го и 22-го туров.

    РПЛ возобновится после паузы на матчи сборных в субботу, 1 апреля.

    21-й тур

    1 апреля (суббота)

    14:00 «Пари НН» – «Локомотив»

    14:00 «Динамо» – «Сочи»

    16:30 «Спартак» – «Ахмат»

    19:00 «Зенит» – «Урал»

    2 апреля (воскресенье)

    14:00 «Крылья Советов» – «Оренбург»

    14:00 «Химки» – «Краснодар»

    16:30 «Факел» – ЦСКА

    19:00 «Ростов» – «Торпедо»

    22-й тур

    8 апреля (суббота)

    14:00 «Торпедо»«Факел»

    16:30 «Ахмат»«Урал»

    19:30 «Спартак»«Динамо»

    9 апреля (воскресенье)

    14:00 «Сочи»«Крылья Советов»

    16:30 ЦСКА – «Химки»

    19:00 «Краснодар» – «Пари НН»

    20:00 «Локомотив»«Зенит»

    10 апреля (понедельник)

    17:00 «Оренбург»«Ростов»

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    Источник: телеграм-канал РПЛ

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    18.03.2023 15:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +21501

      Persona_non_Grata 7 часов назад

      Нам ( Спартаку ) сейчас пауза очень к месту !!!

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