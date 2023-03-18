Стало известно расписание 21-го и 22-го туров РПЛ

Российская Премьер-лига утвердила календарь 21-го и 22-го туров.

РПЛ возобновится после паузы на матчи сборных в субботу, 1 апреля.

21-й тур

1 апреля (суббота)

14:00 «Пари НН» – «Локомотив»

14:00 «Динамо» – «Сочи»

16:30 «Спартак» – «Ахмат»

19:00 «Зенит» – «Урал»

2 апреля (воскресенье)

14:00 «Крылья Советов» – «Оренбург»

14:00 «Химки» – «Краснодар»

16:30 «Факел» – ЦСКА

19:00 «Ростов» – «Торпедо»

22-й тур

8 апреля (суббота)

14:00 «Торпедо» – «Факел»

16:30 «Ахмат» – «Урал»

19:30 «Спартак» – «Динамо»

9 апреля (воскресенье)

14:00 «Сочи» – «Крылья Советов»

16:30 ЦСКА – «Химки»

19:00 «Краснодар» – «Пари НН»

20:00 «Локомотив» – «Зенит»

10 апреля (понедельник)

17:00 «Оренбург» – «Ростов»