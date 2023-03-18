В «Спартаке» прокомментировали закрытую встречу с судейским корпусом

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов ответил на вопросы о встрече тренеров московской команды с руководителем судейского корпуса РФС Павлом Каманцевым и арбитром Виталием Мешковым.
«Мы говорили, что есть диалог с судьями. Детали этого диалога – это внутреннее дело. Вполне нормальная история.
Да, встреча состоялась, секретов из этого не делаем. Нормальный и рабочий диалог. Что на ней было – пусть это останется внутри.
Касательно результатов встречи – их оценят болельщики и экспертное сообщество.
Кто инициатор встречи? Это двустороннее движение», – сказал Зеленов.
- «Спартак» идет на 2-м месте в РПЛ и играет в 1/2 финала Fonbet Кубка России.
- После зимней паузы московская команда несколько раз пострадала от ошибочных судейских решений.
Стали известны подробности «жесткой» встречи «Спартака» с судьями
Источник: «Спорт-Экспресс»