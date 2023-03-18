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    В «Спартаке» прокомментировали закрытую встречу с судейским корпусом

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов ответил на вопросы о встрече тренеров московской команды с руководителем судейского корпуса РФС Павлом Каманцевым и арбитром Виталием Мешковым.

    «Мы говорили, что есть диалог с судьями. Детали этого диалога – это внутреннее дело. Вполне нормальная история.

    Да, встреча состоялась, секретов из этого не делаем. Нормальный и рабочий диалог. Что на ней было – пусть это останется внутри.

    Касательно результатов встречи – их оценят болельщики и экспертное сообщество.

    Кто инициатор встречи? Это двустороннее движение», – сказал Зеленов.

    • «Спартак» идет на 2-м месте в РПЛ и играет в 1/2 финала Fonbet Кубка России.
    • После зимней паузы московская команда несколько раз пострадала от ошибочных судейских решений.

    Стали известны подробности «жесткой» встречи «Спартака» с судьями

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18197

      житель СПб 26 минут назад

      Вот любопытно - никто больше из других команд РПЛ не встречается на "рабочих встречах" с судьями. И вот сегодня - все тот же Куку .. -ян слегка "подсуживает" (можно сказать иначе - более благосклонен) Спартаку.

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