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    Стали известны подробности «жесткой» встречи «Спартака» с судьями

    «Спартак» провел рабочую встречу с арбитрами. Источник сообщил, что разговор был жесткий.

    Инсайдер Иван Карпов передал детали беседы спартаковцев с арбитрами и их боссами.

    «На встрече с тренерского штаба Гильермо Абаскаля с арбитрами присутствовали не только Павел Каманцев с Виталием Мешковым, но еще и Иванов. Однако частые ошибки в матчах «Спартака» не обсуждались.

    Как и не было такого, что судьи признали – грешны перед «Спартаком». Это уже ранее сделал ЭСК по эпизоду с Кристофером Мартинсом в кубковом матче с «Уралом». Да и разговор не был жестким, скорее наоборот.

    Что обсуждали? Например, у испанца поинтересовались его мнением – где он видит пенальти, а где нет, какова его философия.

    Абаскаль ответил, что для него футбол – это высококонтактный вид спорта и он бы хотел, чтобы футболисты рубились на поле. Гильермо отметил, что раз дают пенальти за фол Даниила Пруцева на Ираклии Квеквескири в матче с «Факелом» (3:2), то и за падение Мартинса после контакта с Силвие Бегичем в игре с «Уралом» (1:1) его тоже надо давать.

    При этом в обоих случаях, по его мнению, это не точка. С судейской стороны последовала реплика, что есть требования ФИФА, которые четко указывают: отмашки в штрафной – это 11 метров и тут они скованы правилами.

    В основном же разговор шел за симуляции, затяжки времени и тому подобное. Цель – сделать игру более активной, чтобы стало меньше остановок и было больше прессинга и пасов.

    Это была первая встреча, летом найдут время и организуют подобные с рядом тренеров РПЛ. Судьи хотят понять, как улучшить динамику российского футбола, сделать его более насыщенным и донести до ковчег свои мысли.

    Со стороны Абаскаля звучали вопросы насчет позиции судьи в поле, почему он находится в одном месте, а не в другом – мол, рефери мешает пасовать. Ему объяснили понятие диагонали, по которой двигаются арбитры, чтобы лучше видеть игру.

    Текучка для лучшего понимания, как это работает. Объясняли, что надо работать с вратарями, чтобы они быстрее вводили мяч. В общем, тонкие моменты как ускорить темп игры.

    Все было очень тактично и никто никому не предъявлял.

    Гильермо объяснил как он видит футбол (за этим к нему и пришли) – и что он хотел бы улучшить в плане повышения его динамики. Обе стороны остались довольны результатами встречи и договорились повторить. Это полезно», – написал Карпов.

    • Ранее ЭСК подтвердила судейскую ошибку в пользу «Урала» в матче со «Спартаком».
    • В середине первого тайма защитник «Урала» Силвие Бегич попал рукой в лицо спартаковцу Кристоферу Мартинсу.
    • ЭСК признала, что VAR Анатолий Жабченко должен был позвать главного арбитра Сергея Карасева к монитору для назначения пенальти.
    • Жабченко из-за этой ошибки отстранен от работы в РПЛ.
    • Завтра, 18 марта, «Спартак» в 20-м туре РПЛ сыграет с «Оренбургом».

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    17.03.2023 21:12
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +3178

      fakeid 57 минут назад

      капец, позор, позорище. и это хряки.

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      Рейтинг: +574

      эд100 1 час назад

      кому тут стыдно за Спартак, вечным вонючкам и словоблудам??? жаль что другие клубы пока не организовали общее заседание по имеющимся вопросам, тогда и решения для всех были бы понятнее. нужно пытаться работать с тем что есть, и вместе делать наш футбол лучше

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      Рейтинг: +1681

      Artemka444 2 часа назад

      Стыдно за Спартак!!!

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      Рейтинг: +126

      Napaleon Banapart 2 часа назад

      Вы под кем ходите??? За Лешу Пропана слыхали...

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      Рейтинг: +19147

      Cleaner 2 часа назад

      Спартак жестко пригрозил судьям, что перестанет платить им деньги, если они не будут судить в его пользу? Совсем красно-белые озверели! Стыдно за Спартака...(((

      1
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      Рейтинг: +6331

      Добрый Бобер 2 часа назад

      А вот на ю-туб канале Максима Каца вышел отличный видос по Fan-ID. Всё по полочкам разложил.

      0
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      Рейтинг: +816

      кaстрюлька 3 часа назад

      Хряки, Зарёмпу Сёрихову под баян по кругу пустили ?

      3
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      Рейтинг: +10598

      ivany4 > кaстрюлька 48 минут назад

      Да вернется тебе наяву, в твою семью, все то что ты про других тут пишешь!!!
      Подонок!!!! И те кто его плюсует, за такие мысли, дважды подонки, потому как поощряют хамство и быдлячество. Сегодня он про одних пишет, а завтра придет это делать с вашими семьями!!

      0
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      Рейтинг: +801

      Болотоход 3 часа назад

      Позор газпромовским судьям и зениту.

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