Стали известны подробности «жесткой» встречи «Спартака» с судьями

«Спартак» провел рабочую встречу с арбитрами. Источник сообщил, что разговор был жесткий.

Инсайдер Иван Карпов передал детали беседы спартаковцев с арбитрами и их боссами.

«На встрече с тренерского штаба Гильермо Абаскаля с арбитрами присутствовали не только Павел Каманцев с Виталием Мешковым, но еще и Иванов. Однако частые ошибки в матчах «Спартака» не обсуждались.

Как и не было такого, что судьи признали – грешны перед «Спартаком». Это уже ранее сделал ЭСК по эпизоду с Кристофером Мартинсом в кубковом матче с «Уралом». Да и разговор не был жестким, скорее наоборот.

Что обсуждали? Например, у испанца поинтересовались его мнением – где он видит пенальти, а где нет, какова его философия.

Абаскаль ответил, что для него футбол – это высококонтактный вид спорта и он бы хотел, чтобы футболисты рубились на поле. Гильермо отметил, что раз дают пенальти за фол Даниила Пруцева на Ираклии Квеквескири в матче с «Факелом» (3:2), то и за падение Мартинса после контакта с Силвие Бегичем в игре с «Уралом» (1:1) его тоже надо давать.

При этом в обоих случаях, по его мнению, это не точка. С судейской стороны последовала реплика, что есть требования ФИФА, которые четко указывают: отмашки в штрафной – это 11 метров и тут они скованы правилами.

В основном же разговор шел за симуляции, затяжки времени и тому подобное. Цель – сделать игру более активной, чтобы стало меньше остановок и было больше прессинга и пасов.

Это была первая встреча, летом найдут время и организуют подобные с рядом тренеров РПЛ. Судьи хотят понять, как улучшить динамику российского футбола, сделать его более насыщенным и донести до ковчег свои мысли.

Со стороны Абаскаля звучали вопросы насчет позиции судьи в поле, почему он находится в одном месте, а не в другом – мол, рефери мешает пасовать. Ему объяснили понятие диагонали, по которой двигаются арбитры, чтобы лучше видеть игру.

Текучка для лучшего понимания, как это работает. Объясняли, что надо работать с вратарями, чтобы они быстрее вводили мяч. В общем, тонкие моменты как ускорить темп игры.

Все было очень тактично и никто никому не предъявлял.

Гильермо объяснил как он видит футбол (за этим к нему и пришли) – и что он хотел бы улучшить в плане повышения его динамики. Обе стороны остались довольны результатами встречи и договорились повторить. Это полезно», – написал Карпов.