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    «Ничего не поможет»: Божович прокомментировал судейские скандалы в РПЛ

    Экс-тренер «Локомотива», «Динамо», «Ростова» и других команд РПЛ Миодраг Божович высказался о работе российских арбитров.

    - По вашему мнению, большое количество судейских скандалов в России связано с уровнем арбитров?

    – В России очень хорошие условия для судей. Есть VAR, который во всех странах мира помогает, но только в России мешает! Я не понимаю, почему.

    Видимо, они не хотят смотреть в экран как надо. Потому что очень просто – просмотрят спорные эпизоды и никаких вопросов не будет.

    Четыре арбитра работают! Очень легко принять правильное решение. Почему они этого не делают, я не знаю. Это уже совсем другой вопрос.

    – Судьи общаются с командами, организуются форумы на сборах. Что тогда должно помочь?

    – Поверьте мне, ничего не поможет. В России есть хорошие арбитры, только они должны судить по-честному.

    Никакие иностранцы не нужны. Сколько их приходило, и ничего не менялось.

    • На этой неделе РФС отстранил судей Анатолия Жабченко и Евгения Кукуляка.
    • Первый допустил ошибку против «Спартака» в кубковом матче, второй – в пользу «Зенита».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +966

      SLADE2019 1 час назад

      В России есть хорошие арбитра, только они должны судить по-честному. И как изволите понимать эти слова?

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