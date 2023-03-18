«Ничего не поможет»: Божович прокомментировал судейские скандалы в РПЛ

Экс-тренер «Локомотива», «Динамо», «Ростова» и других команд РПЛ Миодраг Божович высказался о работе российских арбитров.

- По вашему мнению, большое количество судейских скандалов в России связано с уровнем арбитров?

– В России очень хорошие условия для судей. Есть VAR, который во всех странах мира помогает, но только в России мешает! Я не понимаю, почему.

Видимо, они не хотят смотреть в экран как надо. Потому что очень просто – просмотрят спорные эпизоды и никаких вопросов не будет.

Четыре арбитра работают! Очень легко принять правильное решение. Почему они этого не делают, я не знаю. Это уже совсем другой вопрос.

– Судьи общаются с командами, организуются форумы на сборах. Что тогда должно помочь?

– Поверьте мне, ничего не поможет. В России есть хорошие арбитры, только они должны судить по-честному.

Никакие иностранцы не нужны. Сколько их приходило, и ничего не менялось.