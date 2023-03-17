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    Глава ФИФА Инфантино прокомментировал обвинения «Барселоны» в подкупе судей

    Президент ФИФА Джанни Инфантино отреагировал на разбирательство в отношении «Барселоны», связанное с возможным подкупом судей.

    «Мы за всем наблюдаем, что происходит в мировом футболе, и беспокоимся, когда происходят негативные ситуации. Кейс «Барселоны» нужно проанализировать.

    Подобные вредоносные истории были и в Италии. Мы должны действовать и искать решения», – сказал Инфантино.

    • Каталонцев подозревают в коррупции.
    • «Барса» платила экс-вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре.
    • Клуб заподозрили в подкупе судей из-за налоговых махинаций.

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    Источник: El Pais

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    17.03.2023 19:47
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