Глава ФИФА Инфантино прокомментировал обвинения «Барселоны» в подкупе судей

Президент ФИФА Джанни Инфантино отреагировал на разбирательство в отношении «Барселоны», связанное с возможным подкупом судей.
«Мы за всем наблюдаем, что происходит в мировом футболе, и беспокоимся, когда происходят негативные ситуации. Кейс «Барселоны» нужно проанализировать.
Подобные вредоносные истории были и в Италии. Мы должны действовать и искать решения», – сказал Инфантино.
- Каталонцев подозревают в коррупции.
- «Барса» платила экс-вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре.
- Клуб заподозрили в подкупе судей из-за налоговых махинаций.
Источник: El Pais