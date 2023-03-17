Глава ФИФА Инфантино прокомментировал обвинения «Барселоны» в подкупе судей

Президент ФИФА Джанни Инфантино отреагировал на разбирательство в отношении «Барселоны», связанное с возможным подкупом судей.

«Мы за всем наблюдаем, что происходит в мировом футболе, и беспокоимся, когда происходят негативные ситуации. Кейс «Барселоны» нужно проанализировать.

Подобные вредоносные истории были и в Италии. Мы должны действовать и искать решения», – сказал Инфантино.