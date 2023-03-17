«Зачем заниматься показухой?»: Мостовой раскритиковал «Спартак» за встречу с судейским корпусом

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о закрытой встрече тренеров московского клуба с главой судейского корпуса РФС Павлом Каманцевым и арбитром Виталием Мешковым.
«Я не понимаю встречу тренерского штаба «Спартака» с руководством судейского корпуса. У всех есть вопросы к судьям: давайте теперь каждая команда будет с ними встречаться.
Это смешно! Зачем заниматься показухой?» – заявил Мостовой.
- «Спартак» идет на 2-м месте в РПЛ и играет в 1/2 финала Fonbet Кубка России.
- После зимней паузы московская команда несколько раз пострадала от ошибочных судейских решений.
Источник: «Чемпионат»