«Зачем заниматься показухой?»: Мостовой раскритиковал «Спартак» за встречу с судейским корпусом

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о закрытой встрече тренеров московского клуба с главой судейского корпуса РФС Павлом Каманцевым и арбитром Виталием Мешковым.

«Я не понимаю встречу тренерского штаба «Спартака» с руководством судейского корпуса. У всех есть вопросы к судьям: давайте теперь каждая команда будет с ними встречаться.

Это смешно! Зачем заниматься показухой?» – заявил Мостовой.