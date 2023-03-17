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    «Зачем заниматься показухой?»: Мостовой раскритиковал «Спартак» за встречу с судейским корпусом

    Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о закрытой встрече тренеров московского клуба с главой судейского корпуса РФС Павлом Каманцевым и арбитром Виталием Мешковым.

    «Я не понимаю встречу тренерского штаба «Спартака» с руководством судейского корпуса. У всех есть вопросы к судьям: давайте теперь каждая команда будет с ними встречаться.

    Это смешно! Зачем заниматься показухой?» – заявил Мостовой.

    • «Спартак» идет на 2-м месте в РПЛ и играет в 1/2 финала Fonbet Кубка России.
    • После зимней паузы московская команда несколько раз пострадала от ошибочных судейских решений.

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    Источник: «Чемпионат»

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    17.03.2023 18:23
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +400

      Боцман52 51 минуту назад

      "давайте теперь каждая команда будет с ними встречаться" Так то это ужке было, а ты все смеешься.

      0
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      Рейтинг: +574

      эд100 1 час назад

      нашли кого слушать и обсуждать..., трёп ради трёпа

      0
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    • ...
      Рейтинг: +19147

      Cleaner 2 часа назад

      Это не показуха, это работа Спартака с судьями. Стыдобища!...(((

      0
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      Рейтинг: +6331

      Добрый Бобер 2 часа назад

      А вот на ю-туб канале Максима Каца вышел отличный видос по Fan-ID. Всё по полочкам разложил.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +219

      cska1948 3 часа назад

      После этой встречи любой свисток, в спорном эпизоде, в пользу СпаМа болельщиками будет восприниматься как договорняк на этой встрече. Видимо руководству судейского корпуса и СпаМа мало скандалов на тему судейства, так решили ещё дров подкинуть в топку.

      0
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      Рейтинг: +1260

      Suvorov51 5 часов назад

      Не знаю для чего это все, помойка уже медальки оплатила, и свистуны получили бабло, и ПРОМКВАС уже звезду на майке помойки нарисовал, зачем не нужные встречи и обсуждения

      2
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      Рейтинг: +13682

      Алексей З 5 часов назад

      Ну если в трёх играх подряд наши лучшие судья ошибаются против Спартака, что надо делать ?
      Как Федун пригрозить снятием или обратить внимание руководству судейского корпуса.
      Всё логично.

      2
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      Рейтинг: +1210

      ПалкоВводецъ (returned) 5 часов назад

      Это не встреча, а заключение обоюдовыгодной сделки. По чесному они выигрывать не могут. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +801

      Болотоход 5 часов назад

      Позор зениту

      4
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      Рейтинг: +17643

      NewLife 5 часов назад

      Я тоже против этой встречи, потому что поезд ушел и 2 очка никто не вернет, а давить на судей можно только имея админ ресурс, который есть блекло-голубых и которого нет у Спартака, Но насчет смеха и показухи Мост, как всегда, пернул в лужу.

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