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  • Семак оценил итоговый состав сборной России на мартовские матчи

Семак оценил итоговый состав сборной России на мартовские матчи

17 марта 2023, 15:42
5

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о том, что только два игрока петербургской команды вызваны в сборную России.

  • В итоговый состав национальной команды попали защитник Вячеслав Караваев и хавбек Далер Кузяев.
  • Россияне в марте проведут товарищеские матчи с Ираном и Ираком.

«Для нас это хорошо: изначально было четыре кандидата, осталось два.

Учитывая то, что у нас будет игра в Турции с очень хорошим соперником, для нас это плюс – количество игроков, которые могут принять участие в матче против «Фенербахче», ограничено. Конечно, хотелось бы сыграть сильным составом. Думаю, 10-12 человек мы наберем, и будет хорошая игра.

Что касается матчей сборных и количества наших игроков, то это решение тренерского штаба сборной – кого вызывать, а кого нет», – заявил Семак.

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Источник: сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Семак Сергей
Комментарии (5)
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ilichkadr
1679057577
Семак прямо сказал, не лукавя: "Пошли вы все на фиг с вашей сборной. У нас будет игра в Турции с очень хорошим соперником".
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Давид59
1679057953
В заголовке "оценил", а на деле "не моё дело" сказал.
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anatolich72
1679059401
Он только с бразилам крутышка.
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zigbert
1679076859
Для него игра с Фенербахче конечно важней.
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paracetamol
1679122173
Сборная с Валерой обречена на провал. Так что играть в ней бессмысленно!
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