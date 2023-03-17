Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Семак оценил итоговый состав сборной России на мартовские матчи

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о том, что только два игрока петербургской команды вызваны в сборную России.

    • В итоговый состав национальной команды попали защитник Вячеслав Караваев и хавбек Далер Кузяев.
    • Россияне в марте проведут товарищеские матчи с Ираном и Ираком.

    «Для нас это хорошо: изначально было четыре кандидата, осталось два.

    Учитывая то, что у нас будет игра в Турции с очень хорошим соперником, для нас это плюс – количество игроков, которые могут принять участие в матче против «Фенербахче», ограничено. Конечно, хотелось бы сыграть сильным составом. Думаю, 10-12 человек мы наберем, и будет хорошая игра.

    Что касается матчей сборных и количества наших игроков, то это решение тренерского штаба сборной – кого вызывать, а кого нет», – заявил Семак.

    Разбираем первый за год состав России: больше всего игроков «Спартака», три новичка, Миранчук и Головин приедут

    Новости по теме
    Семак оценил эпизод с неназначенным пенальти в ворота «Зенита» 17
    Семак прокомментировал вылет «Зенита» из Кубка России 10
    Семак объяснил выбор Васютина на матч с «Динамо»
    Источник: сайт «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.03.2023 15:42
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100934

      zigbert 3 часа назад

      Для него игра с Фенербахче конечно важней.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3682

      anatolich72 8 часов назад

      Он только с бразилам крутышка.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6316

      Давид59 8 часов назад

      В заголовке "оценил", а на деле "не моё дело" сказал.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18195

      ilichkadr 8 часов назад

      Семак прямо сказал, не лукавя: "Пошли вы все на фиг с вашей сборной. У нас будет игра в Турции с очень хорошим соперником".

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11