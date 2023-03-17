Семак оценил итоговый состав сборной России на мартовские матчи

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о том, что только два игрока петербургской команды вызваны в сборную России.

В итоговый состав национальной команды попали защитник Вячеслав Караваев и хавбек Далер Кузяев.

Россияне в марте проведут товарищеские матчи с Ираном и Ираком.

«Для нас это хорошо: изначально было четыре кандидата, осталось два.

Учитывая то, что у нас будет игра в Турции с очень хорошим соперником, для нас это плюс – количество игроков, которые могут принять участие в матче против «Фенербахче», ограничено. Конечно, хотелось бы сыграть сильным составом. Думаю, 10-12 человек мы наберем, и будет хорошая игра.

Что касается матчей сборных и количества наших игроков, то это решение тренерского штаба сборной – кого вызывать, а кого нет», – заявил Семак.

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