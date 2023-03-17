Дешам объяснил невызов Бензема в сборную Франции: у игрока и тренера конфликт

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал отсутствие нападающего Карима Бензема в заявке национальной команды на матчи отбора Евро-2024.

У футболиста и тренера конфликт.

Дешам сказал, что Бензема вынужденно покинул расположение сборной перед ЧМ-2022 из-за травмы.

Бензема в соцсетях назвал слова тренера наглостью.

«Бензема? Я не слежу за социальными сетями. Недавно я подробно рассказал, что произошло. Для меня эта тема закрыта.

Мы прошли это. Больше вы от меня не услышите ни слова об этой ситуации. Я ответил на вопрос. Я уже сказал, что произошло, теперь это в прошлом», — сказал Дешам.