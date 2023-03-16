Сборная Франции назвала состав на матчи отбора Евро-2024

Тренерский штаб сборной Франции объявил состав национальной команды на матчи отбора Еро-2024.
Вратари: Альфонсе Ареоля («Вест Хэм»), Майк Меньян («Милан»), Брис Самба («Ланс»);
Защитники: Уэсли Фофана («Челси»), Тео Эрнандес («Милан»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Жюль Кунде («Барселона»), Бенжамен Павар («Бавария»), Вильям Салиба («Арсенал»), Дайот Упамекано («Бавария»);
Полузащитники: Эдуардо Камавинга («Реал»), Юссуф Фофана («Монако»), Адриен Рабьо («Ювентус»), Орельен Чуамени («Реал»), Кефрен Тюрам («Ницца»), Жордан Верету («Марсель»).
Нападающие: Кингсли Коман («Бавария»), Мусса Диаби («Байер-04»), Оливье Жиру («Милан»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Рандаль Коло Муани («Айнтрахт»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Маркус Тюрам («Боруссия» М).
- Франция в марте сыграет с Нидерландами и Ирландией.
Источник: сайт Федерации футбола Франции