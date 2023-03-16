⚡️ Лига Европы. «Фейеноорд» уничтожил «Шахтер» (7:1) и прошел в 1/4 финала

«Фейеноорд» разгромил «Шахтер» со счетом 7:1 в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

Голландцы забили три гола еще до перерыва, а украинцы сумели отличиться только на 87-й минуте.

По сумме двух встреч – 8:2 в пользу «Фейеноорда».

Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч

Фейеноорд (Нидерланды) – Шахтер (Украина) – 7:1 (3:0)

Голы: 1:0 – Хименес, 9; 2:0 – Кекчю, 24; 3:0 – Кекчю (с пенальти), 38; 4:0 – Идрисси, 49; 5:0 – Идрисси, 60; 6:0 – Джаханбакш, 64; 7:0 – Данило, 67; 7:1 – Келси, 87.

Первый матч – 1:1.

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