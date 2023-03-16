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    ⚡️ Лига Европы. «Фейеноорд» уничтожил «Шахтер» (7:1) и прошел в 1/4 финала

    «Фейеноорд» разгромил «Шахтер» со счетом 7:1 в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

    Голландцы забили три гола еще до перерыва, а украинцы сумели отличиться только на 87-й минуте.

    По сумме двух встреч – 8:2 в пользу «Фейеноорда».

    Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч

    Фейеноорд (Нидерланды) – Шахтер (Украина) – 7:1 (3:0)

    Голы: 1:0 – Хименес, 9; 2:0 – Кекчю, 24; 3:0 – Кекчю (с пенальти), 38; 4:0 – Идрисси, 49; 5:0 – Идрисси, 60; 6:0 – Джаханбакш, 64; 7:0 – Данило, 67; 7:1 – Келси, 87.

    Первый матч – 1:1.

    Календарь Лиги Европы

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    Источник: «Бомбардир»

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    16.03.2023 22:37
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +4445

      Oldtrafford83 15 минут назад

      В Ротердаме пшекам вротердали!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1670

      Artemka444 1 час назад

      Так и надо Шахтеру!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5556

      _Marqella_ 6 часов назад

      не красиво получилось,да если бы проиграли условно Реалу было бы понятно а так голладский говноклуб....такое...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1452

      ScarlettOgusania 8 часов назад

      Шахтар из львова отодрали во всех позах камасутры)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7202

      Из Твери Леха > ScarlettOgusania 21 минуту назад

      уже из польши.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1449

      Fialet 8 часов назад

      Щас их гендир опять плакать начнёт, почему им Европа не помогает.

      2
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      Рейтинг: +643

      _MATRIX_ 8 часов назад

      Какелдам насували по самый Куев.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1202

      inzek 8 часов назад

      я так понимаю Фейеноорд всем составом попал на Миротворец?

      3
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      Рейтинг: +4445

      Oldtrafford83 > inzek 15 минут назад

      Думаю всем городом)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12129

      BRO_football 8 часов назад

      Политика в этот раз не помогла почему-то. Крепись, Фейеноорд. Сейчас дерьмо в тебя полетит.

      6
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      Рейтинг: +1088

      SpartakMoskwa 9 часов назад

      Аж настроение поднялось
      Вива Фейнорд вива

      6
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