Отец Марадишвили прокомментировал новость о желании сына играть за сборную Грузии

Коба Марадишвили, отец полузащитника «Локомотива» Константина Марадишвили, отреагировал на новость о желании сына выступать за сборную Грузии.
Ранее «РБ Спорт» сообщил, что 23-летний футболист находится на завершающей стадии получения грузинского гражданства.
Отец Марадишвили ответил отрицательно на вопрос о том, планирует ли игрок «Локо» играть за сборную Грузии и занимается ли он оформлением соответствующих документов.
- Ранее другой футболист «Локо» – Наир Тикнизян – решил выступать за сборную Армении.
- Марадишвили провел 20 матчей в этом сезоне, забил 2 гола и отдал 4 ассиста.
Источник: «Р-Спорт»