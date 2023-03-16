Отец Марадишвили прокомментировал новость о желании сына играть за сборную Грузии

Коба Марадишвили, отец полузащитника «Локомотива» Константина Марадишвили, отреагировал на новость о желании сына выступать за сборную Грузии.

Ранее «РБ Спорт» сообщил, что 23-летний футболист находится на завершающей стадии получения грузинского гражданства.

Отец Марадишвили ответил отрицательно на вопрос о том, планирует ли игрок «Локо» играть за сборную Грузии и занимается ли он оформлением соответствующих документов.