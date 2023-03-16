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    Отец Марадишвили прокомментировал новость о желании сына играть за сборную Грузии

    Коба Марадишвили, отец полузащитника «Локомотива» Константина Марадишвили, отреагировал на новость о желании сына выступать за сборную Грузии.

    Ранее «РБ Спорт» сообщил, что 23-летний футболист находится на завершающей стадии получения грузинского гражданства.

    Отец Марадишвили ответил отрицательно на вопрос о том, планирует ли игрок «Локо» играть за сборную Грузии и занимается ли он оформлением соответствующих документов.

    • Ранее другой футболист «Локо» – Наир Тикнизян – решил выступать за сборную Армении.
    • Марадишвили провел 20 матчей в этом сезоне, забил 2 гола и отдал 4 ассиста.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    16.03.2023 15:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3414

      AZ 11 часов назад

      Да и нах он нужен? Какой он русский? Чисто носатый гастарбайтер

      0
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      Рейтинг: +1921

      lek! 16 часов назад

      Пока не определятся , в Европе мы или в Азии , люди будут уходить в другие сборные.

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