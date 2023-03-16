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    Марадишвили хочет играть за Грузию: игрок «Локо» в шаге от получения гражданства

    Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили хочет выступать за сборную Грузии.

    По информации «РБ Спорт», 23-летний футболист находится на завершающей стадии получения грузинского гражданства.

    Марадишвили вызывался только в молодежную сборную России, поэтому может взять другое спортивное гражданство. У игрока «Локомотива» есть грузинские корни.

    • Ранее другой футболист «Локо» – Наир Тикнизян – решил выступать за сборную Армении.
    • Марадишвили провел 20 матчей в этом сезоне, забил 2 гола и отдал 4 ассиста.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    16.03.2023 14:23
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