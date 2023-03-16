Марадишвили хочет играть за Грузию: игрок «Локо» в шаге от получения гражданства

Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили хочет выступать за сборную Грузии.

По информации «РБ Спорт», 23-летний футболист находится на завершающей стадии получения грузинского гражданства.

Марадишвили вызывался только в молодежную сборную России, поэтому может взять другое спортивное гражданство. У игрока «Локомотива» есть грузинские корни.