Аршавин прокомментировал вылет «Зенита» из Fonbet Кубка России

Аршавин что то там прошепелявил? А Зениту прямая дорога на задворки российского футбола!
Андрей Аршавин считает, что ранний вылет в Путь регионов Fonbet Кубка России только навредил «Зениту».
- Петербуржцы вылетели из турнира от «Динамо».
- «Зенит» проиграл в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное время.
- Ответных матчей в Пути регионов не предусмотрено.
«Мне кажется, что не было проникновений в штрафную, не хватало напора. Мантуан – это не центральный нападающий.
Игра «Зениту» дается с трудом, когда надо включиться в конце. «Зенит» играл в том же стиле, что и в чемпионате. Не получилось забить больше, и всe решилось в серии пенальти.
Безусловно, перед «Зенитом» стоит задача побеждать в каждом матче, каждом турнире. Как показала жизнь, слишком рано вылетели в Путь регионов», – сказал Аршавин.