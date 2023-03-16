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    Аршавин прокомментировал вылет «Зенита» из Fonbet Кубка России

    Андрей Аршавин считает, что ранний вылет в Путь регионов Fonbet Кубка России только навредил «Зениту».

    • Петербуржцы вылетели из турнира от «Динамо».
    • «Зенит» проиграл в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное время.
    • Ответных матчей в Пути регионов не предусмотрено.

    «Мне кажется, что не было проникновений в штрафную, не хватало напора. Мантуан – это не центральный нападающий.

    Игра «Зениту» дается с трудом, когда надо включиться в конце. «Зенит» играл в том же стиле, что и в чемпионате. Не получилось забить больше, и всe решилось в серии пенальти.

    Безусловно, перед «Зенитом» стоит задача побеждать в каждом матче, каждом турнире. Как показала жизнь, слишком рано вылетели в Путь регионов», – сказал Аршавин.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +19116

      Cleaner 1 час назад

      Аршавин что то там прошепелявил? А Зениту прямая дорога на задворки российского футбола!

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      Рейтинг: +6313

      Давид59 1 час назад

      Динамо тоже ничего не показало, но нам от этого не то легче. Сумбурная, не выстроенная игра. Чистяков явно не уровень Зенита. Мантуан тоже инородное тело. Семак, если он хочет выиграть чемпионат должен что-то предпринять.

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      Рейтинг: +19116

      Cleaner 2 часа назад

      АНДРЮША, все, что ты считаешь - это ТВОИ ПРОБЛЕМЫ!!!

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      Рейтинг: +13658

      Алексей З 2 часа назад

      Аршавин работает в структуре клуба и не может прямо назвать главные причины такого результата.
      Это Тренер !!!
      Игра команды не выстроена, она зависит от импровизации бразильцев.
      Двоих нет и пздц, кто в лес , кто по дрова.
      Нельзя было КС проигрывать , что и предопределило попадание вниз сетки. С какого решил вратаря поменять ?
      Игра на вылет не место экспериментам, тем более без Малкома и Барриоса.
      Семак - главная причина вылета.

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      Рейтинг: +19116

      Cleaner > Алексей З 1 час назад

      Это не тренер. Это руководство Зенита, состоящее из вот таких вот АРШАВИНЫХ. Тренер это уже следствие...

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      Рейтинг: +13658

      Алексей З > Cleaner 31 минуту назад

      Покупая 6-8 человек из одной страны , вы делаете тренера их заложником. Это и игроки видят и получается "хвост управляет собакой".

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      Рейтинг: +6313

      Давид59 4 часа назад

      По-хорошему два пенальти надо было ставить. На Тюкавине и на Бакаеве. Там уж точно толчок в спину был.

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      Рейтинг: +355

      Ниф-Ниф 4 часа назад

      Андрей всего сказать не может.

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      Рейтинг: +6155

      rash1959 4 часа назад

      Всё могло бы решиться и раньше, если судейкахолуй рулил ровно.

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