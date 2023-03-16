Аршавин прокомментировал вылет «Зенита» из Fonbet Кубка России

Андрей Аршавин считает, что ранний вылет в Путь регионов Fonbet Кубка России только навредил «Зениту».

Петербуржцы вылетели из турнира от «Динамо».

«Зенит» проиграл в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное время.

Ответных матчей в Пути регионов не предусмотрено.

«Мне кажется, что не было проникновений в штрафную, не хватало напора. Мантуан – это не центральный нападающий.

Игра «Зениту» дается с трудом, когда надо включиться в конце. «Зенит» играл в том же стиле, что и в чемпионате. Не получилось забить больше, и всe решилось в серии пенальти.

Безусловно, перед «Зенитом» стоит задача побеждать в каждом матче, каждом турнире. Как показала жизнь, слишком рано вылетели в Путь регионов», – сказал Аршавин.