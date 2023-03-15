Йоканович поделился эмоциями от победы над «Зенитом»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович высказался о победе над «Зенитом» в 1/4 финала Кубка России (1:1; 5:4 по пенальти).

«Я доволен результатом. И в целом игрой. Рад, что команда продолжит борьбу за Кубок. Первый тайм у нас не особенно задался. Мы слишком сильно уважали соперника. Нам не хватало агрессии. У «Зенита» было много подходов, но не всегда они заканчивались опасными моментами.

Во втором тайме мы перевернули ход матча. В последние 20-25 минут мы выглядели свежее соперника. Могли выиграть матч в основное время», – сказал серб.