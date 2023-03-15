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    Йоканович прокомментировал неназначенный пенальти в ворота «Зенита»

    Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович после кубкового матча с «Зенитом» (1:1; 5:4 по пенальти) оценил эпизод из второго тайма с неназначенным пенальти в ворота петербуржцев.

    «Этот вопрос не для меня. Я уже говорил об этом после «Краснодара». Там тоже был странный момент, когда второй мяч был забит из офсайда. В таком случае рефери нужно иметь степень ответственности за решения. Это в их компетенции.

    Да, ситуация странная. Но это могут разбирать специальные комитеты. Они разбирают моменты. Подобные решения не красят российский футбол», – сказал серб.

    • Матч в поле обслуживал калужанин Евгений Кукуляк.
    • На 62-й минуте встречи Клаудиньо нарушил правила на Костантине Тюкавине в штрафной площади петербургской команды.
    • Главный арбитр матча Кукуляк воспользовался VAR. После просмотра он решил не ставить пенальти.

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    Источник: «Чемпионат»

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    15.03.2023 23:02
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2277

      alefreddy 1 час назад

      беспредел которому нет конца

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      Рейтинг: +7930

      FanatSerj 13 часов назад

      Да там такой футбол мало что могло б скрасить и не скрасить )) Уж Динамо то днорит, но сегодня Зенит прям переднорил, ниже дна донного.

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      Рейтинг: +415

      Нуф-Нуф 13 часов назад

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