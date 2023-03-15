Йоканович прокомментировал неназначенный пенальти в ворота «Зенита»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович после кубкового матча с «Зенитом» (1:1; 5:4 по пенальти) оценил эпизод из второго тайма с неназначенным пенальти в ворота петербуржцев.

«Этот вопрос не для меня. Я уже говорил об этом после «Краснодара». Там тоже был странный момент, когда второй мяч был забит из офсайда. В таком случае рефери нужно иметь степень ответственности за решения. Это в их компетенции.

Да, ситуация странная. Но это могут разбирать специальные комитеты. Они разбирают моменты. Подобные решения не красят российский футбол», – сказал серб.