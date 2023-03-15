Йоканович прокомментировал неназначенный пенальти в ворота «Зенита»

беспредел которому нет конца
Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович после кубкового матча с «Зенитом» (1:1; 5:4 по пенальти) оценил эпизод из второго тайма с неназначенным пенальти в ворота петербуржцев.
«Этот вопрос не для меня. Я уже говорил об этом после «Краснодара». Там тоже был странный момент, когда второй мяч был забит из офсайда. В таком случае рефери нужно иметь степень ответственности за решения. Это в их компетенции.
Да, ситуация странная. Но это могут разбирать специальные комитеты. Они разбирают моменты. Подобные решения не красят российский футбол», – сказал серб.
- Матч в поле обслуживал калужанин Евгений Кукуляк.
- На 62-й минуте встречи Клаудиньо нарушил правила на Костантине Тюкавине в штрафной площади петербургской команды.
- Главный арбитр матча Кукуляк воспользовался VAR. После просмотра он решил не ставить пенальти.