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    Какой вы футболист?

    Кукуляк ошибочно не поставил пенальти в ворота «Зенита» (Игорь Федотов)

    «Динамо» должно было пробивать пенальти в ворота «Зенита» во втором тайме кубкового матча. Об этом сообщил бывший судья РПЛ Игорь Федотов.

    • На 62-й минуте встречи Клаудиньо нарушил правила на Костантине Тюкавине в штрафной площади петербургской команды.
    • Главный арбитр матча Михаил Кукуляк воспользовался VAR. После просмотра он решил не ставить пенальти.

    «Никогда такого не было, и вот опять. Ошибается Кукуляк. Игрок «Зенита» не успевает сыграть в мяч и совершает фол по неосторожности (попадает по ноге игроку «Динамо»).

    Правильное решение: 11-метровый удар», – написал Федотов.

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    Источник: «Бомбардир»

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    15.03.2023 21:40
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +7196

      Из Твери Леха 2 часа назад

      Сколько уже таких случаев было, когда игрок первый обрабатывает мяч, отпускает его от себя, а потом следует уже контакт от противника. И кучу раз решение было неоднозначное. В основном такие эпизоды рассматривались на красную, т.к. кто-то кому-то при обоюдной борьбе за мяч влетал ногой в ногу. Здесь нужно услышать официальное решение судейской коллегии по этому вопросу, чтоб подобные эпизоды не вызывали споров. По мне так это не пенальти.

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      Рейтинг: +2125

      Bozigit 3 часа назад

      Да это всем понятно

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      Рейтинг: +202

      cska1948 3 часа назад

      Не ошибочно, а СОЗНАТЕЛЬНО, т.к. не захотел составить Федотову компанию безработных...

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      Рейтинг: +456

      gennadiy 3 часа назад

      Не надо называтьэто ошибкой.Хорошо что по тв показывали.Теперь всем понятно что у нас за судейство в рфс.

      0
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      Рейтинг: +2617

      АЛЕКС 58 4 часа назад

      Кукуляк-миллеровская содержанка. Хрюшки это на себе испытают в игре с Оренбургом. Хорошо,что не он судит ЦСКА-Зенит,как в первой игре,в Питере.

      1
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      Рейтинг: +12579

      R_a_i_n 13 часов назад

      Не было никакой ошибки Кукуляка! Он и сам прекрасно понимает, что там была пенка! Обычный страх перед Миллером.

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      Рейтинг: +100928

      zigbert 14 часов назад

      Многие эксперты указали на ошибку Кукуляка.

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      Рейтинг: +2277

      alefreddy > zigbert 4 часа назад

      все равно отмажут мол не тот ракурс был

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      Рейтинг: +4115

      Кузьмич на трибуне 14 часов назад

      Динамовцы молодцы, после длительной поездки из Краснодара в Питер смогли найти в себе силы навязать Зениту свои условия игры. ДИНАМО МОЛОДЦЫ!

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      Рейтинг: +4115

      Кузьмич на трибуне 14 часов назад

      Как то в одной из передач, был подобный разбор с бывшим арбитром. Он дал простой комментарий :" Предположим, что данный случай произошёл в центре поля, что бы сделал судья? В данном случае назначил бы штрафной, за удар по ногам. Значит штрафной нужно ставить и здесь, а это пенальти."

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      Рейтинг: +125

      Napaleon Banapart 14 часов назад

      Бог не фраер...

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