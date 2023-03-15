Кукуляк ошибочно не поставил пенальти в ворота «Зенита» (Игорь Федотов)

«Динамо» должно было пробивать пенальти в ворота «Зенита» во втором тайме кубкового матча. Об этом сообщил бывший судья РПЛ Игорь Федотов.
- На 62-й минуте встречи Клаудиньо нарушил правила на Костантине Тюкавине в штрафной площади петербургской команды.
- Главный арбитр матча Михаил Кукуляк воспользовался VAR. После просмотра он решил не ставить пенальти.
«Никогда такого не было, и вот опять. Ошибается Кукуляк. Игрок «Зенита» не успевает сыграть в мяч и совершает фол по неосторожности (попадает по ноге игроку «Динамо»).
Правильное решение: 11-метровый удар», – написал Федотов.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Динамо».
- На данный момент в матче ничья – 1:1. В случае ничейного результата будет серия пенальти.
Источник: «Бомбардир»