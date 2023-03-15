Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кукуляк ошибочно не поставил пенальти в ворота «Зенита» (Игорь Федотов)

Кукуляк ошибочно не поставил пенальти в ворота «Зенита» (Игорь Федотов)

15 марта 2023, 21:40
28

«Динамо» должно было пробивать пенальти в ворота «Зенита» во втором тайме кубкового матча. Об этом сообщил бывший судья РПЛ Игорь Федотов.

  • На 62-й минуте встречи Клаудиньо нарушил правила на Костантине Тюкавине в штрафной площади петербургской команды.
  • Главный арбитр матча Михаил Кукуляк воспользовался VAR. После просмотра он решил не ставить пенальти.

«Никогда такого не было, и вот опять. Ошибается Кукуляк. Игрок «Зенита» не успевает сыграть в мяч и совершает фол по неосторожности (попадает по ноге игроку «Динамо»).

Правильное решение: 11-метровый удар», – написал Федотов.

Еще по теме:
«Блестящий арбитр»: Слуцкий вступился за Кукуляка 9
Семин прокомментировал вылет «Зенита» из Fonbet Кубка России 3
«Начали плакать и истерить»: Быстров высказался о судействе в матче «Зенит» – «Динамо» 12
Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Динамо Зенит Кукулакис Михаил
Комментарии (28)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
anatolich72
1678906663
Без мата!!!зенит не сможет, судья поможет!!!!!
Ответить
Опорник84
1678907193
Хрен там ошибка. Это осознанное решение в пользу ****, когда столько повторов смотришь, ошибки быть не может. Нет слов, весь наш футбол продажный. Как сказал один человек, что вы хотите, вся страна продажная , то какой должен быть футбол.Это писец.
Ответить
Вомбат
1678907195
Слов нет! Возмутительное лизоблюдство судейки перед Миллером в ВИП-ложе.
Ответить
BVG4
1678907332
Жгучий стыд и позор должен сейчас испытывать Кухуяк, близкий к слюням зюбы.... ПОзор джунглям. ..... Для справедливости - как минимум пожизненная дисквалификация недосудьишки...... фу, противно,.... Такие же, уже давно подзабытые ощущения по судейским выкрутасам Вилкова! Разве будет добротный футбол в стране с такими *****....сами.
Ответить
Опорник84
1678907887
Менты, вы красавцы, выкинули за борт эту ненавистную **** команду.
Ответить
Krics
1678907911
Футбольный бог наказал вонючих.
Ответить
Кузьмич на трибуне
1678908928
Динамовцы молодцы, после длительной поездки из Краснодара в Питер смогли найти в себе силы навязать Зениту свои условия игры. ДИНАМО МОЛОДЦЫ!
Ответить
zigbert
1678909613
Многие эксперты указали на ошибку Кукуляка.
Ответить
R_a_i_n
1678910534
Не было никакой ошибки Кукуляка! Он и сам прекрасно понимает, что там была пенка! Обычный страх перед Миллером.
Ответить
АЛЕКС 58
1678943848
Кукуляк-миллеровская содержанка. Хрюшки это на себе испытают в игре с Оренбургом. Хорошо,что не он судит ЦСКА-Зенит,как в первой игре,в Питере.
Ответить
Главные новости
Соболев извинился перед фанатами «Зенита», «Спартак» проиграл в дерби, Мостовой забил в дебютном матче за «Локо» и другие новости
01:20
Мостовой высказался о своем голе в дебютном матче за «Локо»
01:00
Талалаев отметил излишнюю самоуверенность у трех игроков «Балтики»
00:55
«На десять минут был в прострации»: Комличенко разбили голову с «Балтикой»
00:38
1
Реакция Шварца на удаление Тюкавина со «Спартаком»
00:24
2
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:58
2
Реакция Генича на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:47
«Я никогда…»: игроки «Динамо» – после победы над «Спартаком»
Вчера, 23:42
1
Талалаев высказался после поражения «Балтики» от «Локомотива»
Вчера, 23:27
3
Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Балтикой»
Вчера, 23:18
4
Все новости
Все новости
ВидеоГол «Спартака» признан лучшим в 3-м туре Кубка России
Вчера, 10:23
3
Только одна команда РПЛ идет в Кубке России без потерь
4 сентября
Жесткое заявление Черчесова после 0:3 от «Динамо»
4 сентября
1
Черчесов – журналисту: «Я тебя прощаю, но вещи не путайте»
4 сентября
13
Черчесов высказался о разгромном поражении «Ахмата» от «Динамо»
3 сентября
Шварц прокомментировал кубковую победу «Динамо» над «Ахматом»
3 сентября
Бомбардирский рекорд Кубка России повторили дважды за два дня
3 сентября
Кубок России. «Динамо» уверенно победило «Ахмат» (3:0)
3 сентября
3
ВидеоСемак провел экскурсию мальчику, который расплакался на пресс-конференции
3 сентября
17
Семак сказал, началась ли перестройка в «Зените»
3 сентября
7
Тренер «Родины» назвал сомнительное решение судьи в игре со «Спартаком»
3 сентября
10
Реакция Соболева на повторение бомбардирского рекорда Кубка России
3 сентября
Карседо прокомментировал волевую победу «Спартака» над «Родиной»
2 сентября
11
Кубок России. «Балтика» по пенальти проиграла «Крыльям Советов»
2 сентября
4
Кубок России. «Спартак» добыл волевую победу над «Родиной» (3:1) благодаря дублю Солари
2 сентября
70
Евсеев объяснил кубковое поражение «Динамо Мх» от «Зенита»
2 сентября
Семак прокомментировал кубковую победу «Зенита» над махачкалинским «Динамо»
2 сентября
1
Тренер «Оренбурга» Ахметзянов: «Если бы я был футболистом, Ходжа просто так бы не ушел»
2 сентября
2
Кубок России. «Зенит» разгромил махачкалинское «Динамо» (3:0) благодаря дублю Соболева
2 сентября
25
«Спартак» лишился Барко на неопределенный срок
2 сентября
16
Соболев повторил бомбардирский рекорд Кубка России
2 сентября
3
Тренер «Рубина» Артига прокомментировал кубковую победу над «Оренбургом»
2 сентября
У Соболева больше голевых действий в этом сезоне, чем сыгранных матчей
2 сентября
9
Кубок России. «Рубин» по пенальти обыграл «Оренбург»
2 сентября
4
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Динамо Мх»: 2 сентября 2026
2 сентября
3
«Мы в порядке»: Кармо из ЦСКА – после поражения от «Ростова»
2 сентября
4
Где смотреть матч «Динамо» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 3 сентября 2026
2 сентября
Тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Ростова»
1 сентября
16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+