Абаскаль считает, что Карасев ошибочно не назначил пенальти в ворота «Урала»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль считает, что Сергей Карасев должен был назначить пенальти в ворота «Урала» (1:1) в матче 1/2 финала Fonbet Кубка России.

В середине первого тайма защитник «Урала» Силвие Бегич попал рукой в лицо спартаковцу Кристоферу Мартинсу.

Эпизод произошел в штрафной площади «Урала».

Ответный матч пройдет 5 апреля в Екатеринбурге.

— Видели ли вы момент с Бегичем и Мартинсом в штрафной площади и какая реакция на него с вашей стороны?

— Это пенальти.