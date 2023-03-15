Абаскаль считает, что Карасев ошибочно не назначил пенальти в ворота «Урала»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль считает, что Сергей Карасев должен был назначить пенальти в ворота «Урала» (1:1) в матче 1/2 финала Fonbet Кубка России.
- В середине первого тайма защитник «Урала» Силвие Бегич попал рукой в лицо спартаковцу Кристоферу Мартинсу.
- Эпизод произошел в штрафной площади «Урала».
- Ответный матч пройдет 5 апреля в Екатеринбурге.
— Видели ли вы момент с Бегичем и Мартинсом в штрафной площади и какая реакция на него с вашей стороны?
— Это пенальти.
Источник: «Матч ТВ»