Пике рассказал, что его шокировало в этом году

Экс-защитник «Барселоны» Жерар Пике высказался об уголовном преследовании Дани Алвеса.
«Это очень сложное дело. Проще всего сказать, что он виновен. Но я предпочитаю подождать вердикта суда.
Мы играли вместе, поэтому мне кажется, что я хорошо его знаю. А после таких новостей впадаешь в состояние шока, спрашивая у себя: «Как такое могло произойти?».
Если обвинения в его адрес правдивы, то я буду очень резок», – пообещал Пике.
- Алвесу грозит до 12 лет лишения свободы за изнасилование.
- Бразилец находится в тюрьме с января.
- Он 4 раза менял показания.
Источник: Sport.es