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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Пике рассказал, что его шокировало в этом году

    Экс-защитник «Барселоны» Жерар Пике высказался об уголовном преследовании Дани Алвеса.

    «Это очень сложное дело. Проще всего сказать, что он виновен. Но я предпочитаю подождать вердикта суда.

    Мы играли вместе, поэтому мне кажется, что я хорошо его знаю. А после таких новостей впадаешь в состояние шока, спрашивая у себя: «Как такое могло произойти?».

    Если обвинения в его адрес правдивы, то я буду очень резок», – пообещал Пике.

    • Алвесу грозит до 12 лет лишения свободы за изнасилование.
    • Бразилец находится в тюрьме с января.
    • Он 4 раза менял показания.

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    Источник: Sport.es

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    14.03.2023 15:12
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