Пике рассказал, что его шокировало в этом году

Экс-защитник «Барселоны» Жерар Пике высказался об уголовном преследовании Дани Алвеса.

«Это очень сложное дело. Проще всего сказать, что он виновен. Но я предпочитаю подождать вердикта суда.

Мы играли вместе, поэтому мне кажется, что я хорошо его знаю. А после таких новостей впадаешь в состояние шока, спрашивая у себя: «Как такое могло произойти?».

Если обвинения в его адрес правдивы, то я буду очень резок», – пообещал Пике.