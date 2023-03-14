Воспитанник «Барсы» рассказал, как Месси, Пике и Альба сожгли мотоцикл сотрудника клуба

Защитник «Пари НН» и воспитанник «Барселоны» Франк Баньяк вспомнил жесткий розыгрыш футболистов каталонского клуба.
– Жерар Деулофеу в интервью рассказывал про приколы Пике.
– Постоянно отмачивал что-то, но со мной нет, слава богу. Как правило, с Сонгом. Однажды Пике, Месси и, по-моему, Альба сожгли мотоцикл одному сотруднику «Барсы».
Но на следующую день пригнали такой же, даже лучше.
- 27-летний Баньяк – воспитанник «Барселоны».
- Он был в системе каталонцев с 2008 по 2016 год.
- Камерунец перешел из «Кайрата» на правах аренды с опцией выкупа.
Источник: Sport24