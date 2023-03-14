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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Воспитанник «Барсы» рассказал, как Месси, Пике и Альба сожгли мотоцикл сотрудника клуба

    Защитник «Пари НН» и воспитанник «Барселоны» Франк Баньяк вспомнил жесткий розыгрыш футболистов каталонского клуба.

    Жерар Деулофеу в интервью рассказывал про приколы Пике.

    – Постоянно отмачивал что-то, но со мной нет, слава богу. Как правило, с Сонгом. Однажды Пике, Месси и, по-моему, Альба сожгли мотоцикл одному сотруднику «Барсы».

    Но на следующую день пригнали такой же, даже лучше.

    • 27-летний Баньяк – воспитанник «Барселоны».
    • Он был в системе каталонцев с 2008 по 2016 год.
    • Камерунец перешел из «Кайрата» на правах аренды с опцией выкупа.

    Источник: Sport24

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    14.03.2023 07:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1426

      Fialet 14 марта, 11:33

      А я думал, только российские какорины и цзюбы дебилы...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6081

      Enter2006 14 марта, 09:12

      Розыгрыш? Вообще-то это уголовка...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +261

      Рыло свина 14 марта, 08:07

      футболисты, как закончат играть, над ними тоже будут разводы устраивать.

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