Воспитанник «Барсы» Баньяк ответил, было ли ему страшно ехать играть в Россию

Зимний новичок «Пари НН» Франк Баньяк высказался о переходе в нижегородский клуб.

– Тебя ничего не пугало, когда ехал в Россию?

– Нет. Слежу за новостями, в курсе ситуации. Но у меня здесь друзья, я в комфорте. «Не парься, будь счастлив».

– Советовался с кем-то из знакомых насчет переезда?

– Нет, это полностью мое решение. Не сомневался, ехать ли сюда.

Самым важным для меня был интерес «Нижнего». Всего клуба – начиная от спортивного директора и до тренера.

Бывает же как: тебя покупают, а тренеру ты не нужен. В «Нижнем» не так: все знают, кого и зачем берут.

Имел значение уровень лиги: российская Премьер-лига сильнее казахстанской. И третья причина – люблю вызовы.

27-летний Баньяк – воспитанник «Барселоны».

Он был в системе каталонцев с 2008 по 2016 год.

Камерунец перешел из «Кайрата» на правах аренды с опцией выкупа.

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