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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Воспитанник «Барсы» Баньяк ответил, было ли ему страшно ехать играть в Россию

    Зимний новичок «Пари НН» Франк Баньяк высказался о переходе в нижегородский клуб.

    – Тебя ничего не пугало, когда ехал в Россию?

    – Нет. Слежу за новостями, в курсе ситуации. Но у меня здесь друзья, я в комфорте. «Не парься, будь счастлив».

    – Советовался с кем-то из знакомых насчет переезда?

    – Нет, это полностью мое решение. Не сомневался, ехать ли сюда.

    Самым важным для меня был интерес «Нижнего». Всего клуба – начиная от спортивного директора и до тренера.

    Бывает же как: тебя покупают, а тренеру ты не нужен. В «Нижнем» не так: все знают, кого и зачем берут.

    Имел значение уровень лиги: российская Премьер-лига сильнее казахстанской. И третья причина – люблю вызовы.

    • 27-летний Баньяк – воспитанник «Барселоны».
    • Он был в системе каталонцев с 2008 по 2016 год.
    • Камерунец перешел из «Кайрата» на правах аренды с опцией выкупа.

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    Источник: Sport24

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    13.03.2023 10:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +945

      SLADE2019 13 марта, 12:19

      Вряд ли ему после Камеруна в РФ страшно будет. А так, жаль его конечно, быть воспитанником Барселоны, а играть в ПариНН или в Кайрате, не очень здорово.

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