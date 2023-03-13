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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Формулировки только странные»: Дзюба прокомментировал непопадание в расширенный состав сборной России

    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба высказался о том, что его не включили в расширенный состав сборной России на мартовские матчи.

    – Несильно удивился, когда не включили в расширенный список сборной?

    – Нет, я очень спокойно к этому отнесся. Не мне это решать. Формулировки только странные, мол, старше 30, а там три человека по 35.

    Говорят, с пляжа не вызывают, а люди по одной игре минут 20 играют, и их вызывают. Странно, конечно, но я спокойно к этому отношусь. Точно не обиделся.

    – Вовремя ты хет‑трик сделал...

    – Так это тоже всего одна игра, не показатель. Хотя я считаю, что я не только с «Ростовом» качественно сыграл.

    Забей я гол со «Спартаком», все бы по‑другому говорили, сказали бы: «Мифический!».

    Функционально чувствую всe лучше и лучше, в Грозном отработал на команду, как и все. Поэтому у меня всe хорошо, двигаюсь дальше на позитиве и с улыбкой на лице. Кайфую от всего.

    • 34-летний Дзюба не играет за сборную с 2021 года.
    • Ему остался 1 гол до бомбардирского рекорда национальной команды.
    • В марте россияне проведут товарищеские матчи с Ираном и Ираком.

    Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

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    Источник: «Матч ТВ»

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    13.03.2023 09:20
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +16

      Figo777 13 марта, 16:56

      Дзюба молодец! Очень хочется, что бы он дошел до отметки в 200 мячей в РПЛ! Везде забивает! Возьмут его позже, если так продожит!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +326

      Ниф-Ниф 13 марта, 12:28

      Правильная формулировка: профнепригоден.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1424

      Fialet 13 марта, 12:00

      «Мифический!» - ага, долбойоп эпический.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14469

      playsh > Fialet 13 марта, 12:29

      "Мифический" долбоящер на все времена,этим и запомнится.
      До него прецедентов такого масштаба не было.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2326

      моэм 13 марта, 11:51

      ВСЕМ давно известно , даже последним дебилам-журналистам , про непримиримый конфликт Карпина с Дзюбой .... ВСЕМ давно ясно , даже последним дебилам-журналистам , что Карпин НИКОГДА не возьмёт Дзюбу в свою команду.....но вот нашёлся же ещё больший кретин и задал таки Дзюбе вопрос про сборную ....просто ужас как много развелось дегенератов.

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      Рейтинг: +12558

      R_a_i_n 13 марта, 11:46

      Фсястрена уже ждёт, когда балабол закончит карьеру и его станет меньше в медиа! Хотя...может стать икспёртом на срач-тв и будет там полоскать Спартака и Карпина! Короче это чудо на долго.

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      Рейтинг: +687

      egor tikhonov > R_a_i_n 13 марта, 15:21

      Быстров и Дзюба в паре и ведёт Орлов.?)))

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      Рейтинг: +3635

      anatolich72 13 марта, 11:21

      Дроче



      Дрочеров нигде не берут.

      0
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