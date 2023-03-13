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  • «Формулировки только странные»: Дзюба прокомментировал непопадание в расширенный состав сборной России

«Формулировки только странные»: Дзюба прокомментировал непопадание в расширенный состав сборной России

13 марта 2023, 09:20
8

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба высказался о том, что его не включили в расширенный состав сборной России на мартовские матчи.

– Несильно удивился, когда не включили в расширенный список сборной?

– Нет, я очень спокойно к этому отнесся. Не мне это решать. Формулировки только странные, мол, старше 30, а там три человека по 35.

Говорят, с пляжа не вызывают, а люди по одной игре минут 20 играют, и их вызывают. Странно, конечно, но я спокойно к этому отношусь. Точно не обиделся.

– Вовремя ты хет‑трик сделал...

– Так это тоже всего одна игра, не показатель. Хотя я считаю, что я не только с «Ростовом» качественно сыграл.

Забей я гол со «Спартаком», все бы по‑другому говорили, сказали бы: «Мифический!».

Функционально чувствую всe лучше и лучше, в Грозном отработал на команду, как и все. Поэтому у меня всe хорошо, двигаюсь дальше на позитиве и с улыбкой на лице. Кайфую от всего.

  • 34-летний Дзюба не играет за сборную с 2021 года.
  • Ему остался 1 гол до бомбардирского рекорда национальной команды.
  • В марте россияне проведут товарищеские матчи с Ираном и Ираком.

Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Россия Дзюба Артем
Комментарии (8)
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anatolich72
1678695665
Дроче Дрочеров нигде не берут.
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R_a_i_n
1678697196
Фсястрена уже ждёт, когда балабол закончит карьеру и его станет меньше в медиа! Хотя...может стать икспёртом на срач-тв и будет там полоскать Спартака и Карпина! Короче это чудо на долго.
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моэм
1678697493
ВСЕМ давно известно , даже последним дебилам-журналистам , про непримиримый конфликт Карпина с Дзюбой .... ВСЕМ давно ясно , даже последним дебилам-журналистам , что Карпин НИКОГДА не возьмёт Дзюбу в свою команду.....но вот нашёлся же ещё больший кретин и задал таки Дзюбе вопрос про сборную ....просто ужас как много развелось дегенератов.
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Fialet
1678698018
«Мифический!» - ага, долбойоп эпический.
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Ниф-Ниф
1678699711
Правильная формулировка: профнепригоден.
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Figo777
1678715800
Дзюба молодец! Очень хочется, что бы он дошел до отметки в 200 мячей в РПЛ! Везде забивает! Возьмут его позже, если так продожит!
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