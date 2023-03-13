«Формулировки только странные»: Дзюба прокомментировал непопадание в расширенный состав сборной России

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба высказался о том, что его не включили в расширенный состав сборной России на мартовские матчи.

– Несильно удивился, когда не включили в расширенный список сборной?

– Нет, я очень спокойно к этому отнесся. Не мне это решать. Формулировки только странные, мол, старше 30, а там три человека по 35.

Говорят, с пляжа не вызывают, а люди по одной игре минут 20 играют, и их вызывают. Странно, конечно, но я спокойно к этому отношусь. Точно не обиделся.

– Вовремя ты хет‑трик сделал...

– Так это тоже всего одна игра, не показатель. Хотя я считаю, что я не только с «Ростовом» качественно сыграл.

Забей я гол со «Спартаком», все бы по‑другому говорили, сказали бы: «Мифический!».

Функционально чувствую всe лучше и лучше, в Грозном отработал на команду, как и все. Поэтому у меня всe хорошо, двигаюсь дальше на позитиве и с улыбкой на лице. Кайфую от всего.

34-летний Дзюба не играет за сборную с 2021 года.

Ему остался 1 гол до бомбардирского рекорда национальной команды.

В марте россияне проведут товарищеские матчи с Ираном и Ираком.

Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?