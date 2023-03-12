Директор «Шахтера» Палкин: «ФИФА должна помогать украинским клубам, а они сделали нас еще беднее и слабее»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал разрешение ФИФА для иностранных футболистов приостанавливать контракты с украинскими клубами.

– С какими вызовами не удалось справиться?

– ФИФА. Они должны украинским клубам помогать. А они наоборот сделали нас еще беднее и слабее.

Мы пытались некоторых иностранных футболистов вернуть, но никаких шансов. Хотя мы прорисовали для них всю формулу безопасности, как это работает. Вот это вообще не вышло.

Понятно, что за каждым футболистом стоит агент, который хочет заработать и который уже держит в голове: «Ага, ФИФА еще раз дала разрешение, потом снова даст, потом он свободный агент. А потом я заработаю огромные деньги».

А украинские клубы, которые инвестировали в футболистов, пусть отдыхают.

Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?