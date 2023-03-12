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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Директор «Шахтера» Палкин: «ФИФА должна помогать украинским клубам, а они сделали нас еще беднее и слабее»

    Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал разрешение ФИФА для иностранных футболистов приостанавливать контракты с украинскими клубами.

    – С какими вызовами не удалось справиться?

    – ФИФА. Они должны украинским клубам помогать. А они наоборот сделали нас еще беднее и слабее.

    Мы пытались некоторых иностранных футболистов вернуть, но никаких шансов. Хотя мы прорисовали для них всю формулу безопасности, как это работает. Вот это вообще не вышло.

    Понятно, что за каждым футболистом стоит агент, который хочет заработать и который уже держит в голове: «Ага, ФИФА еще раз дала разрешение, потом снова даст, потом он свободный агент. А потом я заработаю огромные деньги».

    А украинские клубы, которые инвестировали в футболистов, пусть отдыхают.

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    Источник: Sports.ru

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    12.03.2023 23:23
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1423

      Fialet 13 марта, 11:45

      Скоро ваших клубов вообще не будет. И страны тоже.

      1
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      Рейтинг: +4443

      Oldtrafford83 13 марта, 07:38

      должны должны должны...вы наконец завалить свои е.бальники!!!

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      Рейтинг: +6081

      Enter2006 13 марта, 07:03

      Вам нужно вырыть ещё одно чёрное море, чем-то отличиться, иначе вес уже теряете в мире...

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      Рейтинг: +1651

      Artemka444 13 марта, 06:40

      Всем вам должны!!!
      Перебьëтесь!!!!

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      Рейтинг: +2439

      шахта Заполярная 13 марта, 02:47

      Интересно, а кто еще в мире им не должен?

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      Рейтинг: +7729

      mihail200606 13 марта, 00:54

      Этим все все должны нынче... вам за мудрика упало столько..явно он того не стоит.. какие то политические бонусы были в этой сумме заложены

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      Рейтинг: +2269

      alefreddy 12 марта, 23:35

      танки на ФИФА пошлите

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