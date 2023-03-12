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  • Директор «Шахтера» Палкин: «ФИФА должна помогать украинским клубам, а они сделали нас еще беднее и слабее»

Директор «Шахтера» Палкин: «ФИФА должна помогать украинским клубам, а они сделали нас еще беднее и слабее»

12 марта 2023, 23:23
8

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал разрешение ФИФА для иностранных футболистов приостанавливать контракты с украинскими клубами.

– С какими вызовами не удалось справиться?

– ФИФА. Они должны украинским клубам помогать. А они наоборот сделали нас еще беднее и слабее.

Мы пытались некоторых иностранных футболистов вернуть, но никаких шансов. Хотя мы прорисовали для них всю формулу безопасности, как это работает. Вот это вообще не вышло.

Понятно, что за каждым футболистом стоит агент, который хочет заработать и который уже держит в голове: «Ага, ФИФА еще раз дала разрешение, потом снова даст, потом он свободный агент. А потом я заработаю огромные деньги».

А украинские клубы, которые инвестировали в футболистов, пусть отдыхают.

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Источник: Sports.ru
Украина. Премьер-лига Шахтер
Комментарии (8)
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alefreddy
1678653329
танки на ФИФА пошлите
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mihail200606
1678658048
Этим все все должны нынче... вам за мудрика упало столько..явно он того не стоит.. какие то политические бонусы были в этой сумме заложены
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шахта Заполярная
1678664870
Интересно, а кто еще в мире им не должен?
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Artemka444
1678678843
Всем вам должны!!! Перебьëтесь!!!!
Ответить
Enter2006
1678680192
Вам нужно вырыть ещё одно чёрное море, чем-то отличиться, иначе вес уже теряете в мире...
Ответить
Oldtrafford83
1678682308
должны должны должны...вы наконец завалить свои е.бальники!!!
Ответить
Fialet
1678697137
Скоро ваших клубов вообще не будет. И страны тоже.
Ответить
fhnv
1679038484
Ни кто вам ни чего не должен ,попрошайки хохляцкие
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