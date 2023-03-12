Первый тренер Соболева сравнил спартаковца с Дзюбой

Первый тренер нападающего «Спартака» Александра Соболева Александр Горбунов оценил выступление игрока.

«Судейские ошибки не дают Саше пополнить статистику голами. Не считаю, что это какой-то заговор, скорее просто стечение обстоятельств и судейских ошибок. Голы обязательно будут. Соболев – сейчас один из лучших форвардов в России, поэтому так сильно переживать из-за украденных голов не стоит.

В сборную вызвали, передачи отдает, хорошая голова и стержень. Он чем-то похож на Артема Дзюбу. Прежде всего, своими габаритами и напором, но, конечно, Соболев индивидуален, его игра привлекает внимание именно уникальностью футбольных качеств. Все у него будет хорошо, он только набирает свою форму и качество», – сказал Горбунов.

Соболев в «Спартаке» 3 года.

За это время он забил за команду 42 гола.

Соболев рассчитывает забить за «Спартак» не менее 100 голов.

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