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    Какой вы футболист?

    Первый тренер Соболева сравнил спартаковца с Дзюбой

    Первый тренер нападающего «Спартака» Александра Соболева Александр Горбунов оценил выступление игрока.

    «Судейские ошибки не дают Саше пополнить статистику голами. Не считаю, что это какой-то заговор, скорее просто стечение обстоятельств и судейских ошибок. Голы обязательно будут. Соболев – сейчас один из лучших форвардов в России, поэтому так сильно переживать из-за украденных голов не стоит.

    В сборную вызвали, передачи отдает, хорошая голова и стержень. Он чем-то похож на Артема Дзюбу. Прежде всего, своими габаритами и напором, но, конечно, Соболев индивидуален, его игра привлекает внимание именно уникальностью футбольных качеств. Все у него будет хорошо, он только набирает свою форму и качество», – сказал Горбунов.

    • Соболев в «Спартаке» 3 года.
    • За это время он забил за команду 42 гола.
    • Соболев рассчитывает забить за «Спартак» не менее 100 голов.

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    Источник: Sport24

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    12.03.2023 13:15
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100922

      zigbert 12 марта, 22:41

      Соболев еще принесет пользу Спартаку. Сейчас он выполняет несколько другие функции не гнушаясь черновой работы. А голы придут если Александр будет продолжать работать над собой. Игрок незаурядный.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2750

      BlackMurder 12 марта, 14:24

      Подлый игрок , еще больше актер, ему б театре играть

      0
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      ...
      Рейтинг: +90

      Бригадный > BlackMurder 12 марта, 14:39

      Нормальный он игрок. Просто, его подлянкам 1,5 года жулик Тедеска натаскивал. А сейчас Абаскаль эту порочную практику подличать отменил и Саня играет весьма достойно.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +17593

      NewLife 12 марта, 13:41

      Деревянный играет на отскоках, а Соболь на креативе.

      3
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      ...
      Рейтинг: +7904

      Беспонтий > NewLife 12 марта, 14:07

      когда то и gol_kak_sokol писал на креативе
      а ныне только по наскокам узнаваем
      ни мнения ни чувств
      да и желание из под подушки
      и то с трудом

      5
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      ...
      Рейтинг: +17593

      NewLife > Беспонтий 12 марта, 15:36

      Если в стенку постучаться
      Рано, около пяти,
      То узнаешь время, имя
      И куда тебе идти...

      3
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      Рейтинг: +7904

      Беспонтий > NewLife 12 марта, 15:39

      ну
      украл стишок
      дальше что дружок?

      1
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      ...
      Рейтинг: +17593

      NewLife > Беспонтий 12 марта, 15:48

      На дуб, смотрю,
      Никто не лезет,
      А с дуба рухнувших - полно.

      3
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      ...
      Рейтинг: +17593

      NewLife > Беспонтий 12 марта, 15:51

      "Ты смешной, расстреляю тебя последним."
      Ким Чен Ын

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      Рейтинг: +7904

      Беспонтий > NewLife 12 марта, 15:56

      кавычки хоть ставь
      NewWife )
      пишу NewWife читаю как зарема...))

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      Рейтинг: +17593

      NewLife > Беспонтий 12 марта, 16:09

      Режиссер театра говорит актерам: "Ну сколько раз можно повторять, что не я — драчистый изумруд, а ядра — чистый изумруд.

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