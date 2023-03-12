Первый тренер Соболева сравнил спартаковца с Дзюбой

Соболев еще принесет пользу Спартаку. Сейчас он выполняет несколько другие функции не гнушаясь черновой работы. А голы придут если Александр будет продолжать работать над собой. Игрок незаурядный.
Первый тренер нападающего «Спартака» Александра Соболева Александр Горбунов оценил выступление игрока.
«Судейские ошибки не дают Саше пополнить статистику голами. Не считаю, что это какой-то заговор, скорее просто стечение обстоятельств и судейских ошибок. Голы обязательно будут. Соболев – сейчас один из лучших форвардов в России, поэтому так сильно переживать из-за украденных голов не стоит.
В сборную вызвали, передачи отдает, хорошая голова и стержень. Он чем-то похож на Артема Дзюбу. Прежде всего, своими габаритами и напором, но, конечно, Соболев индивидуален, его игра привлекает внимание именно уникальностью футбольных качеств. Все у него будет хорошо, он только набирает свою форму и качество», – сказал Горбунов.
- Соболев в «Спартаке» 3 года.
- За это время он забил за команду 42 гола.
- Соболев рассчитывает забить за «Спартак» не менее 100 голов.
Ставь на матчи любимой команды, получив бесплатный бонус в 17000 рублей!