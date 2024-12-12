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    Ещенко назвал 3 причины серии Соболева «0+0» в «Зените»

    Бывший спартаковец Андрей Ещенко прокомментировал выступление Александра Соболева за «Зенит».

    – Почему Соболев выступает хуже, чем раньше?

    – Многим, кто переходил в «Зенит» из «Спартака», не пeрло. Тому же Зелимхану Бакаеву.

    – Какие причины у их неудач?

    – Много факторов. Конкуренция, психология, отношения.

    • У Соболева в 11 матчах РПЛ за «Зенит» 0+0.
    • Всего 27-летний Соболев провел 16 матчей за «Зенит» в нынешнем сезоне, в которых забил 2 гола и отдал 1 передачу.
    • Петербургский клуб в августе приобрел игрока у «Спартака» за 10 миллионов евро.

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    Источник: Metaratings

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    12.12.2024 12:58
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