Ещенко назвал 3 причины серии Соболева «0+0» в «Зените»

Бывший спартаковец Андрей Ещенко прокомментировал выступление Александра Соболева за «Зенит».

– Почему Соболев выступает хуже, чем раньше?

– Многим, кто переходил в «Зенит» из «Спартака», не пeрло. Тому же Зелимхану Бакаеву.

– Какие причины у их неудач?

– Много факторов. Конкуренция, психология, отношения.

У Соболева в 11 матчах РПЛ за «Зенит» 0+0.

Всего 27-летний Соболев провел 16 матчей за «Зенит» в нынешнем сезоне, в которых забил 2 гола и отдал 1 передачу.

Петербургский клуб в августе приобрел игрока у «Спартака» за 10 миллионов евро.

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