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  • Дзюба прокомментировал «героическую» победу «Локомотива» над «Ахматом»

Дзюба прокомментировал «героическую» победу «Локомотива» над «Ахматом»

12 марта 2023, 10:50
11

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба высказался после победы над «Ахматом» (1:0) в 19-м туре РПЛ. Москвичи с 60-й минуты были вдевятером.

«Героическая победа, которая показывает, что у «Локомотива» есть характер, и мы идем по правильному пути. Хочу поздравить весь «Локо», всех ребят, это очень важная победа для становления нашего коллектива. Выиграли ввосьмером плюс Илюха Лантратов — он умничка, в очередной раз всем всe доказал. Вообще все ребята — красавцы.

Да, удаления получили глупые, но мы отработали за пацанов. Думаю, ребята задумаются и в следующих матчах помогут нам. Бывает: молодость, эмоции горячие, ничего страшного», – сказал Дзюба.

  • Форвард по ходу матча был капитаном «Локомотива».
  • Москвичи идут в зоне переходных матчей.
  • У команды 2 победы в РПЛ подряд.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Ахмат Дзюба Артем
Комментарии (11)
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Taps
1678608311
А дисциплину Дзюба ставит ?
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житель СПб
1678609453
С Дзюбой Локо ждет движение вверх.
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Enter2006
1678612504
Лантратов - Голкипер с большой буквы! Красавец!!!!
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Бригадный
1678613277
Да, уж. Новый шериф здорово поднял тонус у проводниц. И болельщиков у этого клуба, как пить дать, прибавится.
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paracetamol
1678613848
Скатились до отбойной игры как явные аутсайдеры. Чего героического?
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моэм
1678617372
Надо отметить , что Локо помогло и придало большой уверенности пацанам наличие на поле такого авторитетного "деда" , как Дзюба , да ещё и в отменной физической форме....когда Пиняев бежал забивать , параллельно за ним успевал и Дзюба , готовый добить отскок .
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dvwegwehwe
1678618117
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