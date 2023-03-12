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    Какой вы футболист?

    Дзюба прокомментировал «героическую» победу «Локомотива» над «Ахматом»

    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба высказался после победы над «Ахматом» (1:0) в 19-м туре РПЛ. Москвичи с 60-й минуты были вдевятером.

    «Героическая победа, которая показывает, что у «Локомотива» есть характер, и мы идем по правильному пути. Хочу поздравить весь «Локо», всех ребят, это очень важная победа для становления нашего коллектива. Выиграли ввосьмером плюс Илюха Лантратов — он умничка, в очередной раз всем всe доказал. Вообще все ребята — красавцы.

    Да, удаления получили глупые, но мы отработали за пацанов. Думаю, ребята задумаются и в следующих матчах помогут нам. Бывает: молодость, эмоции горячие, ничего страшного», – сказал Дзюба.

    • Форвард по ходу матча был капитаном «Локомотива».
    • Москвичи идут в зоне переходных матчей.
    • У команды 2 победы в РПЛ подряд.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    12.03.2023 10:50
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +10

      dvwegwehwe 12 марта, 13:48

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      Рейтинг: +2326

      моэм 12 марта, 13:36

      Надо отметить , что Локо помогло и придало большой уверенности пацанам наличие на поле такого авторитетного "деда" , как Дзюба , да ещё и в отменной физической форме....когда Пиняев бежал забивать , параллельно за ним успевал и Дзюба , готовый добить отскок .

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      Рейтинг: +346

      crf575757 > моэм 12 марта, 15:05

      Полная фигня! Это не Локомотив героически победил. Это Ахмат жалкий бездарно проиграл!

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      Рейтинг: +17913

      paracetamol 12 марта, 12:37

      Скатились до отбойной игры как явные аутсайдеры. Чего героического?

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      Рейтинг: +90

      Бригадный 12 марта, 12:27

      Да, уж. Новый шериф здорово поднял тонус у проводниц. И болельщиков у этого клуба, как пить дать, прибавится.

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      Рейтинг: +7043

      Semenycch 12 марта, 12:25

      Разумные слова лидера Локо!

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      Рейтинг: +6081

      Enter2006 12 марта, 12:15

      Лантратов - Голкипер с большой буквы! Красавец!!!!

      2
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      Рейтинг: +18179

      житель СПб 12 марта, 11:24

      С Дзюбой Локо ждет движение вверх.

      3
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      Рейтинг: +346

      crf575757 > житель СПб 12 марта, 15:05

      Ждет движение В ЗАД с Дэюбой!!!

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      Рейтинг: +1362

      Taps 12 марта, 11:05

      А дисциплину Дзюба ставит ?

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      Рейтинг: +18179

      житель СПб > Taps 12 марта, 11:23

      Видимо, будет и этим заниматься...

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      Рейтинг: +346

      crf575757 > житель СПб 12 марта, 15:06

      Да, мы уже видели как он этим занимается,ха-ха-ха !!

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