Дзюба прокомментировал «героическую» победу «Локомотива» над «Ахматом»

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Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба высказался после победы над «Ахматом» (1:0) в 19-м туре РПЛ. Москвичи с 60-й минуты были вдевятером.
«Героическая победа, которая показывает, что у «Локомотива» есть характер, и мы идем по правильному пути. Хочу поздравить весь «Локо», всех ребят, это очень важная победа для становления нашего коллектива. Выиграли ввосьмером плюс Илюха Лантратов — он умничка, в очередной раз всем всe доказал. Вообще все ребята — красавцы.
Да, удаления получили глупые, но мы отработали за пацанов. Думаю, ребята задумаются и в следующих матчах помогут нам. Бывает: молодость, эмоции горячие, ничего страшного», – сказал Дзюба.
- Форвард по ходу матча был капитаном «Локомотива».
- Москвичи идут в зоне переходных матчей.
- У команды 2 победы в РПЛ подряд.
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