Мостовой – об эмоциях Абаскаля: «Слава и деньги кружат голову всем»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой оценил поведение главного тренера команды Гильермо Абаскаля после матча 19-го тура РПЛ против «Факела» (3:2).

Испанец после игры пытался пообщаться с судьями, его пришлось оттаскивать.

«Слава и деньги кружат голову всем, а тем более, такому человеку как Абаскаль. Это эмоции, ничего страшного. Абаскаля подняли высоко, поэтому он так и ведет себя. Другое дело, что это эмоции связанные с судейскими ошибками в одну и другую сторону», – сказал Мостовой.

Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?