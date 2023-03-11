Мостовой – об эмоциях Абаскаля: «Слава и деньги кружат голову всем»

Очередное правильное высказывание Мостового. Зачем этот чудак в сторону судьи бежал так, будто убить того хочет? Маразм, с любой стороны. Ведь и повода никакого не было. Ну не умеет Литвинов нормально бороться в штрафной, все время руки распускает. Учи его, Абаскаль играть нормально, а не устраивай шоу (иначе его действия не назовешь). Так что прав Мостовой. А некоторым комментаторам трезво и честно надо на многие вещи смотреть.
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой оценил поведение главного тренера команды Гильермо Абаскаля после матча 19-го тура РПЛ против «Факела» (3:2).
- Испанец после игры пытался пообщаться с судьями, его пришлось оттаскивать.
«Слава и деньги кружат голову всем, а тем более, такому человеку как Абаскаль. Это эмоции, ничего страшного. Абаскаля подняли высоко, поэтому он так и ведет себя. Другое дело, что это эмоции связанные с судейскими ошибками в одну и другую сторону», – сказал Мостовой.
Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?