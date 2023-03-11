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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Мостовой – об эмоциях Абаскаля: «Слава и деньги кружат голову всем»

    Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой оценил поведение главного тренера команды Гильермо Абаскаля после матча 19-го тура РПЛ против «Факела» (3:2).

    «Слава и деньги кружат голову всем, а тем более, такому человеку как Абаскаль. Это эмоции, ничего страшного. Абаскаля подняли высоко, поэтому он так и ведет себя. Другое дело, что это эмоции связанные с судейскими ошибками в одну и другую сторону», – сказал Мостовой.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.03.2023 21:18
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +945

      SLADE2019 12 марта, 10:18

      Очередное правильное высказывание Мостового. Зачем этот чудак в сторону судьи бежал так, будто убить того хочет? Маразм, с любой стороны. Ведь и повода никакого не было. Ну не умеет Литвинов нормально бороться в штрафной, все время руки распускает. Учи его, Абаскаль играть нормально, а не устраивай шоу (иначе его действия не назовешь). Так что прав Мостовой. А некоторым комментаторам трезво и честно надо на многие вещи смотреть.

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      Рейтинг: +70

      timon2401 > SLADE2019 12 марта, 11:03

      Действительно!! Пусть судьи судят как им нравится, отменяют голы, Вар вмешивается практически только в одну сторону!! Будем на это смотреть молча и радоваться гегемонии Газпрома и подвластных ей "команд" из футболистов и судей!! И кто "честные" победы каждый год этим самым футболистам приносит х.з.

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      Рейтинг: +2326

      моэм 12 марта, 08:13

      Вот чмо то !

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      Рейтинг: +1210

      Suvorov51 12 марта, 07:46

      Не болела Спартака, но отношение А.Мостового просто удивительное, в чем дело не знаю, возможно есть какая то обида, так ты скажи, но так относиться к своему клубу который дал тебе многое не понятно, даже Быстрый который играл за помойку, а затем чуть-чуть за Великий клуб, не позволяет себе так высказываться, хотя помойка постоянно на него давит

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      Рейтинг: +945

      SLADE2019 > Suvorov51 12 марта, 10:21

      Мостовой никогда и не скрывал своего отношения к руководителям Спартака. Обсуждать же его следует, когда он что то неверное несет, а в данном случае Абаскаль вел себя как истеричка, вот и получил свою порцию от Мостового.

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      Рейтинг: +743

      Азбука > Suvorov51 12 марта, 12:13

      "Не болела Спартака"_____так дай ответ обществу: какой масти, за кого топишь в РФС?

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      Рейтинг: +1150

      MDAR 12 марта, 00:39

      Мост дебил. Одним словом, обиженный.

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      Рейтинг: +1162

      ВасяК 11 марта, 23:02

      Хотел что-то плохое написать про моста,но не достоин он!!!

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      Рейтинг: +1137

      ПалкоВводецъ (returned) 11 марта, 23:00

      Какая слава у этого физрука? Деньги вскружили голову. Гыгыгы

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      Рейтинг: +324

      Ниф-Ниф 11 марта, 22:34

      Мост завидует.

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      Рейтинг: +2439

      шахта Заполярная 11 марта, 22:06

      Абаскаль мужик и тренер, а ты мост как обиженная девочка. С прошедшим.

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      Рейтинг: +225

      Avitaminoz 11 марта, 22:05

      Ему ли не знать

      1
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      Рейтинг: +5985

      AtticusFinch 11 марта, 21:47

      Что то когда Локомотив убивали в кубке - он так не рвался на поле с судьями поговорить)

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      Рейтинг: +21247

      Persona_non_Grata > AtticusFinch 11 марта, 22:38

      Убивали ? - Зачем стрелять в труп ? ...

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      Рейтинг: +5985

      AtticusFinch > Persona_non_Grata 12 марта, 01:43

      Вот и мне интересно

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