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  • Мостовой – об эмоциях Абаскаля: «Слава и деньги кружат голову всем»

Мостовой – об эмоциях Абаскаля: «Слава и деньги кружат голову всем»

11 марта 2023, 21:18
12

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой оценил поведение главного тренера команды Гильермо Абаскаля после матча 19-го тура РПЛ против «Факела» (3:2).

«Слава и деньги кружат голову всем, а тем более, такому человеку как Абаскаль. Это эмоции, ничего страшного. Абаскаля подняли высоко, поэтому он так и ведет себя. Другое дело, что это эмоции связанные с судейскими ошибками в одну и другую сторону», – сказал Мостовой.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Факел Спартак Абаскаль Гильермо Мостовой Александр
Комментарии (12)
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сутулая собака и лисы
1678560039
может хватит этого профессионала в обоссаных трениках цитировать?
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ArReal
1678560472
Что то когда Локомотив убивали в кубке - он так не рвался на поле с судьями поговорить)
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Avitaminoz
1678561526
Ему ли не знать
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шахта Заполярная
1678561587
Абаскаль мужик и тренер, а ты мост как обиженная девочка. С прошедшим.
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Ниф-Ниф
1678563252
Мост завидует.
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ВасяК
1678564922
Хотел что-то плохое написать про моста,но не достоин он!!!
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MDAR
1678570799
Мост дебил. Одним словом, обиженный.
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моэм
1678598008
Вот чмо то !
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SLADE2019
1678605506
Очередное правильное высказывание Мостового. Зачем этот чудак в сторону судьи бежал так, будто убить того хочет? Маразм, с любой стороны. Ведь и повода никакого не было. Ну не умеет Литвинов нормально бороться в штрафной, все время руки распускает. Учи его, Абаскаль играть нормально, а не устраивай шоу (иначе его действия не назовешь). Так что прав Мостовой. А некоторым комментаторам трезво и честно надо на многие вещи смотреть.
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