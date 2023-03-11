Соболев: «Играем для фанатов, а их нет. Из-за тишины на стадионе слышен комментатор на бровке»

Не думаю, что на аутсайдеров, да в морозец, пришло бы больше 15 к. Столько абонементов обычно продают.
Простой пример, Кр-дар с Динамо. Тепло, интересная игра. Разъяснения насчет айди были убедительны, - вот народ и пошел. И фанатов с барабанами было слышно, и приезжих фанатов услышали. Так что вывод один, на футбол должны ходить болельщики и любители футбола и своей команды, а не тусовщики создающие антураж. Вот от них и надо беречь истинных ценителей футбола.
Нападающий «Спартака» Александр Соболев пожаловался на снижение посещаемости матчей РПЛ.
«Пять тысяч зрителей на «Спартаке»? Даже не помню, когда на «Спартаке» было столько зрителей. Это «Спартак»! И сейчас даже при такой погоде было бы минимум 20 тысяч. Когда полный стадион, то атмосфера совсем другая. А так [из-за тишины на стадионе] слышу слова комментатора с бровки. Играем для болельщиков, а их нет», – сказал игрок.
- В РПЛ действуют индивидуальные паспорта болельщиков (Fan ID).
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