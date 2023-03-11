Соболев: «Играем для фанатов, а их нет. Из-за тишины на стадионе слышен комментатор на бровке»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев пожаловался на снижение посещаемости матчей РПЛ.

«Пять тысяч зрителей на «Спартаке»? Даже не помню, когда на «Спартаке» было столько зрителей. Это «Спартак»! И сейчас даже при такой погоде было бы минимум 20 тысяч. Когда полный стадион, то атмосфера совсем другая. А так [из-за тишины на стадионе] слышу слова комментатора с бровки. Играем для болельщиков, а их нет», – сказал игрок.

В РПЛ действуют индивидуальные паспорта болельщиков (Fan ID).

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