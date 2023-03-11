Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Соболев: «Играем для фанатов, а их нет. Из-за тишины на стадионе слышен комментатор на бровке»

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев пожаловался на снижение посещаемости матчей РПЛ.

    «Пять тысяч зрителей на «Спартаке»? Даже не помню, когда на «Спартаке» было столько зрителей. Это «Спартак»! И сейчас даже при такой погоде было бы минимум 20 тысяч. Когда полный стадион, то атмосфера совсем другая. А так [из-за тишины на стадионе] слышу слова комментатора с бровки. Играем для болельщиков, а их нет», – сказал игрок.

    • В РПЛ действуют индивидуальные паспорта болельщиков (Fan ID).

    Ставь на матчи любимой команды, получив бесплатный бонус в 17000 рублей!

    Новости по теме
    Зарема разнесла судью матча «Зенит» – «Динамо» 9
    Кавазашвили уверен, что «Спартак» выиграет РПЛ: «Буду наслаждаться в конце сезона»
    Мешков может вернуться к работе в 21-м туре РПЛ 4
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.03.2023 20:10
    Рекомендуем
    Комментарии21
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10581

      ivany4 11 марта, 21:30

      Не думаю, что на аутсайдеров, да в морозец, пришло бы больше 15 к. Столько абонементов обычно продают.
      Простой пример, Кр-дар с Динамо. Тепло, интересная игра. Разъяснения насчет айди были убедительны, - вот народ и пошел. И фанатов с барабанами было слышно, и приезжих фанатов услышали. Так что вывод один, на футбол должны ходить болельщики и любители футбола и своей команды, а не тусовщики создающие антураж. Вот от них и надо беречь истинных ценителей футбола.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +443

      FCSpartakM > ivany4 11 марта, 21:45

      Какие разъяснения, у краснодара все болельщики -это кузьма ватная без принципов , вот они и ходят

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10581

      ivany4 > FCSpartakM 11 марта, 22:04

      А чем принципы?? И как же лозунг фанатов - Спартак, никогда ты не будешь один! ?
      Получается развели лохов. Кони ходят на стадион. Не на фанатку, а в общие сектора. Да практически все так делают. И только фратрия сама не гам и другим не дам. Так в чем понты??? Обычная трусость. За содеянное не клуб платить будет, а персонально каждый. Вот и получается, под шафе и толпой мы герои, а как законы элементарные соблюдать - мы в стороне.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10

      ...FCF... > ivany4 11 марта, 22:27

      На матче Краснодар Динамо не было и 10 тысяч, какой народ о чем ты!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +443

      FCSpartakM > ivany4 12 марта, 12:22

      чувак, если у тебя нет принципов и ты готов даже в магаз ходить по электронному пропуску, то это лишь твоя слабая воля , а люди давно уже обозначили свою позицию. Футбол для фанатов и ограничивать их в этом бредовыми законами не стоит. И никто не ходит в Москве на футбол, если на коней и мусоров пришло на 2 больше человек- это не значит,что они там что-то соблюдают. Ты простую истину понять не можешь, что если ввести фан айди на всех спортивных мероприятиях - это одно, а когда вы ограничиваете только футбол, то это клиника

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10581

      ivany4 > ...FCF... 12 марта, 14:40

      Еще ответил, но куда то делись комменты.
      Чемпионат - на матче присутствовало 14348 болельщиков.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10581

      ivany4 > FCSpartakM 12 марта, 14:59

      Не буду говорить о твоей ограниченности, но если ты не видишь разницы между поведением фанатов на том же хоккее, волейболе, пляжном футболе и т.д., то ты не любитель спортивных игр, а быдло и хамло, собранное в кучу. Которым наплевать на окружающих, на спортсменов, на элементарные правила. Почему из-за таких фанатов-дебилов должны останавливать игры, потому что ничего не видно из-за дыма и нечем дышать. Почему летят бананы и никто из рядом стоящих не может остановить этого хама. Если уж ты привык так отрываться, то посади рядом жену, детей, родственников и матерись во всю глотку на всех и вся.
      Если ты противник фан айди, то отбери у своего ребенка пушкинскую карту, сдай свой снилс, закрой цифровой птс и удостоверение водителя, не получай

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10581

      ivany4 > ivany4 12 марта, 14:59

      зарплату на карточку. Да и вообще, отрой себе в лесу землянку и живи там. И тебе никто мешать не будет и ты никому мешать не будешь.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +443

      FCSpartakM > ivany4 12 марта, 17:40

      даже твой вы!сер читать не стал. Смешал все в одну кучу, народ не смеши. И что мешает футбольному хулигану, которых лет как 10 уже на стадиках нет., пойти на хоккей. Такие, как ты мыслят прямолинейно и не могут проявить гибкость ума. Для начала сходи на футбол и пойми, что там и как .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10581

      ivany4 > FCSpartakM 12 марта, 18:43

      В отличие от тебя, я на футбол хожу с 65 года.
      А такому ограниченному ничего не объяснить. Желаю чтоб твои дети узнали, что это такое, столкнуться с тебе подобными.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21247

      Persona_non_Grata 11 марта, 20:44

      Пишите обращение в Госдуму !!! Думаю не поможет, но попытка - не пытка ...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4698

      Питерский князь 11 марта, 20:16

      Плохому танцору, яйца мешают!
      :)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3804

      lordmrv > Питерский князь 11 марта, 20:21

      Да не признавался бы уж. Ваши настоящие Болелы (честь им и хвала!) игнорируют матчи, а выкормышы согнанные на стадион отрабатывают 30 серебренников и как вижу ты сними.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3543

      aaaaahhhh > Питерский князь 11 марта, 20:35

      у таких как ты, их ( яиц) просто нет.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4698

      Питерский князь > lordmrv 11 марта, 21:45

      Ты много на себя берешь.
      Это слова малолетки!
      Я тебе не по зубам. Иди пыхни, повеселись, ну чем там одареная молодешь занимается.
      Борись против фан айди. Может к 35 годам поймешь, что ты крутой фанат, а по факту никто!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3804

      lordmrv > Питерский князь 11 марта, 21:53

      Эк тебя понесло то! зашел бы хоть в личку, посмотрел бы)) если не бороться, ни чего не изменится. Иди Журовой лизни)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4698

      Питерский князь > lordmrv 11 марта, 22:05

      Обоснуй.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4698

      Питерский князь > aaaaahhhh 11 марта, 22:11

      Ты за мои яйца не парься, ЛГБТ дружок.
      У тебя, просто мозгов нет.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3804

      lordmrv > Питерский князь 11 марта, 22:14

      От обоснуя и слышу))) мне далеко не 35, но хотел бы вернуться в этот возраст. не курю. А Журова, одна из тех, кто в дУМЕ очень топила за фануйди. На какой вопрос ещё не ответил? :)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4698

      Питерский князь > lordmrv 11 марта, 22:35

      Почему, я кому то должен лизать?
      Причинно-следственного действия не вижу.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3804

      lordmrv > Питерский князь 12 марта, 00:37

      ну так понял, что ты за введение рамок, вкупе с думскими героями, одним из которых была вышеназванная особа. если ошибся, прости. тем паче по другим ситуациям как вижу мы с тобой на одной стороне (я не про футбол).

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11