Талалаев ответил, сожалеет ли он о сорвавшемся переходе Дзюбы в «Торпедо»

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев порассуждал о том, подходит ли его команде форвард Артем Дзюба, чей переход сорвался минувшей зимой.

– У «Торпедо» есть проблемы с нападающими. Нет сожаления, что не подписали Дзюбу?

– Есть сожаление, что не подписали контракты с игроками, которых мы предлагали.

– Дзюбы это не касается?

– Сейчас с удовольствием посмотрю матч «Локомотива». Сможет ли он также двигаться, как это делает нападающий в нашей игре. Я уже объяснял это.

У нас редко мяч доходит до чужой штрафной, туда нужно прибежать. Сможет ли Дзюба реализовать такую модель?

Когда команда доминирует, Артем помощник любому клубу. Вопросов нет. Когда большой процент владения, много доставок в чужую штрафную.

Но когда команда вынуждена много обороняться и контратаковать, как мы вынуждены играть в силу своих причин, не факт, что Дзюба смог бы реализовать свои сильные стороны. Поэтому были сомнения.

В итоге 34-летний Дзюба подписал контракт с «Локомотивом».

Неделю назад он оформил хет-трик в матче с «Ростовом».

«Торпедо» – последняя команда РПЛ. Они забили 9 голов в 19 турах.

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