Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Мне неинтересно». Семин – о словах Смородской про совместную работу

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин не стал отвечать экс-президенту московского клуба Ольге Смородской.

    Ранее Смородская объяснила, почему ей не нравился Семин.

    «Как я отношусь к высказываниям Смородской в мой адрес? Я это не комментирую. Мне неинтересно об этом говорить», – заявил Семин.

    • После ухода из клуба при Смородской Семин вернулся в 2016 году и в 2018 году вновь привел «Локомотив» к чемпионству.

    Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

    Новости по теме
    Ари назвал сильные стороны Семина 2
    Смородская объяснила, почему ей не нравился Семин 14
    Семин отреагировал на признание Хвичи лучшим игроком февраля в Серии А
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.03.2023 15:59
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1362

      Taps 11 марта, 17:06

      Забавно: две бабы обозвали друг друга ***.дями .

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11