«Мне неинтересно». Семин – о словах Смородской про совместную работу

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин не стал отвечать экс-президенту московского клуба Ольге Смородской.

Ранее Смородская объяснила, почему ей не нравился Семин.

«Как я отношусь к высказываниям Смородской в мой адрес? Я это не комментирую. Мне неинтересно об этом говорить», – заявил Семин.

После ухода из клуба при Смородской Семин вернулся в 2016 году и в 2018 году вновь привел «Локомотив» к чемпионству.

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