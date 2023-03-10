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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Смородская объяснила, почему ей не нравился Семин

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала, чем ее не устраивал главный тренер команды Юрий Семин.

    «Жалею ли я о том, что не сработалась с Сeминым? Нет. Когда я пришла, «Локомотив» с ним был на 10-м месте. Наши прекрасные болельщики на 35-й минуте вставали и покидали территорию стадиона, не хотели на это смотреть. Играть было некем, когда я разобралась в составе, я была в ужасе. Был не состав, а кошмарный ужас: Вагнер, но не Лав, весь хрустальный, Шарлес, ничего из себя не представляющий. Этих людей было невозможно даже сдать в аренду. Как мы тогда крутились, чтобы расчистить ведомость. Брали они этих игроков с Николаем Наумовым.

    Я хотела компромисса с Сeминым, он не хотел, он хотел уйти. Он никому ничего не говорил, это не такой человек, он просто делал, и это всe читалось», – сказала Смородская.

    • После ухода из клуба при Смородской Семин вернулся в 2016 году и в 2018 году вновь привел «Локомотив» к чемпионству.

    Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

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    Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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    10.03.2023 20:11
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1650

      Artemka444 11 марта, 07:46

      Зарема2!!!!
      Это просто кошмар!!!

      0
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      Рейтинг: +7729

      mihail200606 10 марта, 22:54

      Ты кто вообще в футболе, женщина...

      1
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      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY 10 марта, 21:37

      Эта чёртова баба всегда опаздывала на матчи, обычно появлялась на трибуне к 35-й минуте - реакция болельщиков была соответствующей.

      2
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      Рейтинг: +1362

      Taps 10 марта, 21:34

      И кто только баб в футбол пускает ?
      Иди Смородская борщ вари ...

      1
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      Рейтинг: +555

      avera 10 марта, 21:28

      А что же она не вспоминает баскетбольный ЦСКА. Там то же был плохой состав? Чуть не угробила клуб.

      1
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      Рейтинг: +4112

      Кузьмич на трибуне 10 марта, 21:24

      Начнём с того , что изначально Ю.П.Сёин взял Локо чуть ли не не из пердива. Локо был многолетний лифтёр. Сёмин год за годом строил новую команду и привёл её к чемпионству, потом был определённый спад, Сёмин ушёл и Локо скатилось до середины таблицы, и никто не верил, что второе пришествие Сёмина привёдет и к кубку России и к чемпионству, однако Сёмин это сделал. А вот что сделала Смородская, какие титулы при ней брал Локо я не помню.

      4
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      Рейтинг: +101295

      sv1969 10 марта, 21:19

      Да блин....Про мужика можно сказать , там где должна быть совесть у него хрен вырос....У этой ничего не выросло , но и совести нет((

      4
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      Рейтинг: +17913

      paracetamol 10 марта, 21:15

      А ты кому нравилась, старая карга?

      2
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      Рейтинг: +439

      sold93 10 марта, 21:06

      Сёмин объяснил, почему ему не нравится Смородская, но ввиду отсутствия печатных слов, это никто не опубликовал

      8
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      Рейтинг: +1962

      Красногвардейчик 10 марта, 20:56

      А с кем вы последнее чемпионство брали? В себе не пробовала копаться?

      3
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