Смородская объяснила, почему ей не нравился Семин

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала, чем ее не устраивал главный тренер команды Юрий Семин.

«Жалею ли я о том, что не сработалась с Сeминым? Нет. Когда я пришла, «Локомотив» с ним был на 10-м месте. Наши прекрасные болельщики на 35-й минуте вставали и покидали территорию стадиона, не хотели на это смотреть. Играть было некем, когда я разобралась в составе, я была в ужасе. Был не состав, а кошмарный ужас: Вагнер, но не Лав, весь хрустальный, Шарлес, ничего из себя не представляющий. Этих людей было невозможно даже сдать в аренду. Как мы тогда крутились, чтобы расчистить ведомость. Брали они этих игроков с Николаем Наумовым.

Я хотела компромисса с Сeминым, он не хотел, он хотел уйти. Он никому ничего не говорил, это не такой человек, он просто делал, и это всe читалось», – сказала Смородская.

После ухода из клуба при Смородской Семин вернулся в 2016 году и в 2018 году вновь привел «Локомотив» к чемпионству.

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