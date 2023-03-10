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Смородская объяснила, почему ей не нравился Семин

10 марта 2023, 20:11
13

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала, чем ее не устраивал главный тренер команды Юрий Семин.

«Жалею ли я о том, что не сработалась с Сeминым? Нет. Когда я пришла, «Локомотив» с ним был на 10-м месте. Наши прекрасные болельщики на 35-й минуте вставали и покидали территорию стадиона, не хотели на это смотреть. Играть было некем, когда я разобралась в составе, я была в ужасе. Был не состав, а кошмарный ужас: Вагнер, но не Лав, весь хрустальный, Шарлес, ничего из себя не представляющий. Этих людей было невозможно даже сдать в аренду. Как мы тогда крутились, чтобы расчистить ведомость. Брали они этих игроков с Николаем Наумовым.

Я хотела компромисса с Сeминым, он не хотел, он хотел уйти. Он никому ничего не говорил, это не такой человек, он просто делал, и это всe читалось», – сказала Смородская.

  • После ухода из клуба при Смородской Семин вернулся в 2016 году и в 2018 году вновь привел «Локомотив» к чемпионству.

Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

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Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий Смородская Ольга
Комментарии (13)
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raritet
1678469089
Сейчас еще осталось добавить, что ты спасала Локомотив. Единственный профессионал был в Локо и на него давай кати бочку. Кто ты и кто Семин. Нужно хотя бы совесть иметь. Хотя о чем это я, какая совесть, у этих теток???
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Красногорск_Фан
1678470321
Баба с возу легче паровозу
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Красногвардейчик
1678471004
А с кем вы последнее чемпионство брали? В себе не пробовала копаться?
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sold93
1678471618
Сёмин объяснил, почему ему не нравится Смородская, но ввиду отсутствия печатных слов, это никто не опубликовал
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paracetamol
1678472100
А ты кому нравилась, старая карга?
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sv1969
1678472341
Да блин....Про мужика можно сказать , там где должна быть совесть у него хрен вырос....У этой ничего не выросло , но и совести нет((
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Кузьмич на трибуне
1678472678
Начнём с того , что изначально Ю.П.Сёин взял Локо чуть ли не не из пердива. Локо был многолетний лифтёр. Сёмин год за годом строил новую команду и привёл её к чемпионству, потом был определённый спад, Сёмин ушёл и Локо скатилось до середины таблицы, и никто не верил, что второе пришествие Сёмина привёдет и к кубку России и к чемпионству, однако Сёмин это сделал. А вот что сделала Смородская, какие титулы при ней брал Локо я не помню.
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Taps
1678473262
И кто только баб в футбол пускает ? Иди Смородская борщ вари ...
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DOCTOR PENALTY
1678473465
Эта чёртова баба всегда опаздывала на матчи, обычно появлялась на трибуне к 35-й минуте - реакция болельщиков была соответствующей.
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mihail200606
1678478056
Ты кто вообще в футболе, женщина...
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