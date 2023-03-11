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  • Петржела: «Личку позовут топ-клубы РПЛ. В «Краснодар» я бы тоже не пошел»

Петржела: «Личку позовут топ-клубы РПЛ. В «Краснодар» я бы тоже не пошел»

11 марта 2023, 12:06
3

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высоко оценил перспективы Марцела Лички, который возглавляет «Оренбург».

– Марцел был хорошим нападающим. Я тоже играл в нападении. Мы как тренеры любим играть в атакующий футбол.

Здесь, в Чехии, некоторые клубы играют от обороны. Это катастрофа. Просто не на что смотреть. Один удар по воротам за матч.

Такие команды мне не нравятся. Марцел – молодец, что играет в такой смелый футбол.

– Марцела Личку могут позвать большие клубы России?

– Думаю, его позовут. И он будет в них работать. Почему нет? Он хороший парень.

– Если все хорошо складывается в маленьком клубе, надо соглашаться, когда зовет большой?

– Личка же работал уже в Белоруссии, там выиграл чемпионский титул с командой [брестским «Динамо»]. Так что он уже не молодой, а опытный тренер.

– Его вроде бы звал «Краснодар», но Личка решил остаться в Оренбурге.

– Если соглашаться, то в Москву или Петербург. Это большие, красивые города.

Я бы тоже не пошел в «Краснодар». Это не такой интересный клуб. Меня интересовали в России только московские команды и «Зенит» в плане работы.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Оренбург Петржела Властимил Личка Марцел
Комментарии (3)
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ilichkadr
1678528739
Власта, ты верно гутаришь, что не пошел бы в «Краснодар». Галицкому игрочишки казино не нужны.
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Sky Spartak
1678530120
Зачем Краснодар.. лучше Химки или Торпедо )))
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Алекс636363
1678644295
деньги интересовали. болтун. заткнулся бы уже
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