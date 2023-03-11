Петржела: «Личку позовут топ-клубы РПЛ. В «Краснодар» я бы тоже не пошел»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высоко оценил перспективы Марцела Лички, который возглавляет «Оренбург».
– Марцел был хорошим нападающим. Я тоже играл в нападении. Мы как тренеры любим играть в атакующий футбол.
Здесь, в Чехии, некоторые клубы играют от обороны. Это катастрофа. Просто не на что смотреть. Один удар по воротам за матч.
Такие команды мне не нравятся. Марцел – молодец, что играет в такой смелый футбол.
– Марцела Личку могут позвать большие клубы России?
– Думаю, его позовут. И он будет в них работать. Почему нет? Он хороший парень.
– Если все хорошо складывается в маленьком клубе, надо соглашаться, когда зовет большой?
– Личка же работал уже в Белоруссии, там выиграл чемпионский титул с командой [брестским «Динамо»]. Так что он уже не молодой, а опытный тренер.
– Его вроде бы звал «Краснодар», но Личка решил остаться в Оренбурге.
– Если соглашаться, то в Москву или Петербург. Это большие, красивые города.
Я бы тоже не пошел в «Краснодар». Это не такой интересный клуб. Меня интересовали в России только московские команды и «Зенит» в плане работы.
РПЛ вернулась! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!