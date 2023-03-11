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    Какой вы футболист?

    Петржела: «Личку позовут топ-клубы РПЛ. В «Краснодар» я бы тоже не пошел»

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высоко оценил перспективы Марцела Лички, который возглавляет «Оренбург».

    – Марцел был хорошим нападающим. Я тоже играл в нападении. Мы как тренеры любим играть в атакующий футбол.

    Здесь, в Чехии, некоторые клубы играют от обороны. Это катастрофа. Просто не на что смотреть. Один удар по воротам за матч.

    Такие команды мне не нравятся. Марцел – молодец, что играет в такой смелый футбол.

    – Марцела Личку могут позвать большие клубы России?

    – Думаю, его позовут. И он будет в них работать. Почему нет? Он хороший парень.

    – Если все хорошо складывается в маленьком клубе, надо соглашаться, когда зовет большой?

    – Личка же работал уже в Белоруссии, там выиграл чемпионский титул с командой [брестским «Динамо»]. Так что он уже не молодой, а опытный тренер.

    – Его вроде бы звал «Краснодар», но Личка решил остаться в Оренбурге.

    – Если соглашаться, то в Москву или Петербург. Это большие, красивые города.

    Я бы тоже не пошел в «Краснодар». Это не такой интересный клуб. Меня интересовали в России только московские команды и «Зенит» в плане работы.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    11.03.2023 12:06
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +812

      Алекс636363 12 марта, 21:04

      деньги интересовали. болтун. заткнулся бы уже

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      Рейтинг: +1282

      Sky Spartak 11 марта, 13:22

      Зачем Краснодар.. лучше Химки или Торпедо )))

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      Рейтинг: +18133

      ilichkadr 11 марта, 12:58

      Власта, ты верно гутаришь, что не пошел бы в «Краснодар». Галицкому игрочишки казино не нужны.

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