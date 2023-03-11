Смородская ответила на угрозы Заремы подать на нее в суд

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на планы Заремы Салиховой судиться с ней.

Жена Леонида Федуна хочет наказать Смородскую за «брехунство».

«За что она меня хочет притянуть? Я процитировала ее же слова про эскортницу.

Даже не хочу комментировать весь этот бред, который она наговорила.

Угрозы судом от Заремы просто смешны», – сказала Смородская.

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