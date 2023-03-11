Смородская ответила на угрозы Заремы подать на нее в суд

И будет права - ну а дальше битва кошельков и адвокатов ! )))
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на планы Заремы Салиховой судиться с ней.
Жена Леонида Федуна хочет наказать Смородскую за «брехунство».
«За что она меня хочет притянуть? Я процитировала ее же слова про эскортницу.
Даже не хочу комментировать весь этот бред, который она наговорила.
Угрозы судом от Заремы просто смешны», – сказала Смородская.
РПЛ вернулась! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!