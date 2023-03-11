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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Смородская ответила на угрозы Заремы подать на нее в суд

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на планы Заремы Салиховой судиться с ней.

    Жена Леонида Федуна хочет наказать Смородскую за «брехунство».

    «За что она меня хочет притянуть? Я процитировала ее же слова про эскортницу.

    Даже не хочу комментировать весь этот бред, который она наговорила.

    Угрозы судом от Заремы просто смешны», – сказала Смородская.

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    Источник: Sport24

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    11.03.2023 11:48
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +33889

      VVM1964 11 марта, 14:03

      И будет права - ну а дальше битва кошельков и адвокатов ! )))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +101295

      sv1969 11 марта, 12:37

      Опять этО вылезло)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +912

      Таврида 11 марта, 12:34

      Пусть в мад-реслинге выяснят, кто из них эскортница, а кто брехунья, бггг. Ведущий - Дмитрий Нагиев, само собой...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1362

      Taps 11 марта, 11:56

      Две гнусные неудовлетворённые бабы ...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2439

      шахта Заполярная > Taps 11 марта, 12:14

      И одна птичка в пилотке.

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