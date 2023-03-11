Зарема пригрозила Смородской судом

Жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова ответила экс-президенту «Локомотива» Ольге Смородской, назвавшей ее эскортницей.
«Разберусь с Шамилем Газизовым в судах, потом она ответит за, как бы выразиться доходчиво по-русски, брехунство», – сказала Зарема.
- Салихова и Федун вместе более 15 лет.
- Смородская не работает в футболе с 2016 года, когда покинула «Локомотив».
- При ней клуб брал Кубок России.
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Источник: телеграм-канал «Дай ударитЬ»