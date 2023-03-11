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    Какой вы футболист?

    Зарема пригрозила Смородской судом

    Жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова ответила экс-президенту «Локомотива» Ольге Смородской, назвавшей ее эскортницей.

    «Разберусь с Шамилем Газизовым в судах, потом она ответит за, как бы выразиться доходчиво по-русски, брехунство», – сказала Зарема.

    • Салихова и Федун вместе более 15 лет.
    • Смородская не работает в футболе с 2016 года, когда покинула «Локомотив».
    • При ней клуб брал Кубок России.

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    Источник: телеграм-канал «Дай ударитЬ»

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    11.03.2023 00:57
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +1423

      Fialet 11 марта, 19:33

      Клоунессы.

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      Рейтинг: +1702

      22 raza chemp 11 марта, 12:22

      Горемба против уродской их бы в актогон

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      Рейтинг: +945

      SLADE2019 11 марта, 09:47

      С деньгами что ли у нее напряженка. Сама как будто будет иски составлять, да по судам бегать. Давай, Зарема мы все ждем увлекательного процесса.

      0
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      Рейтинг: +1435

      ScarlettOgusania 11 марта, 09:28

      "Бабка поплыла и приплыла", раньше эта лошара балдела от блондинистого Карпуши, который ей весь неликвид втюхивал по сходной цене) а теперь Зарема точный диагноз поставила, обозвав Смороду "спиртовой горелкой")

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      Рейтинг: +1137

      ПалкоВводецъ (returned) 11 марта, 09:21

      Смородскую бабу не проведёшь, она сердцем видит! Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +18131

      ilichkadr 11 марта, 08:58

      Смородская баба тёртая. Тяжеловато будет Зареме с ней тягаться.

      4
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      Рейтинг: +7903

      Беспонтий 11 марта, 08:54

      а в серпентарии опять раздрай тоска и скука
      шипенье яд и красные глаза
      сцепились маскулинная гадюка
      и феминная гюрза

      11
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      Рейтинг: +346

      crf575757 11 марта, 08:47

      Да по зареме самой давно тюрьма плачет, уж сколько гадостей про людей наговорила! Женщина - змея подколодная!

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      Рейтинг: +346

      crf575757 11 марта, 08:45

      На воре шапка горит!!!

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      Рейтинг: +2280

      kvm 11 марта, 08:12

      Смородина открыла глаза Федуну...

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