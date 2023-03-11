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Зарема пригрозила Смородской судом

11 марта 2023, 00:57
16

Жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова ответила экс-президенту «Локомотива» Ольге Смородской, назвавшей ее эскортницей.

«Разберусь с Шамилем Газизовым в судах, потом она ответит за, как бы выразиться доходчиво по-русски, брехунство», – сказала Зарема.

  • Салихова и Федун вместе более 15 лет.
  • Смородская не работает в футболе с 2016 года, когда покинула «Локомотив».
  • При ней клуб брал Кубок России.

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Источник: телеграм-канал «Дай ударитЬ»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Смородская Ольга Салихова Зарема
Комментарии (16)
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шахта Заполярная
1678490563
Влипла сморода за длинный язык. Зарема сказала, Зарема сделает.
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эд100
1678494588
всегда знал, что смородина ещё та спец в футболе... видимо совсем старушку забывать стали, решила как червиченко жить под знаком безобидной, но крайне вонючей какахи
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biber.ru
1678509048
Понеслась она по кочкам
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Artemka444
1678509881
Зае...ли про зарему и смородскую печатать Люди к футболу никакого отношения не имеют!!!!!
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kvm
1678511536
Смородина открыла глаза Федуну...
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crf575757
1678513548
На воре шапка горит!!!
Ответить
crf575757
1678513668
Да по зареме самой давно тюрьма плачет, уж сколько гадостей про людей наговорила! Женщина - змея подколодная!
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Беспонтий
1678514061
а в серпентарии опять раздрай тоска и скука шипенье яд и красные глаза сцепились маскулинная гадюка и феминная гюрза
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ilichkadr
1678514297
Смородская баба тёртая. Тяжеловато будет Зареме с ней тягаться.
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ScarlettOgusania
1678516138
"Бабка поплыла и приплыла", раньше эта лошара балдела от блондинистого Карпуши, который ей весь неликвид втюхивал по сходной цене) а теперь Зарема точный диагноз поставила, обозвав Смороду "спиртовой горелкой")
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