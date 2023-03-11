Зарема: «Смородская – это Мостовой в юбке, спиртовая горелка»

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, ответила бывшему президенту «Локомотива» Ольге Смородской, назвавшей ее эскортницей.

«Смородская – это Мостовой в юбке. Какие завихрени у них в мозгах, то и на языке.

Она постоянно лепит невпопад. Например, «Спартак» обвиняла в расизме за то, что команда не вставала на колено в Лиге Европы.

Женщина – огонь, вернее, спиртовая горелка», – сказала Зарема.

Салихова и Федун вместе более 15 лет.

Смородская не работает в футболе с 2016 года, когда покинула «Локомотив».

При ней клуб брал Кубок России.

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