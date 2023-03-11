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  • Зарема: «Смородская – это Мостовой в юбке, спиртовая горелка»

Зарема: «Смородская – это Мостовой в юбке, спиртовая горелка»

11 марта 2023, 08:55
26

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, ответила бывшему президенту «Локомотива» Ольге Смородской, назвавшей ее эскортницей.

«Смородская – это Мостовой в юбке. Какие завихрени у них в мозгах, то и на языке.

Она постоянно лепит невпопад. Например, «Спартак» обвиняла в расизме за то, что команда не вставала на колено в Лиге Европы.

Женщина – огонь, вернее, спиртовая горелка», – сказала Зарема.

  • Салихова и Федун вместе более 15 лет.
  • Смородская не работает в футболе с 2016 года, когда покинула «Локомотив».
  • При ней клуб брал Кубок России.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Смородская Ольга Салихова Зарема
Комментарии (26)
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Добрый Бобер
1678516744
Ох, Зарема - красотка, отличное сравнение!
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SLADE2019
1678516933
Ты в суд на Смородскую будешь подавать, или та правду сказала? И здесь Мостового приплела, видать зацепил он тебя, действительно не по детски.
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ArReal
1678517658
Она теперь про Смородскую будет неделю вещать...
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balam
1678518335
да уж.смородскую экскортницей не назовешь.так,на любителя
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eugen-han
1678522036
Зарема,- чамара оттрах.анная, ты чё несёшь мля. Мостовой во-первых непьющий чел.- этот факт, который не сможет опровергнуть никто и никак. Кто бы что про него не говорил. Про Смородскую не знаю в этом отношении, но то, что она законченная либералка,- это тоже факт. Как бы там ни было, но людей не то, что оссуждать, а клеветать на них и оговаривать их,- это неправильно, потому что в таком нечистом ,,духе" можно и тебя - Зарему обвинить в употреблении нассвая и гашиша.
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garet12222
1678525228
Ну всё, заремка фонтан открыла, теперь неделю бомбардир эту чушь писать будет. по 2 строчки. две хабалки нашли друг друга. Давайте уже о футболе
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VVM1964
1678532451
Так, серия вторая - "ответочка" ждем продолжения от Смородской !)))
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