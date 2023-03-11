Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Зарема: «Смородская – это Мостовой в юбке, спиртовая горелка»

    Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, ответила бывшему президенту «Локомотива» Ольге Смородской, назвавшей ее эскортницей.

    «Смородская – это Мостовой в юбке. Какие завихрени у них в мозгах, то и на языке.

    Она постоянно лепит невпопад. Например, «Спартак» обвиняла в расизме за то, что команда не вставала на колено в Лиге Европы.

    Женщина – огонь, вернее, спиртовая горелка», – сказала Зарема.

    • Салихова и Федун вместе более 15 лет.
    • Смородская не работает в футболе с 2016 года, когда покинула «Локомотив».
    • При ней клуб брал Кубок России.

    РПЛ вернулась! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    Зарема: «За «Динамо» против «Зенита» болела вся страна» 5
    Зарема разнесла судью матча «Зенит» – «Динамо» 9
    Зарема: «Зениту» нужны регулярные рейсы на выходные для болельщиков из Ирана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана» 19
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.03.2023 08:55
    Рекомендуем
    Комментарии28
    ...
    • ...
      Рейтинг: +33889

      VVM1964 11 марта, 14:00

      Так, серия вторая - "ответочка" ждем продолжения от Смородской !)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +633

      garet12222 11 марта, 12:00

      Ну всё, заремка фонтан открыла, теперь неделю бомбардир эту чушь писать будет. по 2 строчки. две хабалки нашли друг друга. Давайте уже о футболе

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101295

      sv1969 > garet12222 11 марта, 12:44

      Это становится не про бомбардир)Это я про футбол!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +353

      eugen-han 11 марта, 11:07

      Зарема,- чамара оттрах.анная, ты чё несёшь мля. Мостовой во-первых непьющий чел.- этот факт, который не сможет опровергнуть никто и никак. Кто бы что про него не говорил. Про Смородскую не знаю в этом отношении, но то, что она законченная либералка,- это тоже факт.
      Как бы там ни было, но людей не то, что оссуждать, а клеветать на них и оговаривать их,- это неправильно, потому что в таком нечистом ,,духе" можно и тебя - Зарему обвинить в употреблении нассвая и гашиша.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2439

      шахта Заполярная > eugen-han 11 марта, 12:35

      Это мостовой то трезвенник. Прежде чем кого то призывать не клеветать и оговаривать, начни с себя и своего коммента.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +353

      eugen-han > шахта Заполярная 11 марта, 13:58

      Ты докажешь обратное?- нет, тогда закрой свою вафлю, когда говорят большие пацаны!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33889

      VVM1964 > eugen-han 11 марта, 13:59

      А с чего всё началось, тебя не интересует !?((

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +353

      eugen-han > шахта Заполярная 11 марта, 14:09

      После того, как Зарема что-то вякнула, а по сути кинула пред'яву необоснованную, то её можно характеризовать в соответствии. Ты за неё впрягаешься или подписываешься, не пойму. Или в справедливость играешь, но это тогда другое дело.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +353

      eugen-han > VVM1964 11 марта, 14:14

      Нет, может прояснишь?
      Допускаю даже, что эта фраза, вырванная из общего контекста, но всё равно она лживая даже в отдельно маленьком фрагменте.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2439

      шахта Заполярная > eugen-han 11 марта, 15:12

      Если ты про Мостового, на счет трезвенника, то почитай интервью Шалимова и других, кто с ним общался.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2439

      шахта Заполярная > eugen-han 11 марта, 15:14

      Юноша - это у тебя вафельник, это раз. Я тебе не хамил и не обзывал тебя, это два. Это ты что ли большой пацан, может по росту, не знаю, но по поведению ты ведешь себя как сопливый малолетка, это три.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +353

      eugen-han > шахта Заполярная 11 марта, 15:15

      Вафля,- ты и есть.
      Классику надо читать!
      Не помнишь произведение?
      По Чехову экранизацию хотя бы пересмотри, там увидишь себя в зеркале.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +353

      eugen-han > шахта Заполярная 11 марта, 15:20

      Ты это серьезно про Шалимового и других.
      Ты ничего не попутал или заигрался в highly likely!(?)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2439

      шахта Заполярная > eugen-han 11 марта, 15:24

      То , что мне нужно было я уже давно прочитал. А ты какую классику читаешь? где про такое пишут. Что бы что то писать, тем более не знакомому человеку, надо знать значения этих слов, иначе можно попасть в нехорошую ситуацию.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33889

      VVM1964 > eugen-han 11 марта, 15:26

      Началось с заявления Смородской - "Зарема Салихова, ответила Ольге Смородской, назвавшей ее эскортницей" - это есть даже в этой статье. Как говорится "не буди лихо, пока оно тихо" ))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2439

      шахта Заполярная > eugen-han 11 марта, 15:26

      Я в игрушки не играю, просто уже вышел из этого возраста.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +353

      eugen-han > шахта Заполярная 11 марта, 15:31

      Всё ты прекрасно понял и про значение и назначение этого слова, но если это не так, то получается, что или придуреваешься, или действительно не догоняешь.
      Про поганый рот чего нибудь слышал? Смотри как бы тебе не стать обладателем сего, после того, чего ты тут наговорил.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +353

      eugen-han > шахта Заполярная 11 марта, 15:35

      Про игрушки тебе - дебил, никто ничего не говорил,- это во-первых, а во-вторых то, что на английском,- это термин и прием врага рода человеческого, который действует через уж совсем нечестных людей.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +353

      eugen-han > VVM1964 11 марта, 15:44

      Иными словами: не тронь гано, а то запахнет красками.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1440

      balam 11 марта, 10:05

      да уж.смородскую экскортницей не назовешь.так,на любителя

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +758

      rac531 11 марта, 09:54

      Какие же завистницы невостребованные бабы(
      Прожить всю жизнь без мужика, как это произошло с этой жирной бесформенной, по выражению Ловчева, бабенки, было не просто(((
      Не ощущать в себе мужского начала,, не стонать, подчиняясь его воле, не биться в экстазе - всего этого и много другого была лишена Смородская(((
      ПОСОЧУВСТВУЕМ ЕЙ!!!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +945

      SLADE2019 > rac531 11 марта, 10:59

      А ты откуда знаешь, была она этого лишена или нет? Может и раньше, и сейчас это у нее в избытке, слава Богу не бедная. Ну не замужняя, и что? Можно подумать, только мужья суперсекс устраивают?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +758

      rac531 > SLADE2019 11 марта, 13:28

      То, что женщина всю жизнь была обделана мужским вниманием, во всех смыслах, чувствуется во всем - в лексике, манере речи, поведении, в отошении, как к себе, так и с окружающими и т.д.
      И не нужно быть знатоком женской души, чтобы понять ту зависть, перемешанную со злобой, которую испытывают подобные толстые тетки к ухоженным, довольным своим мужем и детьми, наслаждающимся семейным счастьем, остроумным и эффектным дамам)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5985

      AtticusFinch 11 марта, 09:54

      Она теперь про Смородскую будет неделю вещать...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2439

      шахта Заполярная > AtticusFinch 11 марта, 12:27

      Зарема смороду не трогала. Это сморода ее обозвала.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5985

      AtticusFinch > шахта Заполярная 11 марта, 19:02

      1 - она вроде в интервью Собчак сама что-то такое про себя сказала
      2 - Зарема ей вчера ответила уже 2 раза, зачем сегодня опять отвечать!:?вот я и написал - теперь неделю будет гавном в ответ кидать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +945

      SLADE2019 11 марта, 09:42

      Ты в суд на Смородскую будешь подавать, или та правду сказала? И здесь Мостового приплела, видать зацепил он тебя, действительно не по детски.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6328

      Добрый Бобер 11 марта, 09:39

      Ох, Зарема - красотка, отличное сравнение!

      7
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11