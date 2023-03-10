Петржела: «Если бы Fan ID ввели в Чехии, люди продолжали бы ходить на стадионы. Это нормальная практика»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела не видит проблемы, что в РПЛ ввели индивидуальные паспорта болельщиков (Fan ID).

«Fan ID — это нормальная практика, в Англии тоже существует такая система и не возникает никак х проблем. Людям надо просто привыкнуть. В Чехии «паспорт болельщика» не требуется, но если ввели такую практику, люди не перестали бы ходить на футбол, посещали бы матчи так, как и раньше», – сказал чех.

Введение Fan ID в РПЛ привело к снижению посещаемости матчей.

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