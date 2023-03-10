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    Какой вы футболист?

    Петржела: «Если бы Fan ID ввели в Чехии, люди продолжали бы ходить на стадионы. Это нормальная практика»

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела не видит проблемы, что в РПЛ ввели индивидуальные паспорта болельщиков (Fan ID).

    «Fan ID — это нормальная практика, в Англии тоже существует такая система и не возникает никак х проблем. Людям надо просто привыкнуть. В Чехии «паспорт болельщика» не требуется, но если ввели такую практику, люди не перестали бы ходить на футбол, посещали бы матчи так, как и раньше», – сказал чех.

    • Введение Fan ID в РПЛ привело к снижению посещаемости матчей.

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    Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»

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    10.03.2023 21:45
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +12423

      Вомбат 11 марта, 11:19

      В Англии? Я приезжал в Манчестер в 2010 на неделю по работе и на следуюший день купил билет на МЮ. Никто никаких фан-уйди от меня не требовал. В Лондоне потом было то же самое. Паспорт показал и покупаешь билет.

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      Рейтинг: +17440

      Barmaleushka 11 марта, 10:02

      Так и в России ходють , но в каком количестве .

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      Рейтинг: +3916

      Ziklop 11 марта, 09:04

      не неси чушь, когда введут вы ещё повизгивать будете от удовольствия!

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      Рейтинг: +1189

      inzek 11 марта, 00:34

      да кто этот товарищ? когда-то, где-то, как-то тренировал, а теперь сидит под морфием в каком-то хосписе и дичь моросит. врача срочно, лучше 5 клизм прописать, не до словесного поноса будет. это уж точно!

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      Рейтинг: +3804

      lordmrv 10 марта, 23:04

      Знатно лизнул. Язык шершавый. Интересно, где так научился?

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      Рейтинг: +115

      dauzhhhhh > lordmrv 10 марта, 23:13

      Да у володина который ноль первому лижет....Все ж помнят его изречение ---Нет России без вовы )))

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      Рейтинг: +1137

      ПалкоВводецъ (returned) 10 марта, 22:30

      Нормальная практика в еврорейхе это быть бараном под присмотром трухлявого пня Бидона. Гыгыгы

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      Рейтинг: +115

      dauzhhhhh > ПалкоВводецъ (returned) 10 марта, 23:19

      Отклоняешься от ритуала .В словосочетании --гыгыгыгы должно быть четыре гы.
      Не забывай, а то ведь как в Афганистане забьем тебя палками...И на протесты твоего еврорейха не посмотрим.

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      Рейтинг: +4274

      mutabor0992 10 марта, 22:15

      Педрожелла!Ты уже утомил!!!Положить на то,как там у вас...Пойди поешь гоФна!

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      Рейтинг: +1679

      Benifacto 10 марта, 22:00

      ну и вали в свою чехию ссаную! учить он нас еще будет! иди там на базе зенита поварих борщ учи варить!

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      Рейтинг: +2473

      serglider > Benifacto 10 марта, 22:18

      Там ему никто не будет платить, сколько он получал в Зени, вот он и подтявкивает в российских СМИ, в надежде, что вспомнят и предложат тренировать какой-нибудь российский клуб.

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      Рейтинг: +1209

      Suvorov51 10 марта, 21:53

      Но вы же гейропа, и у вас все нормальное это геи, лесбиянки и однополые браки- у нас это не нормально

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      Рейтинг: +115

      dauzhhhhh > Suvorov51 10 марта, 23:29

      Точно.Ты латентный.

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      Рейтинг: +1209

      Suvorov51 > dauzhhhhh 11 марта, 00:51

      ДОД не дергайся, таких как ты я уже не трахаю

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