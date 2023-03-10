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  • Петржела: «Если бы Fan ID ввели в Чехии, люди продолжали бы ходить на стадионы. Это нормальная практика»

Петржела: «Если бы Fan ID ввели в Чехии, люди продолжали бы ходить на стадионы. Это нормальная практика»

10 марта 2023, 21:45
7

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела не видит проблемы, что в РПЛ ввели индивидуальные паспорта болельщиков (Fan ID).

«Fan ID — это нормальная практика, в Англии тоже существует такая система и не возникает никак х проблем. Людям надо просто привыкнуть. В Чехии «паспорт болельщика» не требуется, но если ввели такую практику, люди не перестали бы ходить на футбол, посещали бы матчи так, как и раньше», – сказал чех.

  • Введение Fan ID в РПЛ привело к снижению посещаемости матчей.

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Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Чехия. Фортуна Лига Зенит Петржела Властимил
Комментарии (7)
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Benifacto
1678474814
ну и вали в свою чехию ссаную! учить он нас еще будет! иди там на базе зенита поварих борщ учи варить!
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mutabor0992
1678475729
Педрожелла!Ты уже утомил!!!Положить на то,как там у вас...Пойди поешь гоФна!
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lordmrv
1678478659
Знатно лизнул. Язык шершавый. Интересно, где так научился?
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inzek
1678484073
да кто этот товарищ? когда-то, где-то, как-то тренировал, а теперь сидит под морфием в каком-то хосписе и дичь моросит. врача срочно, лучше 5 клизм прописать, не до словесного поноса будет. это уж точно!
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Ziklop
1678514667
не неси чушь, когда введут вы ещё повизгивать будете от удовольствия!
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Вомбат
1678522793
В Англии? Я приезжал в Манчестер в 2010 на неделю по работе и на следуюший день купил билет на МЮ. Никто никаких фан-уйди от меня не требовал. В Лондоне потом было то же самое. Паспорт показал и покупаешь билет.
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