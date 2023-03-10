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    Какой вы футболист?

    Семин отреагировал на признание Хвичи лучшим игроком февраля в Серии А

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил итоги голосования за лучшего футболиста чемпионата Италии по итогам февраля.

    • Первое место занял вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия.
    • Он определил 4 игроков, в том числе полузащитника «Торино» Алексея Миранчука.
    • Грузин забил 3 гола и сделал 1 ассист в 4 февральских матчах Серии А.

    «Конечно, Хвича заслужил звание игрока месяца. Во-первых, есть конкретный результат – количество забитых мячей и результативных передач. Во-вторых, место команды. «Наполи» – безоговорочный лидер.

    В каждом матче мы видим результативные действия Хвичи, его талантливые и необычные действия. Наверное, поэтому его и признали. Хвича с каждым матчем играет все лучше и лучше», – сказал Семин.

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    Источник: Sport24

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    10.03.2023 18:50
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