Семин отреагировал на признание Хвичи лучшим игроком февраля в Серии А

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил итоги голосования за лучшего футболиста чемпионата Италии по итогам февраля.

Первое место занял вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия.

Он определил 4 игроков, в том числе полузащитника «Торино» Алексея Миранчука.

Грузин забил 3 гола и сделал 1 ассист в 4 февральских матчах Серии А.

«Конечно, Хвича заслужил звание игрока месяца. Во-первых, есть конкретный результат – количество забитых мячей и результативных передач. Во-вторых, место команды. «Наполи» – безоговорочный лидер.

В каждом матче мы видим результативные действия Хвичи, его талантливые и необычные действия. Наверное, поэтому его и признали. Хвича с каждым матчем играет все лучше и лучше», – сказал Семин.

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