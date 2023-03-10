Выкуп Миранчука – приоритет «Торино» на лето 2023 года

«Торино» собирается выкупить у «Аталанты» полузащитника Алексея Миранчука.

Это приоритетная трансферная задача туринского клуба на лето 2023 года.

Пока вопрос с будущим россиянина не будет решен, «Торино» не будет искать другие варианты усиления состава.

В то же время главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини хочет вернуть Миранчука в свою команду.

За ситуацией также следят другие клубы из Серии А.

Ставь на матчи любимой команды, получив бесплатный бонус в 17000 рублей!