Выкуп Миранчука – приоритет «Торино» на лето 2023 года

«Торино» собирается выкупить у «Аталанты» полузащитника Алексея Миранчука.
Это приоритетная трансферная задача туринского клуба на лето 2023 года.
Пока вопрос с будущим россиянина не будет решен, «Торино» не будет искать другие варианты усиления состава.
В то же время главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини хочет вернуть Миранчука в свою команду.
За ситуацией также следят другие клубы из Серии А.
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Источник: «Евро-Футбол»